TBS Pinneberg rüstet offensiv nach: Bujar Sejdija kommt

Das ist Bujar Sejdija. – Foto: Verein

Der TBS Pinneberg nutzt die letzten Tage vor dem Start in die Oberliga Hamburg, um seinen Kader noch einmal deutlich aufzuwerten. Mit Bujar Sejdija hat der Aufsteiger einen Spieler vorgestellt, der reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt und das Zentrum verstärken soll. Dazu versprechen auch Fabio Parduhn und Theodoros Ganitis zusätzliche Qualität für die Offensive.

Gerade für einen Aufsteiger ist dieses Paket bemerkenswert. TBS geht nicht nur mit der Euphorie des Aufstiegs in die Saison, sondern erweitert den Kader um Spieler, die in Hamburg und darüber hinaus bereits ihre Spuren hinterlassen haben. Erfahrung, Präsenz und Abschlussqualität sollen helfen, den Schritt in die Oberliga schnell zu bewältigen.

Damit bekommt TBS einen Spieler, der sowohl Regionalliga- als auch Oberliga-Erfahrung mitbringt. Besonders in seinen Altona-Jahren zeigte Sejdija auch Torgefahr: In der Saison 2022/23 erzielte er 15 Treffer, ein Jahr später folgten sieben Tore und zwei Vorlagen.

Sejdija wird vom Verein als Spieler beschrieben, der sportlich und menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Er soll mit seiner Qualität und Präsenz vor allem das Zentrum stärken. Laut FuPa-Datenbank kommt der 26-Jährige auf 181 dokumentierte Spiele, 32 Tore und acht Vorlagen. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für Altona 93, FC St. Pauli II, den FSV Union Fürstenwalde und den ETSV Hamburg.

Für Pinneberg ist das eine Verpflichtung mit klarer Signalwirkung. Sejdija kann dem Aufsteiger nicht nur auf dem Platz helfen, sondern auch in engen Phasen Verantwortung übernehmen. Genau solche Spieler sind in einer ersten Oberliga-Saison häufig entscheidend.

Parduhn und Ganitis erhöhen die Offensivpower

Noch mehr Torgefahr steckt in den weiteren Namen. Parduhn bringt eine beeindruckende Bilanz mit. Die FuPa-Datenbank führt für den Angreifer 269 Spiele, 117 Tore und 14 Vorlagen. In der vergangenen Saison kam er für den FC Süderelbe auf 31 Oberliga-Spiele, sechs Tore und sechs Vorlagen. In der Spielzeit zuvor traf er für TBS in der Landesliga Hammonia 14-mal in 20 Partien.

Ganitis ist ebenfalls ein Spieler mit nachgewiesener Offensivqualität. Für ihn stehen in der FuPa-Datenbank 273 Spiele, 88 Tore und 25 Vorlagen. Zuletzt lief er für Süderelbe auf und erzielte in der vergangenen Oberliga-Saison neun Tore und fünf Vorlagen. Schon 2023/24 hatte er für TBS in der Landesliga stark geliefert: 22 Treffer und vier Vorlagen in 29 Spielen.

Damit verbindet der Aufsteiger gleich mehrere Vorteile. Parduhn und Ganitis kennen TBS bereits aus der jüngeren Vergangenheit, bringen aber zugleich aktuelle Oberliga-Erfahrung mit. Sejdija ergänzt das Paket um Präsenz und Qualität im Zentrum.

Aufsteiger mit klarer Ansage

TBS Pinneberg geht als Aufsteiger in eine Liga, in der die Anforderungen deutlich steigen. Tempo, Körperlichkeit, Kaderbreite und individuelle Qualität werden wichtiger. Mit Sejdija, Parduhn und Ganitis gewinnt der Klub genau in diesen Bereichen hinzu.

Der Auftakt führt TBS am 26. Juli zu TuRa Harksheide. Eine Woche später wartet das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Eintracht Norderstedt, anschließend kommt FK Nikola Tesla nach Pinneberg. Der Start wird also schnell zeigen, wie weit der Aufsteiger bereits ist.

Die jüngsten Personalien machen aber deutlich: TBS will die Oberliga nicht nur mitnehmen, sondern konkurrenzfähig auftreten. Mit dieser Erfahrung und Offensivpower ist die Mannschaft für den Ligastart noch einmal interessanter geworden.