TB Uphusen präsentiert neuen Trainer

– Foto: Rolf Schmietow

Nach der Trennung von Turan Büyükata stand von Beginn an fest, dass Andre Schmitz nur als Interimstrainer fungieren wird. Für die kommende Saison stellte der TB Uphusen in Paulo Pereira seine Lösung vor.

Der neue Coach betritt mit der Bezirksliga Lüneburg III Neuland. Bislang arbeitete er nämlich ausschließlich in Bremen, aktuell noch bis Saisonende beim im Landesliga-Mittelmaß verweilenden SC Borgfeld. Dort zieht der 54-Jährige nach nur einem Jahr einen Schlussstrich. „mitunter gibt es Anfragen, die können nicht abgelehnt werden. Zumal ich auch schon vor der Saison mit einem Wechsel nach Uphusen geliebäugelt habe. Daher bin ich froh, dass es nun geklappt hat, zumal ich beim TBU nicht nur ein ambitioniertes Team vorfinde, sondern auch das gesamte Umfeld bestens aufgestellt ist", erklärte Pereira seine Entscheidung (via Kreiszeitung).

In der noch laufenden Spielzeit gelang es Uphusen nicht, die hohen Ansprüche zu erfüllen. Die angepeilte direkte Landesliga-Rückkehr liegt angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hülsen außer Reichweite. Sie wird zukünftig nicht direkt wieder anvisiert werden. Denn „wir wollen hier langfristig wieder etwas aufbauen und künftig vermehrt auf junge Spieler setzen", erklärte der sportliche Leiter Emrah Tavan.