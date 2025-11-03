Team 2 holt den Derbysieg in Isny

Herren 12. Spieltag:
FC Isny II – SGM Beuren/Rohrdorf II 0:2
Am 12. Spieltag der Kreisliga B5 war die SGM Beuren/Rohrdorf II beim FC Isny II zu Gast und feierte einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg.
Die SGM begann konzentriert und setzte die im Training erarbeiteten Abläufe gut um. In der 33. Minute fiel die Führung nach einer Ecke – fast wie aus dem Lehrbuch. Fabi Schupp stand goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. Passend dazu würde Ewald Schmid, der das Eckball- und Standardtraining am vergangenen Freitag leitete, wohl behaupten: „Genau so haben wir das einstudiert!“
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Isny den Druck, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich. Vor allem der Gästetorhüter erwischte einen Sahnetag und hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel. Auch ein wenig Glück war dabei – der gegnerische Sturm ließ einige Großchancen ungenutzt und schoss mehrfach knapp vorbei.
In der Nachspielzeit sorgte Tobias Dieng nach einem Konter für die Entscheidung und stellte auf 2:0.
Fazit:
Dank einer starken Teamleistung, einem überragenden Keeper und einer perfekt ausgeführten Standardsituation entführt die SGM Beuren/Rohrdorf II drei Punkte aus Isny.
Bericht von Lukas Schorer, SGM Beuren/Rohrdorf