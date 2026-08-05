TBS träumt, Concordia wartet und Norderstedt II leidet Oberliga Hamburg: Nach dem 2. Spieltag belegt TBS Pinneberg Rang zwei, während Concordia Hamburg und FC Eintracht Norderstedt II noch auf den ersten Punkt warten. von red · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser

Unterschiedliche Ausgangslagen bei den Aufsteigern. – Foto: IMAGO / Claus Bergmann

Drei Aufsteiger, drei völlig unterschiedliche Startgefühle: TBS Pinneberg steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen sensationell auf Rang zwei der Oberliga Hamburg. Concordia Hamburg ist noch ohne Tor und Punkt, FC Eintracht Norderstedt II erlebt trotz eigener Führungen zwei bittere Niederlagen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp TBS Pinneberg erwischt den perfekten Start Besser hätte TBS Pinneberg kaum in die neue Saison starten können. Der Aufsteiger gewann zunächst mit 2:1 gegen TuRa Harksheide und legte am 2. Spieltag mit einem 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II nach. Sechs Punkte, 8:3 Tore, Tabellenplatz zwei: Nach zwei Spielen ist TBS die erste große Überraschung der Oberliga Hamburg. Besonders das Auswärtsspiel in Norderstedt zeigte, dass der gute Start nicht nur vom Ergebnis lebt. TBS geriet durch Aduramane Mané in Rückstand, drehte die Partie aber noch vor der Pause durch ein Eigentor von Henrik Lauterbach und den Treffer von Vincent Boock zum 2:1. Nach der Pause trafen Omar Nabizada und Nick Amartey Scharkowski, dazu kam ein weiteres Eigentor. Scharkowski schnürte am Ende den Doppelpack.

TBS-Funktionär Erturul Kayali hob nach dem Spiel vor allem die Art des Auftritts hervor. Die Mannschaft habe den Matchplan weiter durchgezogen, auf Rückschläge reagiert und sich für zwei Niederlagen gegen Norderstedt aus der Vorsaison revanchiert. Genau diese Mischung aus Ergebnissen und Auftreten macht den TBS-Start so bemerkenswert. Norderstedt zahlt bitter Lehrgeld Ganz anders ist die Stimmung beim FC Eintracht Norderstedt II. Der Aufsteiger hat nach zwei Spielen zwar schon vier Tore erzielt, steht aber ohne Punkt da und kassierte bereits neun Gegentreffer. Besonders bitter: Beide Spiele liefen zunächst in die richtige Richtung.