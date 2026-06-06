TBS Pinneberg zerlegt Bramfeld und hofft auf Oberliga-Aufstieg

Irres Spiel von TBS Pinneberg! – Foto: IMAGO IMAGES

TBS Pinneberg hat seine Aufgabe mehr als erfüllt. Im Rückspiel der vorsorglich angesetzten Relegation um einen möglichen zusätzlichen Platz in der Oberliga Hamburg gewann der Hammonia-Vizemeister gegen den Bramfelder SV mit 7:0 und setzte damit ein gewaltiges Ausrufezeichen. Nach dem 2:2 im Hinspiel war vor dem Rückspiel an der Fahltsweide eigentlich Spannung zu erwarten gewesen. Stattdessen wurde es ein einseitiger Abend, an dessen Ende TBS sportlich klar vor Bramfeld steht.

TBS stellte die Weichen früh. Nick Amartey Scharkowski, der bereits im Hinspiel getroffen hatte, brachte die Mannschaft in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später kippte die Partie endgültig in Richtung der Gastgeber. Liam Bertelsmann sah wegen eines Fouls als letzter Mann Rot, zudem gab es Foulelfmeter für TBS (25.).

Ob dieser Erfolg tatsächlich den Aufstieg in die Oberliga bedeutet, ist allerdings weiterhin von den übergeordneten Konstellationen abhängig. Die Pinneberger haben sich durchgesetzt und stehen bereit. Nun hängt alles daran, ob TSV Havelse nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 München in der 3. Liga bleibt und ob der Eimsbütteler TV den Aufstieg in die Regionalliga Nord perfekt macht. Genau diese Kettenreaktion könnte aus dem Relegationssieg von TBS einen echten Oberliga-Aufstieg machen.

Vincent Boock verwandelte den Strafstoß in der 27. Minute zum 2:0. Damit war der Rückstand für Bramfeld nicht nur auf zwei Tore angewachsen, sondern der Hansa-Vizemeister musste auch noch lange in Unterzahl spielen. TBS nutzte diese Ausgangslage konsequent. Yoshiki Iizuka erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:0 (29.) und sorgte damit schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Nach dem Seitenwechsel ließ Pinneberg nicht nach. Wieder war es Iizuka, der in der 49. Minute zum 4:0 traf und seinen Doppelpack schnürte. Bramfeld fand keinen Weg mehr zurück in dieses Spiel, während TBS weiter Druck machte.

Scharkowski schnürt Doppelpack, Cissé setzt den Schlusspunkt

In der Schlussphase wurde das Ergebnis dann deutlich. Scharkowski traf in der 72. Minute zum zweiten Mal an diesem Abend und stellte auf 5:0. Levin Erik legte in der 79. Minute das 6:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Raoul-Mamadi Cissé, der in der 89. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 7:0 verwandelte.

Damit gewann TBS das Relegationsduell nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 9:2. Diese Deutlichkeit ist bemerkenswert, weil das Hinspiel lange in eine andere Richtung gedeutet hatte. Dort hatte TBS zwar mit 2:0 geführt, Bramfeld aber durch zwei verwandelte Elfmeter von Louis Mandel noch ein 2:2 gerettet. Im Rückspiel ließ Pinneberg keinen Zweifel mehr daran, wer diese Paarung gewinnen würde.

Für Bramfeld endet damit eine starke Landesliga-Saison bitter. Der BSV hatte in der Landesliga Hansa Platz zwei belegt und durch die Relegation noch einmal die theoretische Chance auf die Oberliga bekommen. Nach dem klaren Rückspiel-Aus bleibt es jedoch beim verpassten Aufstieg.

Vorjahresfrust gegen Curslack verarbeitet

Für TBS ist dieser Erfolg auch deshalb besonders, weil der Klub im Vorjahr bereits eine schmerzhafte Relegation erlebt hatte. Damals scheiterten die Pinneberger am SV Curslack-Neuengamme und verpassten den Sprung in die Oberliga. Nun hat TBS die nächste Relegationschance genutzt - zumindest sportlich.

Der Unterschied zum Vorjahr: Diesmal ist der Aufstieg nicht allein durch den Sieg über Bramfeld gesichert. Die Relegation wurde vorsorglich angesetzt, um eine Reihenfolge zu schaffen, falls durch Verschiebungen im Ligensystem ein weiterer Oberliga-Platz frei wird. Genau dieses Szenario ist durch die Entwicklungen der vergangenen Tage deutlich realistischer geworden.

Wenn Havelse in der 3. Liga bleibt, hält die U23 des FC St. Pauli die Regionalliga. Dadurch wäre FK Nikola Tesla bereits in der Oberliga gerettet. Sollte zusätzlich der ETV in die Regionalliga aufsteigen, würde ein weiterer Platz in der Oberliga frei. Dann wäre der Sieger der Relegation gefragt - und dieser Sieger heißt nach dem 7:0 eindeutig TBS Pinneberg. Eimsbüttel geht am Sonntag in den dritten und letzten Spieltag der Regionalliga-Relegation - ein Nichtaufstieg wäre eine faustdicke Überraschung! Die Havelse-Entscheidung sollte auch zeitnah vom DFB verkündet werden - alles spricht dafür!

TBS steht bereit

Die sportliche Aufgabe hat TBS damit eindrucksvoll erledigt. Sieben Tore, kein Gegentor, ein klarer Gesamtsieg und mehrere prägende Offensivspieler: Pinneberg hat gezeigt, dass es für den Fall der Fälle bereit wäre. Gerade Spieler wie Scharkowski und Iizuka setzten in diesem Entscheidungsspiel deutliche Akzente.

Nun muss der Klub warten. Der Blick geht nach Havelse, zum ETV und auf die endgültigen Entscheidungen im Norden. Für TBS ist die Lage nach dem 7:0 aber klar: Mehr konnte die Mannschaft selbst nicht tun. Nach dem Relegationsfrust des Vorjahres hat Pinneberg diesmal geliefert - und darf nun darauf hoffen, dass aus dem sportlichen Erfolg auch der Aufstieg in die Oberliga Hamburg wird.

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