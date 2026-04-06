Team bleibt zusammen

Bei der SG Fuldalöwen/Beisetal stehen die Zeichen für die kommende Saison vor allem auf Beständigkeit. Wie Hessensport24 berichtet, haben sämtliche Spieler des aktuellen Kaders der ersten Mannschaft ihren Verbleib zugesagt.

Dieses geschlossene Bekenntnis hat für den Kreisoberligisten besonderes Gewicht, weil es dem Verein früh Planungssicherheit verschafft. Zugleich spricht die vollständige Zusage der Mannschaft für einen intakten Zusammenhalt innerhalb des Teams und für Vertrauen in den eingeschlagenen sportlichen Weg.

Nach einer bislang erfolgreichen Saison in der Kreisoberliga will die SG Fuldalöwen/Beisetal auch im kommenden Spieljahr wieder im oberen Tabellenbereich angreifen. Die Verlängerungen bilden dafür das Fundament, weil der Verein sein Gerüst zusammenhält und auf Kontinuität setzen kann.