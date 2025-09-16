TBS Pinneberg setzt klares Statement nach schwacher erster Halbzeit

TBS Pinneberg hat am fünften Spieltag einen torreichen 7:4-Heimsieg gegen Klub Kosova gefeiert und bleibt damit punktgleich mit Tabellenführer FC Alsterbrüder an der Spitze. Trainer Burak Bayram sprach nach dem Spiel von einer durchwachsenen Leistung: „Es war kein gutes Spiel von uns, gerade die erste Halbzeit nicht. Insgesamt eine schlechte erste Halbzeit des Spiels, aber trotzdem sind wir unentschieden in die Pause gegangen. Der Gegner hatte drei Chancen und drei Tore, wir haben uns Chancen erarbeitet, aber nur wenige genutzt.“

Nach dem Seitenwechsel nahm das Team durch gezielte Umstellungen und Einwechslungen Fahrt auf. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner gut im Griff gehabt und somit ein klares Statement gesetzt. Die zweite Halbzeit war besser als die erste, aber trotzdem nicht unser Anspruch im Gesamten. Da müssen wir noch dran arbeiten“, betonte Bayram.

Omar Nabizada avancierte mit drei Treffern zum Mann des Tages. Auch Vincent Boock und Yoshiki Iizuka trugen sich in die Torschützenliste ein, Rin Yoshimatsu steuerte ebenfalls einen Treffer bei.

Mit dem Sieg bleibt TBS Pinneberg nach fünf Spielen ungeschlagen, genauso wie FC Alsterbrüder, die aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabelle knapp anführen. Erste Erinnerungen an die vergangene Saison werden wach, als TBS bis zum Schluss um die Meisterschaft mit Nikola Tesla und SV Rugenbergen kämpfte.



TBS Pinneberg – Klub Kosova 7:4 (3:3)

TBS Pinneberg: Niklas Hoffmann, Raoul-Mamadi Cissé, Tjorben Uphoff, Vincent Boock (78. Seymen Hüseyin Durkut), Ömer Akyörük, Takuro Mohara, Hendrik Müller (63. Tobias Maximilian Bödeker) (81. Mohammad Amir Mohammadi), Omar Nabizada (78. Carlo Peter Surma), Yoshiki Iizuka, Robbie Schlichting, Lion Jona Jodeit (46. Rin Yoshimatsu) - Trainer: Burak Bayram

Klub Kosova: Alex Rieseler, Endri Gashi, Maurizio D'urso, Lorik Iseni (71. Dario Kovacic), Shahzad Aslami, Francis Dieter Gyimah, Albin Bektesi (71. Francisco Javier Bacabo Ebongo), Mirsad Farizi, Edison Sa Borges Dju, Mou-Inzou Bachir (25. Atnan Veseli), Edon Memedi - Trainer: Daniel Sager

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)

Tore: 0:1 Albin Bektesi (16.), 1:1 Vincent Boock (25.), 2:1 Omar Nabizada (26.), 2:2 Maurizio D'urso (27.), 2:3 Edison Sa Borges Dju (37.), 3:3 Vincent Boock (45.), 4:3 Omar Nabizada (47.), 4:4 Atnan Veseli (63.), 5:4 Rin Yoshimatsu (71.), 6:4 Yoshiki Iizuka (73.), 7:4 Omar Nabizada (77.)