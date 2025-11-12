Team 2 siegt beim SC Mengen

– Foto: Pierre Schmidt

SC Mengen – VfR Hausen II 1:2 (0:2) Auch im Birkenstadion beim Tabellendreizehnten heimste unser Team II einen Dreier ein. Beide Mannschaften starteten mutig, der SCM war die ersten zehn Minuten gut dabei. Dabei musste sich VfR-Keeper Hannes Ablaß bei einem Flachschuss (5.) aus zehn Metern ordentlich strecken.

Dann übernahmen die Schwarz-Gelben bis zur Halbzeit die Spielleitung. Man war klar stärker und münzte dies in zwei Tore um. In der 26. Spielminute das 0:1 durch Ibrahim Mutlu: Souleymane Soumahoro hatte geschossen, den vom SCM-Torhüter Tom Zortel abgewehrten Ball versenkte „Ibo“ mit links in die linke untere Ecke. Zehn Minuten darauf gleich das 0:2 (36.). Diesmal war Ibrahim Mutlu der Vorbereiter mit einem Diagonalball von rechts nach links. Nutznießer war Altin Rexhepi, der einen Gegenspieler ausdribbelte und mit rechts ins rechte Eck erfolgreich war. Es war bereits sein fünfter Saisontreffer.