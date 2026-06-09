TBS Pinneberg: Bleibt Burak Bayram vielleicht doch Trainer?

Arbeitet erfolgreich: Burak Bayram. – Foto: IMAGO IMAGES

Bei TBS Pinneberg ist dieser Tage vieles in Bewegung. Sportlich hat der Landesliga-Vizemeister mit dem 7:0 im Rückspiel gegen Bramfelder SV alles getan, um nach über 30 Jahren in die Oberliga Hamburg zurückzukehren . Durch den Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga Nord ist dieser Traum noch realistischer geworden. Endgültig wird die Sache allerdings erst, wenn am 11. Juni die Entscheidung um TSV Havelse fällt. Bleibt Havelse in der 3. Liga, würde die U23 des FC St. Pauli die Regionalliga halten - und TBS Pinneberg in die Oberliga aufsteigen.

Gegenüber Transfermarkt machte Bayram zunächst deutlich, dass seine Entscheidung nicht erst nach dem Relegationserfolg gefallen sei. „Ich habe mich ja schon vor einigen Wochen dazu entschieden. Das ist jetzt erstmal ein Fakt“, sagte er auf die Frage, ob ein Verbleib bei einem möglichen Oberliga-Aufstieg nun doch wieder denkbar sei.

Doch neben der sportlichen Rechenschieberei gibt es nun noch eine weitere spannende Frage: Bleibt Burak Bayram vielleicht doch Trainer in Pinneberg? Der Erfolgscoach hatte seinen Abschied bereits vor einigen Wochen beschlossen. Nach der dramatischen Wende im Saisonfinale und der nun greifbaren Oberliga-Perspektive wirkt ein Verbleib aber nicht mehr völlig ausgeschlossen.

Ganz schließen wollte Bayram die Tür aber nicht. „Ich weiß nicht, wie das von Vereinsseite aussieht, ob es schon jemanden Neuen gibt oder nicht. Jetzt bin ich noch hier, irgendwann dann nicht mehr. Aber sicherlich wird es noch ein paar Gespräche geben, weil wir ohnehin fast jeden Abend zusammensitzen. Mal gucken. Ich kann dazu gar nichts sagen“, erklärte der Trainer.

Diese Aussagen zeigen die besondere Lage. Bayram bleibt seiner Entscheidung treu, weiß aber auch, wie emotional und außergewöhnlich die aktuelle Situation für TBS ist. Ein Verein, der vor wenigen Wochen noch schwere Enttäuschung und düstere Stimmung erlebte, steht plötzlich unmittelbar vor dem größten Erfolg seit Jahrzehnten.

Der Traum vom Oberliga-Trainer

Der Coach betonte bei TM: „Von daher stehe ich definitiv zu meiner Entscheidung.“ Doch direkt danach folgte der Satz, der in Pinneberg die Hoffnung auf eine Fortsetzung nähren dürfte: „Sollte der Verein nochmal auf mich zukommen und sagen: ‚Komm, lass uns nochmal reden‘, dann sind die Ohren offen und wir sprechen.“

Spannend ist auch Bayrams persönliche Einordnung. Der Trainer macht keinen Hehl daraus, dass die Oberliga für ihn ein Ziel ist. „Ich habe ja auch den persönlichen Traum von der Oberliga. Vor zwei Jahren war ich noch Bezirksliga-Trainer, jetzt in der Landesliga. Die Stufen auf der Treppe kommen nacheinander - und die logische Konsequenz für mich selbst ist, dass ich Oberliga-Trainer sein muss“, sagte er. „Ob es hier ist oder woanders, das wird man sehen." Gespräche führe er zwar, zugesagt habe er aber noch nirgendwo.

Genau darin liegt die besondere Konstellation. TBS könnte in wenigen Tagen Oberligist sein. Bayram ist der Trainer, der die Mannschaft sportlich in diese Position gebracht hat. Und Bayram selbst beschreibt die Oberliga als logischen nächsten Schritt seiner Trainerlaufbahn. Dass daraus zumindest Gesprächsbedarf entsteht, liegt auf der Hand.

TBS wartet auf Havelse

Noch hängt der endgültige Aufstieg allerdings am 11. Juni. Dann entscheidet sich, ob Havelse in der 3. Liga bleibt. Die Tendenz ist nach den Aussagen von Ralph-Uwe Schaffert, Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes und Vorsitzender des Zulassungsbeschwerdeausschusses, positiv. Offiziell ist die Entscheidung aber noch nicht gefallen.

Für TBS bedeutet das: Der Verein befindet sich in einer Zwischenwelt. Sportlich ist die Relegation mit dem 7:0 gegen Bramfeld eindrucksvoll gewonnen. Durch den ETV-Aufstieg ist der Weg deutlich weiter aufgegangen. Doch der letzte formale Schritt hängt an Havelse und St. Pauli II.

Diese Ungewissheit betrifft auch die Trainerfrage. Sollte der Aufstieg offiziell werden, verändert sich die Ausgangslage für alle Beteiligten. Ein Landesliga-Abschied ist eine Sache. Ein Abschied unmittelbar vor dem ersten Oberliga-Jahr nach über 30 Jahren wäre eine andere.

Gespräche könnten folgen

Bayram hat öffentlich keine Rolle rückwärts angekündigt. Aber er hat auch nicht ausgeschlossen, dass gesprochen wird. Seine Worte lassen Raum: Er steht zu seiner Entscheidung, hört sich aber an, was der Verein zu sagen hat. Für TBS könnte genau dieser Spalt entscheidend sein.

Denn sportlich ist seine Bilanz in dieser Saison durch das Ende massiv aufgewertet. Aus einer zwischenzeitlich schwierigen Lage wurde ein Relegationssieg, der den Verein fast in die Oberliga trägt. Sollte der Aufstieg offiziell werden, wäre Bayram der Trainer, unter dem TBS den historischen Schritt geschafft hat.

Jetzt liegt der Ball zunächst bei den nächsten Entscheidungen. Am 11. Juni schaut Pinneberg nach Havelse. Danach dürfte auch klarer werden, ob die gemeinsame Geschichte zwischen TBS und Burak Bayram wirklich endet - oder ob sie in der Oberliga doch noch ein neues Kapitel bekommt.

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