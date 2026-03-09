TBM gewinnt nach Rückstand

Freistossschütze Dominik Höfner freut sich mit Andreas Lehmann über die Führung. – Foto: S. Hecken

Nach der Gästeführung dreht die Heimmannschaft das Spiel innerhalb von zwanzig Minuten.

Zäher Beginn in der Agilolfingerarena. Beide Mannschaften tasten sich die ersten 25 Spielminuten ab. Dann ist Gästestürmer Jannis Ludwig über außen durch, aber sein Schuss wehrt Keeper Dennis Imam-Halil mit einer starken Fußabwehr ab. Für den TBM setzt sich dann Markus Schramm in der Mitte durch und sein Schuss, stoppt Keeper Andreas Fukerider im Fallen, gerade noch so mit dem Fuß. Nur eine Minute später Freistoß für die Gäste an der Mittelline. Der hohe Flankenball wird dann unglücklich vom Abwehrspieler nach hinten verlängert und Benjamin Almer nimmt den ball volley aus der Luft. Der Ball schlägt hoch im kurzen Eck zur Gästeführung ein. Der TBM braucht zehn Minuten und kurz vor der Halbzeit eine Freistoßsituation. Von halblinks in aussichtsreicher Position nimmt Dominik Höfner Anlauf und schießt den Ball hoch ins kurze Eck. Da hatte wohl jeder mit der Flanke gerechnet.