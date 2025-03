TB Uphusen: Ahlers-Ceglarek tritt zurück

Seit 2020 war der ehemalige Regionalliga-Torwart für die sportlichen Geschicke beim TBU verantwortlich. Der schwache Start in die Rückserie, der den Abstand zu den Nichtabstiegsrängen auf sechs Zähler anwachsen ließ, brachte das Fass bei Ahlers-Ceglarek zum Überlaufen. „Die zweite Halbzeit gegen Bornreihe war schon harter Tobak. Dennoch war meine Entscheidung keine Kurzschlussreaktion oder ist aus der Emotion heraus gefallen. Nein, sie war einfach nur das Zusammenspiel von vielen Dingen", erklärte er seine Entscheidung gegenüber der Kreiszeitung.

Insbesondere echauffierte er sich über die fehlende Disziplin im Kader, die er an mangelnder Trainingsbeteiligung und den vielen Platzverweisen (elf in 21 Ligaspielen!) festmachte. Darüber hinaus hoffe Ahlers-Ceglarek mit seiner Entscheidung für „den nötigen Impuls" zu sorgen, „dass die Mannschaft doch noch den Turnaround schafft." An seine Stelle treten zunächst Co-Trainer Dennis Janssen, der am Samstag noch als Spieler auflief, sowie der sportliche Leiter Felix Stoick.