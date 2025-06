Team aus der Landesklasse präsentiert einen neuen Trainer

Christoph ist schon lange mit dem Verein verbunden. 2006 hat er hier in Saarmund mit dem Fußballspielen angefangen. Im Herrenbereich kämpfte er sich, vor allem, mit seinem taktischen und spielerischen Verständnis von der zweiten in die erste Mannschaft und stieg 2023 mit der Ersten in die Landesklasse auf.

Parallel zu seiner Tätigkeit als Spieler agiert er seit 2018 als Jugendtrainer und trainiert noch bis zum Ende dieser Saison unsere A-Jugend. Letztes Jahr erhielt er die DFB C-Lizenz. Nachdem er aufgrund zu vieler Verletzungen das Fußballspielen sein ließ stand er seit der Rückrunde als Co-Trainer von René an der Seitenlinie.