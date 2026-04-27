Team 2 gewinnt am Bodensee

SpVgg Lindau II – SGM Beuren/Rohrdorf II 2:3 (2:1)
Was für ein Spiel – und was für ein Ende! Die SGM Beuren/Rohrdorf dreht eine umkämpfte Partie in Lindau und belohnt sich in letzter Minute mit einem verdienten 3:2-Auswärtssieg.
Der Start hätte kaum besser laufen können: Bereits in der 6. Minute schlug Tiger aus 35 Metern eiskalt zu und brachte unser Team II früh mit 1:0 in Führung. Genau so stellt man sich einen Auftakt vor! Doch Lindau zeigte sich keineswegs geschockt, kam schnell zurück und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 2:1. Ein kleiner Dämpfer, aber unsere Jungs blieben dran und ließen die Köpfe nicht hängen.
In der zweiten Halbzeit war dann klar zu spüren: Hier geht noch was! Der Ausgleich fiel schließlich in der 53. Minute – hierbei hatte Ali seine Füße im Spiel. Sein perfekt getretener Freistoß segelte punktgenau in den Strafraum, wo ein Lindauer Verteidiger den Ball unglücklich und unhaltbar für den eigenen Keeper ins Netz abfälschte. Verdienter Ausgleich!
Danach entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams alles reinwarfen. Doch wir hatten das letzte Wort – und was für eines! In der 90. Minute setzte Maxi Schwenk zu einer mustergültigen Vorlage an, und Ali blieb vor dem Tor eiskalt: 3:2 für die SGM! Grenzenloser Jubel bei Spielern und Fans – genau für solche Momente liebt man den Fußball.
Bericht von Luki Schmid,SGM Beuren/Rohrdorf