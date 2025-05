TBM ist BZL Meister!

Der TBM startet gewohnt druckvoll. Nach einer Ecke bekommen die Gäste den Ball nicht weg. Keeperin Katrina Lahr wird gleich gefordert. Aber die Nachschussmöglichkeit für Sabrina Gahr und Keeperin Lahr wehrt den ball glänzend zur erneuten Ecke ab. Nach zehn Minuten kommen auch die Gäste über die agile Matea Karavla zum Abschluss, aber noch ohne Torgefahr. Die Gäste bleiben am Drücker und ein langer Ball, es ertönt der Abseitspfiff, aber unglücklicherweise prallen Angreiferin und Keeperin Lauren Nielsen zusammen. Nielsen kugelt sich dabei den `Finger aus und muss ausgewechselt werden. Nicole Maurer übernimmt. Sie wird auch gleich gefordert einen Freistoßsituation auf halb links und der Ball klatscht hoch oben an den Pfosten. Maurer wäre sicherlich dagewesen, aber die Gäste zeigen an, das es heute kein Spaziergang wird. Einige Eckbälle auf der anderen Seite bringen nichts ein und bei hochsommerlichen Temperaturen werden die Seiten torlos gewechselt.

In der zweiten Halbzeit spielt nur noch der Tabellenführer und spielt voll auf Sieg. Eine Angriffswelle nach der nächsten rollt auf das Gästetor. Den Anfang machen gute Freistoßsituationen, die der TBM nicht nutzen kann. In der 51. Minute Rosalie Baus mit einem tückischen Fernschuss und Keeperin Lahr mit spektakulärer Flugparade. Top-Torjägerin Sheeva Seyfi wird noch gut zugestellt und kommt noch nicht klar zum Schuss, aber in der 63. Minute. Alleine vor Keeperin Lahr rettet diese wieder glänzend. Dann ist Luise Escherich auf links außen durch, aber ihren Querpass findet in der Mitte keinen Abnehmer. Der TBM mit vielen Spielanteilen, aber die ganz großen Chancen bleiben Mangelware. Die Gäste verteidigen, leidenschaftlich und so muss eine etwas unorthodoxe Situation helfen. Mit der Hinausstellung von Frieda Krois, nach Foulspiel, verstärkt der TBM in Unterzahl den Angriffsdruck. In der 78. Minute ergibt sich wieder einen zentrale Freistoßposition und Meryem Richter zielt genau. Leider zu genau, denn der Ball knallt an den Innenpfosten und springt wieder raus. Auch die Ecken bringen wieder nichts und die Zeit läuft davon. Sieben Minuten Nachspielzeit zeigt Schiedsrichter Volker Blum an und der TBM will es nochmal wissen. Escherich und Julia Völk´s Schüsse noch zu ungenau und auch Seyfi trifft den Ball nicht voll. In der letzten Minute dann kann Seyfi, aus der Drehung mit einem satten Schuss Richtung Gehäuse den Treffer markieren. Aber nein! Keeperin Lahr rette mit einer sagenhaften Parade das torlose Unentschieden.