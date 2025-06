Team aus der Landesklasse holt Torhüter aus der Berliner Bezirksliga

Seine fußballerische Ausbildung begann er bei den Reinickendorfer Füchsen in Berlin. Von den Füchsen ging es für ihn dann schon in jungen Jahren zur Alten Dame - zum Hertha BSC. Hier wurde er jedoch nicht glücklich und wechselte nach zwei Jahren wieder zurück zu den Füchsen, ehe es ihn zur Hertha 03 nach Zehlendorf zog.

Mit erst 16 Jahren begab sich Melle dann auf ein ganz großes Abeteuer. Er wechselte in die U17 des Halleschen FC, mit dem Ziel, dort den ganz großen Sprung in den Profibereich zu schaffen. Auch wenn das nicht gelang, blieb Melle noch vier weitere Jahre in Halle. Hier spielte er ein Jahr beim VfL Halle 96 und zwei Jahre bei Merseburg 99 in der Oberliga, sowie ein Jahr beim 1. FC Romonta Amsdorf in der Verbandsliga.