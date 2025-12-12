Team aus der Landesliga hat einen neuen Trainer

Der neue Trainer vom Landesligisten Fortuna Babelsberg steht fest. Dies teilt der Verein dazu mit:
Marc Flohr wird neuer Trainer
Wir freuen uns sehr Marc Flohr als neuen Cheftrainer unserer 1. Männer Mannschaft bekannt geben zu dürfen.
Marc hat in der Vergangenheit bereits bei uns im Verein gespielt und danach einige Trainerstationen in der Brandenburgliga und Oberliga bekleidet. Zuletzt war Marc Co Trainer neben Patrick Hinze beim RSV und er bringt neben geballter Erfahrung auch seine Frau Kristin als neue Physiotherapeutin mit. Sie hilft unseren verletzten Spielern mit Stabilitäts-/ & Athletiktraining wieder auf die Beine und beide sind im Gespann ein absoluter Gewinn für unsere 1. Männer Mannschaft.
Marc brennt bereits auf die Aufgabe und will mit frischem Elan in die Rückrunden Vorbereitung starten.
Herzlichen Willkommen lieber Marc und liebe Kristin
So sieht die Tabelle der Landesliga Nord aus:
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 15 14-1-0 87:19 43
2. Schönower SV 1928 15 9-3-3 39:23 30
3. FSV Bernau 15 9-3-3 38:23 30
4. SG Einheit Zepernick 1925 14 9-2-3 42:23 29
5. SV Falkensee-Finkenkrug 13 9-2-2 37:17 25
6. FC Schwedt 02 14 7-3-4 37:30 21
7. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 14 6-4-4 43:41 19
8. FV Preussen Eberswalde 15 5-4-6 27:35 19
9. FC 98 Hennigsdorf 14 5-2-7 26:28 17
10. SV Eintracht Alt Ruppin 13 5-1-7 22:31 16
11. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 15 3-5-7 20:30 14
12. SV 1920 Zehdenick (Ab) 15 2-6-7 20:36 12
13. BSC Fortuna Glienicke 14 3-3-8 26:48 12
14. Fortuna Babelsberg (Ab) 15 3-2-10 17:35 11
15. Angermünder FC (Auf) 13 3-1-9 14:49 10
16. SG Bornim 14 0-2-12 18:45 2
