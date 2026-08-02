TBM feiert ein gelungenes Jubiläumsturnier!

TBM unterlag nur dem späteren Turniersieger FC Wacker Innsbruck mit 0-2. – Foto: Sascha Hecken

Gestern fand unser Frauenturnier in der Agilolfinger Straße statt. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielte unsere erste Mannschaft gegen hochkarätige Konkurrenz um den großen Siegerpokal: zu Gast waren der FC Wacker Innsbruck (2. Bundesliga Österreich), der Bayernligist SC Regensburg sowie die Bezirksoberligazweiten FC Markt Schwaben. Die Spielzeit betrug jeweils 45 Minuten.

Mit zwei Showacts unterstützen auch die TBM Cheerleader die Mannschaften und standen beim Einlaufen Spalier.

Gemessen am frühen Stand der Vorbereitung zeigte, unser ersatzgeschwächtes Team, bereits hervorragende Ansätze und sicherte sich den starken zweiten Turnierplatz. Nach einem 2:1-Sieg gegen Regensburg und einem torlosen Remis gegen Markt Schwaben musste sich die Mannschaft nur dem späteren Turniersieger aus Innsbruck knapp mit 0:2 geschlagen geben. Neben dem sportlichen Erfolg freuten wir uns über neue Kontakte und erste Einladungen zu kommenden Freundschaftsspielen, denen wir sehr gerne nachkommen.