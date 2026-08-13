TBS Pinneberg II darf doch nicht aufsteigen - Fehler und Profiteur

Zwei späte Aufsteiger in Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Traum vom nachträglichen Aufstieg ist für TBS Pinneberg II vorerst wieder offen. Vor wenigen Tagen hatte die Reserve des Oberliga-Aufsteigers noch verkündet, durch den Rückzug von Rot-Weiss Wilhelmsburg den freien Platz in der Kreisliga Hamburg 8 einnehmen zu dürfen. Nun hat sich die Lage geändert: Dem Hamburger Fußball-Verband ist nach Angaben des Vereins offenbar ein Fehler unterlaufen.

Für TBS ist die Wendung bitter. Die Mannschaft hatte den Aufstieg bereits öffentlich gefeiert und von Vereinsgeschichte gesprochen. „Noch nie durfte die 2. die Kreisliga genießen, doch jetzt ist es soweit“, hatte es zunächst in der Mitteilung der Pinneberger geheißen.

Der Grund: Bei gleichem Quotienten soll SV Alter Teichweg aufgrund der besseren Tordifferenz vorrangig für den frei gewordenen Platz in der Kreisliga 8 berücksichtigt werden. Alter Teichweg hat den Aufstiegsplatz inzwischen angenommen. TBS Pinneberg II wartet nun auf die abschließende Rückmeldung des HFV - und hofft weiter auf eine positive Entwicklung.

Am Mittwoch folgte dann die Korrektur. „Heute wurden wir darüber informiert, dass aufgrund der bestehenden Regelungen zunächst der SV Alter Teichweg als besser platzierte Mannschaft gefragt werden musste. Dieser hat den Aufstiegsplatz inzwischen angenommen“, erläutert der Klub.

Nun ordnet der Verein die Situation neu ein. In den Vereinsmedien berichtet TBS, dass man vor zwei Tagen vom HFV darüber informiert worden sei, dass durch den Rückzug von Rot-Weiss Wilhelmsburg ein Platz frei geworden sei. Nach interner Rücksprache habe die Mannschaft dem Aufstieg zugestimmt und die Nachricht voller Freude geteilt.

TBS bleibt sportlich und wartet ab

Damit ist der Aufstieg der TBS-Reserve aktuell nicht bestätigt. Der Verein formuliert die Lage entsprechend vorsichtig: „Wir warten nun noch auf die abschließende Rückmeldung des Hamburger Fußball-Verbandes und informieren euch selbstverständlich, sobald wir Neuigkeiten haben.“

Trotz der Enttäuschung schlägt TBS keinen scharfen Ton an. Stattdessen bedankt sich die Mannschaft bei allen, die sich über die ursprüngliche Nachricht gefreut und den Klub unterstützt haben. „Wir nehmen die Situation sportlich und hoffen natürlich weiterhin auf eine positive Entwicklung für unsere Mannschaft“, heißt es weiter.

Für den Hamburger Amateurfußball ist es eine ungewöhnliche Geschichte kurz vor dem Saisonstart: Erst schien TBS Pinneberg II der späte Profiteur des Rückzugs von Rot-Weiss Wilhelmsburg zu sein. Nun könnte stattdessen der SV Alter Teichweg in die Kreisliga 8 nachrücken. Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt der Fall offen.

Die ursprüngliche Meldung zum Thema: In Hamburg feiern zwei Teams unmittelbar vor Saisonstart den Aufstieg

Kurz vor dem Saisonstart ist in Hamburgs Kreisligen noch Bewegung in die Staffeln gekommen. Mit SV Rugenbergen III und TBS Pinneberg II dürfen zwei Mannschaften nachträglich aufsteigen. Beide profitieren von frei gewordenen Plätzen - und bekommen damit wenige Tage vor dem ersten Spieltag eine neue sportliche Bühne.

Rugenbergen III nimmt in der Kreisliga Hamburg 4 den Platz ein, der durch den Rückzug von ASV Hamburg II frei geworden war. TBS Pinneberg II rückt in die Kreisliga Hamburg 8 nach, nachdem Rot-Weiss Wilhelmsburg seine Mannschaft abgemeldet hatte. Für beide Teams verändert sich dadurch die Ausgangslage unmittelbar vor dem Saisonstart.

TBS II spricht von Vereinsgeschichte

Besonders groß ist die Freude bei TBS Pinneberg II. In den Vereinsmedien ordnet die Mannschaft den nachträglichen Aufstieg als historischen Moment ein: „Somit schreiben WIR Vereinsgeschichte. Noch nie durfte die 2. die Kreisliga genießen, doch jetzt ist es soweit!“

Der Klub verweist dabei auch auf die starke Entwicklung in der vergangenen Saison. „Es war eine sehr sehr starke Rückrunde! Und jetzt geht’s weiter in der Kreisliga 8“, heißt es weiter. Der Dank gilt Zuschauern, Unterstützern, Team und Trainerteam. Für die Reserve ist der späte Aufstieg damit mehr als ein formaler Nachrückerplatz - es ist der größte Schritt der eigenen Mannschaftsgeschichte.

Im aktuell vorliegenden Spielplan der Kreisliga 8 ist TBS Pinneberg II allerdings noch nicht aufgeführt. Deshalb bleibt der konkrete Auftaktgegner offiziell abzuwarten. Auffällig ist nur: Der SV Este 06/70 hätte spielfrei, ein Duell gegen den nachträglichen Liganeuling scheint wahrscheinlich.

Rugenbergen III startet gegen Hansa 11 III

Bei Rugenbergen III ist der erste Spieltag bereits greifbarer. Die Mannschaft startet am Sonntag, 16. August, um 12 Uhr mit einem Heimspiel gegen SC Hansa 11 III in die Kreisliga 4. Für die dritte Mannschaft des SVR ist es direkt die Chance, den späten Aufstieg sportlich zu bestätigen.

Die Staffel startet schon am Freitagabend mit TuS Hasloh gegen Nordlichter im NSV, SC Ellerau gegen TSC Wellingsbüttel II und Glashütter SV gegen TuS Germania Schnelsen II. Rugenbergen III greift dann am Sonntag ein - mit Rückenwind, aber auch mit einer anspruchsvolleren Liga vor der Brust.

Nachrücker mit neuer Herausforderung

Nachträgliche Aufstiege sind immer besondere Geschichten. Sie entstehen selten aus idealer Planung, sondern aus Rückzügen, Abmeldungen und kurzfristigen Staffeländerungen. Für die betroffenen Vereine bedeutet das: weniger Vorlauf, weniger Gewissheit, aber plötzlich eine größere Chance.

Für Rugenbergen III und TBS Pinneberg II zählt nun, sich schnell auf das neue Niveau einzustellen. Beide Mannschaften bekommen eine Möglichkeit, die sie vor wenigen Wochen so wohl nicht sicher einplanen konnten. Gerade deshalb kann der Saisonstart emotional werden: Aus Hoffnung wird Kreisliga-Realität.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: