TBS Pinneberg präsentiert vier Zugänge - zwei vom FC Süderelbe

Der TBS Pinneberg hat nach dem Aufstieg in die Oberliga Hamburg gleich vier Rückkehrer präsentiert und setzt dabei auf Spieler, die den Verein bereits kennen. Theodoros Ganitis, Fabio Parduhn, Ferdan Rafael Erdogan und Kazusanosuke Ikeda schließen sich dem Oberliga-Aufsteiger an. Besonders bemerkenswert sind die Wechsel von Ganitis und Parduhn, die beim FC Süderelbe zuletzt wichtige Rollen einnahmen.
Süderelbe verabschiedete beide Spieler mit wertschätzenden Worten. Parduhn wird vom FCS als „echter Kämpfer und Führungsspieler“ beschrieben, Ganitis als „Top-Torjäger der vergangenen Saison“. Damit verliert Süderelbe zwei prägende Akteure, während Pinneberg seinem Kader für die neue Spielklasse zusätzliche Erfahrung, Qualität und Vertrautheit gibt.
Gerade Ganitis dürfte beim TBS für zusätzliche Torgefahr sorgen. Der Angreifer war in der vergangenen Saison Süderelbes bester Torjäger und steht damit für ein Profil, das in der Oberliga besonders wertvoll werden kann: Abschlussstärke, Präsenz im letzten Drittel und die Fähigkeit, enge Spiele mit einzelnen Aktionen zu beeinflussen.
Parduhn bringt eine andere Komponente mit. Als Kämpfer und Führungsspieler verabschiedet, steht er für Mentalität, Robustheit und Verantwortung. Für einen Aufsteiger sind genau solche Eigenschaften wichtig, weil die neue Liga nicht nur mehr spielerische Qualität, sondern auch mehr Widerstandsfähigkeit verlangt.
In den Vereinsmedien ordnet TBS die vier Personalien entsprechend emotional ein: „Es gibt Transfers. Und es gibt Rückkehrer.“ Der Klub schreibt weiter: „Wir freuen uns riesig, dass mit Theodoros Ganitis, Fabio Parduhn, Ferdan Erdogan und Kazu Ikeda gleich vier bekannte Gesichter den Weg zurück zu unserem Verein gefunden haben.“
Auch Ikeda und Erdogan passen in diese Rückkehrer-Geschichte. Beide sind beim TBS keine Unbekannten. Ikeda hatte in Pinneberg bereits eine starke Phase und bringt eine auffällige Offensivbilanz mit. In der Datenbank stehen für ihn insgesamt 74 Spiele, 34 Tore und vier Vorlagen. Besonders seine frühere TBS-Spielzeit sticht heraus: 18 Tore und vier Vorlagen in 14 Partien zeigen, welche Wirkung er in Pinneberg schon einmal entfalten konnte.
Erdogan wird ebenfalls als Angreifer geführt und bringt Erfahrung aus verschiedenen Stationen mit. In der Datenbank sind für ihn 91 Spiele und 17 Tore hinterlegt. Für TBS ist damit auch diese Personalie eine bekannte Option für den vorderen Bereich, die den Kader in Breite und Qualität ergänzen soll.
Der Verein hebt bei allen vier Spielern nicht nur die sportliche Seite hervor. „Sie kennen den Verein, die Mannschaft, die Menschen und die Werte, die uns ausmachen“, heißt es in der Mitteilung. Genau deshalb sei es besonders schön, „dass wir in der kommenden Saison wieder gemeinsam angreifen werden“.
Für den TBS ist das Quartett ein klares Signal. Der Aufsteiger setzt für die Oberliga nicht nur auf neue Qualität, sondern auf Spieler, die keine lange Eingewöhnung benötigen und eine Verbindung zum Verein mitbringen. Ganitis bringt Tore, Parduhn Führung, Ikeda nachgewiesene Torgefahr aus früheren TBS-Zeiten und Erdogan zusätzliche Erfahrung. Damit bekommt Pinneberg vier Rückkehrer, die im Oberliga-Kader eine wichtige Rolle einnehmen sollen.
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