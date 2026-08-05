TBS träumt, Concordia wartet und Norderstedt II leidet

Drei Aufsteiger, drei völlig unterschiedliche Startgefühle: TBS Pinneberg steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen sensationell auf Rang zwei der Oberliga Hamburg. Concordia Hamburg ist noch ohne Tor und Punkt, FC Eintracht Norderstedt II erlebt trotz eigener Führungen zwei bittere Niederlagen.
Besser hätte TBS Pinneberg kaum in die neue Saison starten können. Der Aufsteiger gewann zunächst mit 2:1 gegen TuRa Harksheide und legte am 2. Spieltag mit einem 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II nach. Sechs Punkte, 8:3 Tore, Tabellenplatz zwei: Nach zwei Spielen ist TBS die erste große Überraschung der Oberliga Hamburg.
Besonders das Auswärtsspiel in Norderstedt zeigte, dass der gute Start nicht nur vom Ergebnis lebt. TBS geriet durch Aduramane Mané in Rückstand, drehte die Partie aber noch vor der Pause durch ein Eigentor von Henrik Lauterbach und den Treffer von Vincent Boock zum 2:1. Nach der Pause trafen Omar Nabizada und Nick Amartey Scharkowski, dazu kam ein weiteres Eigentor. Scharkowski schnürte am Ende den Doppelpack.
TBS-Funktionär Erturul Kayali hob nach dem Spiel vor allem die Art des Auftritts hervor. Die Mannschaft habe den Matchplan weiter durchgezogen, auf Rückschläge reagiert und sich für zwei Niederlagen gegen Norderstedt aus der Vorsaison revanchiert. Genau diese Mischung aus Ergebnissen und Auftreten macht den TBS-Start so bemerkenswert.
Ganz anders ist die Stimmung beim FC Eintracht Norderstedt II. Der Aufsteiger hat nach zwei Spielen zwar schon vier Tore erzielt, steht aber ohne Punkt da und kassierte bereits neun Gegentreffer. Besonders bitter: Beide Spiele liefen zunächst in die richtige Richtung.
Zum Auftakt führte Norderstedt beim SC Victoria lange mit 2:0 und verlor in den Schlussminuten noch mit 2:3. Gegen TBS ging die Mannschaft von Tony Heine erneut in Führung, verlor dann aber nach Eigentoren, schnellen Gegentreffern und einer Roten Karte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte klar mit 2:6.
Heine sprach nach dem Spiel von einem unglücklichen Verlauf. Norderstedt habe sich an den Matchplan gehalten, sei nach dem 2:3 noch einmal dran gewesen und habe auch Möglichkeiten zum 3:3 gehabt. Hinten raus fehlte aber die Kraft, während TBS laut Heine „abgezockt“ blieb. Die zentrale Aufgabe ist damit klar: Norderstedt muss Stabilität finden, ohne die offensiven Ansätze zu verlieren.
Auch Concordia Hamburg wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt. Der Aufsteiger verlor zum Auftakt mit 0:2 beim FC Teutonia 05 Ottensen und unterlag anschließend zu Hause HEBC Hamburg ebenfalls mit 0:2. Besonders ärgerlich: Gegen HEBC blieb Cordi lange im Spiel, kassierte die beiden Gegentore aber erst durch den späten Doppelpack von Meraja Magens in der 84. und 87. Minute.
Damit steht Concordia nach zwei Partien bei 0:4 Toren. Während TBS die Liga direkt überrascht und Norderstedt zumindest offensiv Signale sendet, fehlt Cordi bislang noch der sichtbare Durchbruch. Für den Aufsteiger geht es nun darum, schnell das erste Erfolgserlebnis zu erzwingen, damit der Start nicht früh schwerer wird.
Nach dem 2. Spieltag ist der Aufsteiger-Check deshalb deutlich: TBS träumt von einem perfekten Start, Norderstedt leidet unter bitteren Spielverläufen, Concordia sucht noch nach dem ersten eigenen Treffer. Drei Aufsteiger, drei komplett verschiedene Geschichten.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: