TBS Pinneberg stürmt an Spitze, HEBC und ETSV Hamburg jubeln Oberliga Hamburg: TBS Pinneberg gewinnt am 2. Spieltag 6:2 beim FC Eintracht Norderstedt II und übernimmt die Tabellenführung, ETSV Hamburg schlägt FC Teutonia 05 Ottensen. Gejubelt hat auch HEBC bei Concordia, während TuRa Harksheide spät gegen den FC Süderelbe ausgleicht. von red · Heute, 23:03 Uhr · 0 Leser

TBS springt an die Oberliga-Spitze. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Freitagabend des 2. Spieltags in der Oberliga Hamburg hatte einiges zu bieten: TBS Pinneberg schießt sich als Aufsteiger an die Tabellenspitze, HEBC Hamburg feiert dank Meraja Magens einen späten Auswärtssieg, ETSV Hamburg bleibt ungeschlagen, und TuRa Harksheide sowie FC Süderelbe holen ihren ersten Punkt.

Harksheide rettet punkt

TuRa Harksheide und FC Süderelbe haben jeweils den ersten Zähler der Saison eingefahren. Süderelbe ging in der 33. Minute durch einen Handelfmeter von Osman Güraltunkeser in Führung. Für den FCS war es nach der knappen Auftaktniederlage gegen Altona 93 die Chance, den ersten Sieg auf den Weg zu bringen. Harksheide, das zum Start bei TBS Pinneberg 1:2 verloren hatte, kam aber zurück. Der eingewechselte Elioenai Kukanda traf in der 79. Minute zum 1:1 und sicherte der Mannschaft von Jörg Schwarzer den ersten Punkt. Beide Teams stehen damit nach zwei Spielen bei einem Zähler und bleiben zunächst im unteren Tabellenmittelfeld hängen. Diesmal jubelt ETSV Hamburg

ETSV Hamburg hat den positiven Saisonstart bestätigt. Nach dem 1:1 bei der TuS Dassendorf gewann der Meister sein erstes Heimspiel gegen FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:1 und steht nun bei vier Punkten. Die Mannschaft von Manuel Demir legte früh die Grundlage für den Erfolg. Hayato Nakazawa brachte den ETSV in der 19. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Nikita Marusenko auf 2:0 (23.). Teutonia kam nach der Pause durch Noah-Ali Musse Osman noch einmal heran (72.), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Für Ottensen ist das die erste Pleite. TBS springt an die Spitze

TBS Pinneberg bleibt der auffälligste Aufsteiger der ersten beiden Spieltage. Nach dem 2:1 gegen Harksheide gewann die Mannschaft von Florian Rammer nun mit 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II und übernimmt mit sechs Punkten sowie 8:3 Toren vorerst die Tabellenführung. Dabei begann das Spiel für Norderstedt gut. Aduramane Mané traf in der 16. Minute zum 1:0. Ein Eigentor von Henrik Lauterbach brachte TBS zurück (39.), ehe Vincent Boock die Partie noch vor der Pause drehte (42.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Omar Nabizada auf 3:1 (64.). Mané verkürzte zwar noch einmal auf 2:3 (67.), doch Nick Amartey Scharkowski stellte auf 4:2 (78.). Ein weiteres Eigentor zum 2:5 (82.) und erneut Scharkowski (83.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt. Für Norderstedt ist es der zweite bittere Abend in Serie. Schon zum Auftakt hatte der Aufsteiger beim SC Victoria nach einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren. Nun stehen nach zwei Spielen zwar vier eigene Tore, aber null Punkte und neun Gegentreffer. Altona 93 - TSV Sasel

Morgen, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 TSV Sasel TSV Sasel 15:30 PUSH

Altona 93 hat das erste Topspiel gewonnen und will nun im Heimspiel gegen den TSV Sasel nachlegen. Der 2:1-Sieg beim FC Süderelbe war ein frühes Zeichen des Top-Favoriten, auch weil Luis Jahraus mit Tor und Vorlage direkt prägenden Einfluss nahm. Sasel dagegen muss nach dem 0:4 gegen TSV Buchholz 08 reagieren. Ein Auftritt bei Altona ist dafür allerdings direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Der USC Paloma war der erste Sieger der neuen Saison. Beim 3:2 gegen HT 16 führte Paloma bereits 3:0, musste am Ende aber noch einmal zittern. Gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt soll nun der nächste Schritt folgen. Billstedt verlor zum Auftakt trotz verstärktem Kader mit 1:3 gegen FK Nikola Tesla und braucht eine Reaktion, damit aus dem Start nicht direkt Unruhe entsteht. TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 Buchholz 08 TuS Dassendorf Dassendorf 14:00 PUSH

Das vielleicht spannendste Spiel des Wochenendes steigt in Buchholz. TSV Buchholz 08 geht nach dem 4:0 beim TSV Sasel als erster Tabellenführer in den zweiten Spieltag. Für den neuen Trainer Marco Spangenberg war das ein perfekter Einstand. Nun kommt die TuS Dassendorf, die gegen den ebenfalls neu formierten ETSV Hamburg nur 1:1 spielte. Für Dassendorf ist es ein früher Prüfstein, für Buchholz die große Chance, den Auftaktcoup zu bestätigen. Niendorfer TSV - HT 16

Der Niendorfer TSV startete mit einem klaren 3:0 bei HEBC Hamburg und geht entsprechend stabil in das Heimspiel gegen HT 16. Die Gäste verloren den Auftakt gegen USC Paloma mit 2:3, zeigten nach einem 0:3-Rückstand aber immerhin eine späte Reaktion. Genau daran wird HT 16 anknüpfen wollen. Niendorf kann dagegen mit einem weiteren Sieg direkt in die Spitzengruppe springen. FK Nikola Tesla - SC Victoria

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr FK Nikola Tesla Nikola Tesla SC Victoria SC Victoria 19:00 PUSH