TBS Pinneberg präsentiert vier Zugänge - zwei vom FC Süderelbe Der TBS Pinneberg rüstet sich nach dem Aufstieg für die Oberliga Hamburg. Gleich vier bekannte Gesichter kehren zurück - darunter zwei wichtige Spieler des FC Süderelbe. von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der Torjäger kehrt zurück: Theodoros Ganitis. – Foto: FC Süderelbe

Der TBS Pinneberg hat nach dem Aufstieg in die Oberliga Hamburg gleich vier Rückkehrer präsentiert und setzt dabei auf Spieler, die den Verein bereits kennen. Theodoros Ganitis, Fabio Parduhn, Ferdan Rafael Erdogan und Kazusanosuke Ikeda schließen sich dem Oberliga-Aufsteiger an. Besonders bemerkenswert sind die Wechsel von Ganitis und Parduhn, die beim FC Süderelbe zuletzt wichtige Rollen einnahmen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Süderelbe verabschiedete beide Spieler mit wertschätzenden Worten. Parduhn wird vom FCS als „echter Kämpfer und Führungsspieler“ beschrieben, Ganitis als „Top-Torjäger der vergangenen Saison“. Damit verliert Süderelbe zwei prägende Akteure, während Pinneberg seinem Kader für die neue Spielklasse zusätzliche Erfahrung, Qualität und Vertrautheit gibt. Zwei Schlüsselspieler kommen aus Süderelbe Gerade Ganitis dürfte beim TBS für zusätzliche Torgefahr sorgen. Der Angreifer war in der vergangenen Saison Süderelbes bester Torjäger und steht damit für ein Profil, das in der Oberliga besonders wertvoll werden kann: Abschlussstärke, Präsenz im letzten Drittel und die Fähigkeit, enge Spiele mit einzelnen Aktionen zu beeinflussen.

Parduhn bringt eine andere Komponente mit. Als Kämpfer und Führungsspieler verabschiedet, steht er für Mentalität, Robustheit und Verantwortung. Für einen Aufsteiger sind genau solche Eigenschaften wichtig, weil die neue Liga nicht nur mehr spielerische Qualität, sondern auch mehr Widerstandsfähigkeit verlangt. In den Vereinsmedien ordnet TBS die vier Personalien entsprechend emotional ein: „Es gibt Transfers. Und es gibt Rückkehrer.“ Der Klub schreibt weiter: „Wir freuen uns riesig, dass mit Theodoros Ganitis, Fabio Parduhn, Ferdan Erdogan und Kazu Ikeda gleich vier bekannte Gesichter den Weg zurück zu unserem Verein gefunden haben.“