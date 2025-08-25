TBM chancenlos gegen starke Gäste

Bei herrlichstem Spätsommerwetter bekommt der TBM kein Bein auf den Boden und wird vom starken SV Akgüney Spor deklassiert. Von Beginn an entwickelt sich ein Spiel auf ein Tor lediglich die Torausbeute der Gäste ist mangelhaft. Erst in der 37. Minute bringt der energische Sololauf von Domenico de Marco die Führung. Mit dem Doppelschlag vor der Halbzeitpause durch Manuel Polak und Precieux Dinganga war das Spiel schon entschieden. De Marco mit zweitem Treffer in der 52. Minute und in der 57. Minute trifft auch Yigit Kaygisiz. Die letzte halbe Stunde plätschert dann dahin und in der Schlussminute ist das halbe Dutzend voll.