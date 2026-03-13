Team 2 empfängt das Topteam der Liga

– Foto: IMAGO IMAGES

1:0 (48.) Alkaly Bangoura

1:1 (77.) Batuhan Boz

Schiedsrichter:

Miro Mijatovic

Im ersten Heimspiel in der Rückrunde gibt der klare Tabellenführer der Kreisliga A2, der VfR Merzhausen, seine Visitenkarte in der Möhlinarena ab. Eine Riesenaufgabe für die Truppe um Kapitän und Abwehrchef Nick Gladrow. Er und sein Defensivverbund treffen auf die mit Abstand beste Offensive der Liga. Lukas Engel, Alkaly Bangoura, Jean-Luc Fiand und Lukas Knuth haben zusammen schon 45 Saisontore (!!!) erzielt.

Doch auch diese müssen erst die beste Defensive der A2 knacken. Nur 22 Gegentreffer in 16 Spielen sind beim VfR Hausen II bislang notiert. Die Möhlinkicker wollen das respektable 1:1 aus dem Vorspiel mindestens wiederholen. Denn nur das VfR-Team 2 punktete in Merzhausen.

Nach der guten Vorstellung und dem hart erarbeiteten 2:2 bei der SG Breisach/Gündlingen am letzten Sonntag darf man richtig gespannt sein auf diese tolle Partie (!!!).

Da heißt es am Sonntag: Auf in die Hausener Möhlinarena!

Um 15.00 Uhr danach findet noch die Begegnung der Reserven statt:

VfR Hausen III – VfR Merzhausen II

Vorspiel:

VfR Merzhausen II – VfR Hausen III 1:3 (1:2)

Schiedsrichter:

Miro Lippmann

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)