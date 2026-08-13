TBS gegen Tesla: Das unerwartete Topspiel der Oberliga

Nikola Tesla trifft auf TBS Pinneberg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Nach zwei Spieltagen ist TBS Pinneberg eines der großen Gesprächsthemen der Oberliga Hamburg. Der Aufsteiger gewann zunächst mit 2:1 gegen TuRa Harksheide, legte dann ein deutliches 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II nach und steht mit sechs Punkten sowie 8:3 Toren punktgleich mit Tabellenführer Niendorfer TSV ganz oben. Nun wartet am Sonntag mit dem FK Nikola Tesla ein Gegner, der ebenfalls besser gestartet ist, als viele erwartet hatten.

Genau dieser Blick nach vorne passt zur Aufgabe. Tesla war vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden, ist aber nach dem 3:1 bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt und dem 1:1 gegen SC Victoria noch ungeschlagen. Damit wird aus dem Duell zweier Teams, die im Sommer nicht zwingend für die oberen Tabellenregionen eingeplant waren, plötzlich ein unerwartetes Topspiel.

TBS-Medienansprechpartner Erturul Kayali ordnet den perfekten Start bewusst vorsichtig ein. „So wie wir in die Liga gestartet sind mit den zwei Siegen, die wollen wir natürlich auch nicht überbewerten. Zwei Siege geholt, sechs Punkte auf dem Konto. Die Euphorie nimmt man natürlich mit, aber wir gucken nach vorne“, erklärt Kayali.

„Jedes Spiel sind neue 90 Minuten“

Kayali betont, dass die ersten Ergebnisse dem TBS zwar Selbstvertrauen geben, aber keine Garantie für den nächsten Erfolg sind. „Jedes Spiel sind neue 90 Minuten, in denen wir unsere Leistungen und unser Können auf den Platz bringen müssen“, hält er fest. Genau daran habe die Mannschaft in der Woche gearbeitet.

Einen speziellen Schwerpunkt habe es dabei nicht gegeben. „Das Trainerteam hat natürlich die Intensität hochgehalten, zumal wir auch Freitag schon gespielt hatten und jetzt quasi eine lange Woche anstand“, berichtet Kayali. Wichtig sei vor allem gewesen, an die bisherigen Auftritte anzuknüpfen: „Der Fokus lag natürlich darin, die guten Leistungen, die wir offensiv und auch defensiv gezeigt haben, auch im Pokal, weiterzuentwickeln und das dann auch am Wochenende wieder abrufen zu können.“

Auch auf dem Transfermarkt bleibt TBS grundsätzlich offen. Abgeschlossen seien die Aktivitäten nicht zwingend, schildert Kayali: „Wir sind zwar jetzt nicht auf Biegen und Brechen aktiv auf der Suche für irgendeine Position, aber trotzdem offen. Wie man so schön sagt, kann immer was passieren.“

Tesla ist nicht zu unterschätzen

Die Favoritenrolle will TBS trotz Tabellenlage nicht zu groß annehmen. Tesla kennt man in Pinneberg noch aus früheren Jahren, allerdings unter anderen Voraussetzungen. „Tesla kennen wir natürlich aus den Jahren zuvor. Bevor sie aufgestiegen sind, hatten wir das Vergnügen das ein oder andere Mal. Klar ist das jetzt natürlich eine ganz andere Situation, ganz andere Gegebenheiten“, führt Kayali aus.

Gerade der Start der Gäste sorgt für Respekt. „Tesla ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Auch das 1:1 gegen Vicky hat gezeigt, dass man mit Tesla auf jeden Fall rechnen muss“, hebt Kayali hervor. Der FK habe einen guten Trainer und weitere interessante Spieler dazubekommen. Sein Fazit: „Das wird auf jeden Fall ein intensives Spiel.“

Für TBS spricht neben der Form auch der Heimvorteil. Kayali verweist auf die eigene Anlage: „Ich denke, dass wir gute Chancen haben, vor allem auch, weil wir zu Hause spielen. Zu Hause auf unserem Rasenplatz treten wir in der Regel immer gut auf, haben auch immer gute Unterstützung.“ Wenn die Mannschaft das auf den Platz bringe, was sie in den ersten Spielen gezeigt habe, seien die Chancen gut, „die Punkte dann in Pinneberg zu behalten“.

Ein frühes Spiel mit Signalwirkung

Tabellarisch ist die Partie nach zwei Spieltagen natürlich noch keine echte Standortbestimmung für eine ganze Saison. Redaktionell ist sie trotzdem spannend, weil sie zwei Geschichten bündelt: TBS will als Aufsteiger den perfekten Start verlängern, Tesla will weiter beweisen, dass die Rolle als klarer Abstiegskandidat zu kurz greift.

Der Sieger würde sich früh in der Spitzengruppe festsetzen. Für TBS wäre es der dritte Sieg im dritten Spiel, für Tesla der nächste Beweis, dass dieser Auftakt mehr ist als nur ein kurzer Überraschungsmoment. Genau deshalb hat dieses Duell schon am 3. Spieltag mehr Gewicht, als man es vor Saisonbeginn erwartet hätte.

________________

Du bist Trainer, Spieler oder Verantwortlicher eines Vereins aus der Oberliga Hamburg und möchtest nach dem Spiel eine Einschätzung abgeben? Dann schick uns dein Statement gerne direkt per WhatsApp an +49 163 1979449 - wir wollen die Stimmen aus den Vereinen regelmäßig in unsere Berichterstattung einbinden.

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: