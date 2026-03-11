Team 2 mit Remis im Mittelfeldduell

– Foto: IMAGO IMAGES

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl – Manjang, Bozkurt (75. Romeo), Balakhir (62. Bangoura), Gutgsell, Hasenauer, Bacelic, Adali, Wiesler (73. Goncalves Sele), Mosawie (80. Mazlum/83. Krznar), Gladrow (C).

Zuschauer: 120

Schiedsrichter:

Bülent Özmen.

Wie bereits am ersten Spieltag …

… trennen sich die beiden Teams zum Rückrundenauftakt erneut unentschieden. Das Spiel hatte vom Anpfiff weg eine sehr hohe Intensität. Es war alles geboten, leider waren die Härte und Nickligkeiten insgesamt etwas zu viel. Der VfR kam gut in die Partie, geriet aber in der 16. Spielminute mit 1:0 in Rückstand. Nach gut 30 Minuten hatte man sich wieder gefangen und glich in Minute 34 zum 1:1 aus. Ein präziser Steckpass von Yigit Hasan Adali erreichte David Hasenauer, der sich nicht lange bitten ließ und links unten einnetzte. Somit traf der Winterneuzugang aus Ehrenkirchen gleich in seinem ersten Pflichtspieleinsatz beim VfR.

Die SG um den Ex-Hausener und Kapitän Erdem Bayram hatte im zweiten Abschnitt den besseren Start und ging in der 53. Minute erneut in Führung. Niklas Figlesthaler traf via Innenpfosten. Genau nach einer Stunde wurden die Karten neu gemischt – nach einem Platzverweis für die SG. Die Möhlinkicker erarbeiteten sich sehr schnell mehr Spielanteile. Man zog die Begegnung nun auf seine Seite und kämpfte um den erneuten Ausgleich.

In der 83. Minute lag er schon mehr als in der Luft. Einen Standard von Yigit Hasan Adali drückte Kapitän Nick Gladrow gerade noch so mit einem Kopfball auf das Tor. SG-Keeper Yannic-Pascal Fischer wehrte die Kugel ganz stark ab. Der gerade eingewechselte Trainer Murat Mazlum setzte nach und wurde gefoult – aber kein Pfiff des Schiedsrichters. Der verletzte Coach musste danach in die Klinik gebracht werden.

Jetzt erst recht, dachte sich Team 2, und setzte vehement nach. Minute 85 – ein klares Foul im SG-Strafraum an Alseny Bangoura, ohne Wenn und Aber ein Strafstoß. „Chefsache“ für Kapitän Nick Gladrow, der supersicher zum gerechten 2:2-Endstand verwandelte.

Ein großes Kompliment für die gute Mannschaftsleistung und die Moral, zweimal einen Rückstand zu egalisieren. Hervorzuheben aus dem Gesamtpaket ist Abwehrcrack Muhammed Manjang, die wieder einmal extrem „fleißige Arbeitsbiene Maja“ räumte hinten alles ab – „Man of the Match“.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)