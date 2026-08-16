TBS Pinneberg startet perfekt - und an die Spitze, HT & Sasel jubeln

Trifft spät doppelt: Vincent Boock. – Foto: TBS

Der Sonntag: Der 3. Spieltag der Oberliga Hamburg hat seinen nächsten Paukenschlag geliefert: Aufsteiger TBS Pinneberg bleibt nach dem 2:1 gegen FK Nikola Tesla perfekt und springt an die Tabellenspitze. Vincent Boock drehte die Partie mit zwei späten Treffern. Außerdem bestätigte der TSV Sasel seinen Coup bei Altona 93 mit einem 3:1 gegen TuRa Harksheide, während HT 16 beim HEBC Hamburg den ersten Saisonsieg feierte.

Der Freitagabend des 3. Spieltags in der Oberliga Hamburg hatte es in sich: Die TuS Dassendorf setzte mit einem 6:0 gegen Altona 93 ein massives Ausrufezeichen, USC Paloma gewann überraschend deutlich bei SC Victoria und der ETSV Hamburg bleibt nach dem 4:1 bei Concordia Hamburg ungeschlagen. Auch FC Süderelbe durfte erstmals jubeln, während Tabellenführer Niendorfer TSV spät zwei Punkte verlor.

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Altona 93 geht im Topspiel unter

________________ SC Vorwärts/Wacker rettet Punkt

Der Niendorfer TSV musste am Freitagabend die ersten Punktverluste hinnehmen - und das nach einer 2:0-Führung. Bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt sah zunächst vieles nach dem dritten Sieg im dritten Spiel aus. Leon Timon Meyer brachte den bisherigen Tabellenführer in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, Leandro De Los Santos Korth erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Doch Billstedt antwortete sofort: Uchechukwu Joshua Dimgba John verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. In der Nachspielzeit schlug dann Alex Da Graca Marques zu und erzielte in der 90.+5 Minute den späten Ausgleich. Niendorf bleibt mit sieben Punkten oben dabei, verpasste aber die alleinige Spitzenposition. Billstedt bestätigte nach dem späten Sieg bei USC Paloma erneut Moral und steht nun bei vier Punkten.

________________ SC Victoria geht zuhause unter

USC Paloma hat bei SC Victoria ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Marius Nitsch gewann auswärts mit 5:1 und kletterte mit sechs Punkten in die obere Tabellenhälfte. Lennart Keßner brachte Paloma bereits in der 5. Minute in Führung, Can-Luka Topcu erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause traf Keßner erneut und stellte auf 3:0 (43.). Victoria kam durch Brian Jungjohann kurz nach dem Seitenwechsel zwar auf 1:3 heran (49.), doch eine echte Wende wurde daraus nicht. Nick Leptien erzielte in der 69. Minute das 4:1, Topcu setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Für Paloma ist es nach der späten Niederlage gegen Billstedt die perfekte Reaktion. Victoria rutscht nach dem ersten Saisondämpfer auf Rang neun ab und steht nun bei 5:8 Toren. ________________ ETSV feiert bei der Concordia

________________ Süderelbe holt ersten Sieg Der ETSV Hamburg hat den nächsten souveränen Schritt gemacht und bleibt nach drei Spielen ungeschlagen. Beim Aufsteiger Concordia Hamburg gewann die Mannschaft von Manuel Demir mit 4:1 und zog mit sieben Punkten an die Spitzengruppe heran. Niklas Kiene brachte den ETSV in der 38. Minute in Führung, Makoto Ayano erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (50.). Als Yannick Siemsen in der 61. Minute per Foulelfmeter das 3:0 erzielte, war die Partie klar auf Seiten der Gäste. Concordia kam durch Jan Schrage zwar noch einmal auf 1:3 heran (74.), doch Sidi Marvin Fane stellte in der 90. Minute den Endstand her. Für den ETSV ist der Start nach dem großen Umbruch damit weiter bemerkenswert stabil. Concordia wartet dagegen nach drei Spielen noch auf den ersten Punkt und steht mit 1:8 Toren am Tabellenende.

Der FC Süderelbe hat den ersten Saisonsieg eingefahren und FC Eintracht Norderstedt II tiefer in den Fehlstart gedrückt. Dabei begann die Partie für den Aufsteiger zunächst vielversprechend: Norderstedt ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Süderelbe fand aber schnell die Antwort. Jephtah Asare traf in der 26. Minute zum 1:1, ehe Osman Güraltunkeser die Partie in der 38. Minute per Foulelfmeter drehte. Ein Eigentor in der 59. Minute sorgte schließlich für das 3:1 und damit für die Entscheidung. Süderelbe springt mit nun vier Punkten auf Rang sieben und hat den ersten vollen Ertrag der Saison. Norderstedt II bleibt dagegen nach drei Spielen ohne Punkt. Auffällig bleibt: Der Aufsteiger hat bereits fünf Tore erzielt, kassierte aber auch schon zwölf Gegentreffer. ________________ Sasel gewinnt auch zuhause

________________ HT 16 jubelt Der TSV Sasel hat die nächste Reaktion geliefert. Nach dem 0:4 zum Auftakt gegen TSV Buchholz 08 folgte erst das überraschende 2:0 bei Altona 93, nun ein 3:1 gegen TuRa Harksheide. Damit steht Sasel nach drei Spielen bei sechs Punkten und hat den Fehlstart endgültig gedreht. Tanju Gülüm brachte die Gastgeber in der 22. Minute mit 1:0 in Führung, Lennart Wallner erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. Harksheide kam durch Niko Hasselbusch in der 79. Minute zwar noch einmal auf 2:1 heran, doch Gülüm machte mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute alles klar. Für Jörg Schwarzer und TuRa bleibt der Saisonstart dagegen zäh: ein Punkt aus drei Spielen, Rang 16 und die nächste Aufgabe, endlich mehr Stabilität in die Ergebnisse zu bekommen.

________________ Vincent Boock jubelt doppelt HT 16 hat den Fehlstart gestoppt und am 3. Spieltag die ersten Punkte der Saison geholt. Nach dem 2:3 gegen USC Paloma und dem 1:4 beim Niendorfer TSV gewann die Mannschaft auswärts beim HEBC Hamburg mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Emirkaan Güzel in der 38. Minute. Für HT 16 war es ein enorm wichtiger Erfolg, weil der Klub damit sofort Anschluss an das breite Mittelfeld findet und an Altona 93 heranrückt. HEBC verpasste dagegen nach dem 2:0 bei Concordia Hamburg den nächsten Schritt und steht nach drei Partien bei drei Punkten. In einer Tabelle, in der drei direkte Abstiegsplätze und ein Relegationsrang nach unten drohen, zählen solche engen Duelle früh doppelt. Gut möglich, dass sich HEBC erst nach dem Pokalspiel gegen den BVB stabilisiert, immerhin will dieses Match niemand verpassen.

TBS Pinneberg bleibt die Geschichte dieses Saisonstarts. Der Aufsteiger gewann auch sein drittes Spiel und übernahm mit neun Punkten die Tabellenführung der Oberliga Hamburg. Gegen FK Nikola Tesla musste TBS allerdings erstmals richtig tief graben. Ein Eigentor von Tjorben Uphoff brachte Tesla in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Vincent Boock in der Schlussphase zum Mann des Spiels wurde. Erst traf Boock in der 77. Minute zum 1:1, dann entschied er die Partie in der 90.+1 Minute mit dem 2:1. Für TBS ist es nach dem 2:1 gegen Harksheide und dem 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II der perfekte Start. Tesla kassierte dagegen die erste Niederlage, bleibt mit vier Punkten aus drei Spielen aber weiter ordentlich im Rennen. Spielen erst im September: TSV Buchholz und Teutonia 05

Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 TSV Buchholz 08 Buchholz 08 19:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel

Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg

So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg

So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria

So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe



5. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide

Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II

So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

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