Team 2 siegt beim SC Mengen

SC Mengen – VfR Hausen II 1:2 (0:2)
Auch im Birkenstadion beim Tabellendreizehnten heimste unser Team II einen Dreier ein. Beide Mannschaften starteten mutig, der SCM war die ersten zehn Minuten gut dabei. Dabei musste sich VfR-Keeper Hannes Ablaß bei einem Flachschuss (5.) aus zehn Metern ordentlich strecken.
Dann übernahmen die Schwarz-Gelben bis zur Halbzeit die Spielleitung. Man war klar stärker und münzte dies in zwei Tore um. In der 26. Spielminute das 0:1 durch Ibrahim Mutlu: Souleymane Soumahoro hatte geschossen, den vom SCM-Torhüter Tom Zortel abgewehrten Ball versenkte „Ibo“ mit links in die linke untere Ecke.
Zehn Minuten darauf gleich das 0:2 (36.). Diesmal war Ibrahim Mutlu der Vorbereiter mit einem Diagonalball von rechts nach links. Nutznießer war Altin Rexhepi, der einen Gegenspieler ausdribbelte und mit rechts ins rechte Eck erfolgreich war. Es war bereits sein fünfter Saisontreffer.
Dann war Pause – mit einer verdienten VfR-Führung. In der zweiten Halbzeit war man nicht mehr so überzeugend bzw. griffig genug, man ließ es etwas schleifen, und Mengen kam auf. Sie probierten es mehrheitlich mit Flanken und Fernschüssen, die Hannes Ablaß aber kein Kopfzerbrechen bereiteten.
Mit der letzten Aktion kam der SC Mengen dann doch noch zum 1:2 (94.). Hannes Ablaß soll die Kugel länger als acht Sekunden gehalten haben („ganz sicher nicht“), es gab nach der neuen Regel einen Eckball. Dieser wurde scharf auf den ersten Pfosten getreten, der Ball rutschte durch, und der Ex-Hausener Spieler Hendrik Willm staubte zum 1:2-Endstand ab.
So endete eine durchschnittliche Kreisliga-A2-Begegnung, die sich durch eine wohltuende Fairness hervortat.
Tore:
0:1 (26.) Ibrahim Mutlu (Souleymane Soumahoro)
0:2 (36.) Altin Rexhepi (Ibrahim Mutlu)
1:2 (90.+4) Hendrik Willm
Aufstellung VfR Hausen II:
Ablaß, Bozkurt (46. Manjang), Soumahoro, Mutlu, Gomez, Schnurr, Gutgsell, Altin Rexhepi (70. Bangoura), Wiesler (80. Badalli), Cham, Gladrow (C).
Zuschauer: 50
Schiedsrichter: Bülent Özmen
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)