TBM gewinnt nach Rückstand

Nach der Gästeführung dreht die Heimmannschaft das Spiel innerhalb von zwanzig Minuten.
Zäher Beginn in der Agilolfingerarena. Beide Mannschaften tasten sich die ersten 25 Spielminuten ab. Dann ist Gästestürmer Jannis Ludwig über außen durch, aber sein Schuss wehrt Keeper Dennis Imam-Halil mit einer starken Fußabwehr ab. Für den TBM setzt sich dann Markus Schramm in der Mitte durch und sein Schuss, stoppt Keeper Andreas Fukerider im Fallen, gerade noch so mit dem Fuß. Nur eine Minute später Freistoß für die Gäste an der Mittelline. Der hohe Flankenball wird dann unglücklich vom Abwehrspieler nach hinten verlängert und Benjamin Almer nimmt den ball volley aus der Luft. Der Ball schlägt hoch im kurzen Eck zur Gästeführung ein. Der TBM braucht zehn Minuten und kurz vor der Halbzeit eine Freistoßsituation. Von halblinks in aussichtsreicher Position nimmt Dominik Höfner Anlauf und schießt den Ball hoch ins kurze Eck. Da hatte wohl jeder mit der Flanke gerechnet.
Nach dem Seitenwechsel kommt der TBM mit viel Tempo über außen. Simon Trump setzt sich durch und sein Rückpass in der 54. Minute verwandelt Andreas Lehmann zur Heimführung. Nur fünf Minuten später die Entscheidung. Tiefer Pass auf Schramm und der legt quer auf den mitgelaufenen Dominik Polantzki. Keeper Fukerider kommt nicht mehr an den Ball und Polanetzki schiebt aus kurzer Distanz ein. Trump mit dem nächsten Sololauf über außen und wird im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter, in der 72. Minute, verwandelt der eingewechselte Leonhard Maier sicher. Lehmann tankt sich dann durch aber sein Schuss, in der 79. Minute, geht an den Pfosten. Die letzten Minuten kommen die Gäste nochmal. In der 87. Minute ist Kirjen Selvarajah allein durch, aber Keeper Dennis Imam-Halil wehrt den Schuss glänzend ab. Auch die Eckbälle der Gäste bringen nichts mehr ein und so endet die Partie mit einem klaren Heimsieg für den TBM.