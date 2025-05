TB Uphusen arbeitet bereits am Wiederaufstieg

Bei noch vier ausstehenden Begegnungen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer satte neun Punkte. Angesichts der zurzeit ansprechend aufgelegten Konkurrenz aus Bardowick oder Etelsen dürften selbst vier Siege nicht zur Rettung genügen. Daher wird der TBU höchstwahrscheinlich erstmals seit der Spielzeit 2005/2006 wieder in der Bezirksliga antreten. Der Aufenthalt soll nur von kurzer Dauer sein. Den Verantwortlichen gelang es laut der Kreiszeitung, gleich zwölf Akteure aus dem aktuellen Kader zu halten. Dazu gehören Daniel Throl - mit 14 Treffern bester Torschütze - oder Kapitän Ole Laabs. Ebenso weiter das Uphuser Trikot tragen Stammspieler wie Daniel Janke, Burak Yigit, Patrick Küsel, Justin Fronia oder der zur Nummer eins aufgestiegene Paul Bruno Engelkestock.

„Das ist natürlich ein ganz starkes Signal und zeugt von Charakter“, so der sportliche Leiter Emrah Tavan erfreut. „Bemerkenswert, dass sie alle nicht die Flucht ergreifen und notfalls den Unfall selbst reparieren wollen. Denn ich weiß, dass viele bei anderen Klubs auf dem Zettel standen.“ In der Vorwoche verlängerte Trainer Turan Büyükata seinen Vertrag, sodass eine Achse für die kommende Spielzeit zu stehen scheint. Nur logisch, dass Tavan von der „sofortigen Rückkehr in die Landesliga als Ziel" spricht. Zuvor gilt es aber, die Chance auf den dortigen Verbleib so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Dafür ist am Sonntag ein Sieg über den SV Lindwedel-Hope von Nöten.