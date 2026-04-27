Team 2 gewinnt am Bodensee

Ali Lutz, der Matchwinner – Foto: Mark Zengerle

Was für ein Spiel – und was für ein Ende! Die SGM Beuren/Rohrdorf dreht eine umkämpfte Partie in Lindau und belohnt sich in letzter Minute mit einem verdienten 3:2-Auswärtssieg.

Der Start hätte kaum besser laufen können: Bereits in der 6. Minute schlug Tiger aus 35 Metern eiskalt zu und brachte unser Team II früh mit 1:0 in Führung. Genau so stellt man sich einen Auftakt vor! Doch Lindau zeigte sich keineswegs geschockt, kam schnell zurück und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 2:1. Ein kleiner Dämpfer, aber unsere Jungs blieben dran und ließen die Köpfe nicht hängen.

In der zweiten Halbzeit war dann klar zu spüren: Hier geht noch was! Der Ausgleich fiel schließlich in der 53. Minute – hierbei hatte Ali seine Füße im Spiel. Sein perfekt getretener Freistoß segelte punktgenau in den Strafraum, wo ein Lindauer Verteidiger den Ball unglücklich und unhaltbar für den eigenen Keeper ins Netz abfälschte. Verdienter Ausgleich!