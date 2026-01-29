Team aus der Landesklasse in Trauer und zwei Abgänge

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Obrigado Marco & Wes!

Unsere beiden Sommerzugänge verlassen uns zum Winter und widmen sich neuen Herausforderungen!

Wir wünschen euch alles Gute und bedanken uns für euren Einsatz!

FK Hansa Wittstock 1919