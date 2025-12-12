Team aus der Landesliga hat einen neuen Trainer

Der neue Trainer vom Landesligisten Fortuna Babelsberg steht fest. Dies teilt der Verein dazu mit:

Wir freuen uns sehr Marc Flohr als neuen Cheftrainer unserer 1. Männer Mannschaft bekannt geben zu dürfen.

Marc hat in der Vergangenheit bereits bei uns im Verein gespielt und danach einige Trainerstationen in der Brandenburgliga und Oberliga bekleidet. Zuletzt war Marc Co Trainer neben Patrick Hinze beim RSV und er bringt neben geballter Erfahrung auch seine Frau Kristin als neue Physiotherapeutin mit. Sie hilft unseren verletzten Spielern mit Stabilitäts-/ & Athletiktraining wieder auf die Beine und beide sind im Gespann ein absoluter Gewinn für unsere 1. Männer Mannschaft.

Marc brennt bereits auf die Aufgabe und will mit frischem Elan in die Rückrunden Vorbereitung starten.