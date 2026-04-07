TBM wieder im Bezirkspokalfinale

FINALE! Team mit einigen mitgereisten Fans feiern den Erfolg ausgelassen. – Foto: S. Hecken

Der Favorit setzt sich am Ende gegen den stark kämpfenden Bezirksligisten durch und spielt am 1. Mai gegen den Ligakonkurrenten und Titelverteidiger FC Langengeisling um den Einzug in den Verbandspokal.

Nach zwanzig Minuten kommt der TBM in sein gewohntes Passspiel und hat sofort die Torchance. Diese nutzt Liliane Raths, mit sattem Rechtsschuss ins Eck, zur Führung aus. Fast der Ausgleich. In der 25. Minute geht Emma Tragl auf rechts außen durch und spielt den Ball quer auf den zweiten Pfosten. Dort versucht Lina Hasch mit dem rechten Fuß den Schuss, aber Keeperin Nicole Maurer hat den Winkel gut zugemacht und der Schuss geht am kurzen Pfosten vorbei. Mit links wäre es wohl gefährlicher geworden.

Bei herrlichstem Sonnenschein entwickelt sich von Beginn an, auf dem neuen Kunstrasen, ein abwechslungsreiches Spiel. Der TBM braucht etwas Zeit diese nutzen die Gastgeber mit schnellen Vorstößen, jedoch kann die Abwehr des TBM die meisten Bälle abfangen.

Der TBM lässt jetzt den Ball besser kaufen. Ein paar Standards bringen nichts. Es dauert bis zur 44. Minute dann wird Kerstin Frank am Strafraum freigespielt und diese hämmert den Ball unter die Latte.

Mit einem Kracher startet die zweite Halbzeit. Lusia Lenz geht auf links durch und zimmert den Ball mit links hoch oben an die Tornetzaufhängung. Es folgt in der 52. Minute ein langer Ball der Gastgeber und der Schuss von Zoe Stoll rutscht unter Keeperin Maurer zum Anschlusstreffer durch. Der TBM antwortet gleich. Ein Schuss von Sheeva Seyfi geht drüber. Dann gibt es in der 57. Minute einen Freistoß von links außen. Der Ball geht gefährlich hoch in den Fünfmeterraum. Dort wird der Ball geklärt genau vor die Füße von Laura Kwanka die am Strafraum zuerst die erste Verteidigerin ausdribbelt und dann auch die zweite verlädt. Mit Linksschuss ins lange Eck, auch nicht unhaltbar, findet der Ball seinen Weg ins Tor. In der 67. Minute kommt Luise Escherich über Außen zum Flanken, auf die mitgelaufenen Luisa Lenz. Die kann sich aber, bei dem halbhohen Ball, nicht entscheiden ob mit dem Kopf oder doch mit dem Fuß. So trudelt der Ball ins Toraus.

Dann wieder die Heimelf. Ein hoher, langer Ball auf die davoneilende Angreiferin und die herausstürzende Keeperin Maurer, bringt im Zweikampf die Angreiferin zu Fall. Folgerichtig gibt es in der 68. Minute einen Foulelfmeter für Huglfing. Hanna Tragl übernimmt diesen, aber ihr Schuss wehrt Maurer sicher ab. Nur zwei Minuten später gibt es Ecke für den TBM. Den hohen Ball in den Fünfmeterraum, verpasst auch Keeperin Luise Weinreich und fällt Seyfi vor die Füße und von da ins leere Tor.

Die letzten zwanzig Minuten verrinnen. Das Ergebnis zu erhöhen, gelingt Andrea Goni im Zweikampf mit Keeperin Weinreich, kurz vor Schluss in aussichtsreicher Position nicht mehr und so beendet dann Schiedsrichter Andreas Müller die Partie.