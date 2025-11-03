Team 2 holt den Derbysieg in Isny

Am 12. Spieltag der Kreisliga B5 war die SGM Beuren/Rohrdorf II beim FC Isny II zu Gast und feierte einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg.

Die SGM begann konzentriert und setzte die im Training erarbeiteten Abläufe gut um. In der 33. Minute fiel die Führung nach einer Ecke – fast wie aus dem Lehrbuch. Fabi Schupp stand goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. Passend dazu würde Ewald Schmid, der das Eckball- und Standardtraining am vergangenen Freitag leitete, wohl behaupten: „Genau so haben wir das einstudiert!“