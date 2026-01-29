Team aus der Landesklasse in Trauer und zwei Abgänge

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Obrigado Marco & Wes!
Unsere beiden Sommerzugänge verlassen uns zum Winter und widmen sich neuen Herausforderungen!
Wir wünschen euch alles Gute und bedanken uns für euren Einsatz!
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Der FK Hansa Wittstock trauert um Jürgen Goldberg
Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von Jürgen Goldberg, unserem langjährigen Vereinsvorsitzenden und Ehrenpräsidenten. Jürgen war weit mehr als ein Funktionär – er war ein prägender Präsident, ein leidenschaftlicher Gestalter und ein Mensch, der den FK Hansa Wittstock über Jahre geprägt hat. Sein unermüdliches Engagement legte den Grundstein für die beeindruckende Entwicklung unseres Vereins in den vergangenen Jahren. Mit Weitblick, Herzblut und Beharrlichkeit hat er Strukturen geschaffen, von denen wir heute profitieren. In den letzten Jahren widmete er sich mit besonderer Hingabe der Aufarbeitung und Pflege unserer Vereinsgeschichte. Mit großem Einsatz sorgte er dafür, dass die Wurzeln und Traditionen des FK Hansa Wittstock bewahrt und lebendig gehalten werden. Wir verlieren mit Jürgen einen Menschen, der unseren Verein geliebt, geprägt und vorangebracht hat. Sein Vermächtnis wird bleiben – in unserer Arbeit, in unseren Erinnerungen und in der Gemeinschaft, die er mit aufgebaut hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.
Danke, Jürgen. Für alles.
