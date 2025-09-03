TB Ruit und SCA trennen sich 3-3

Am vergangenen Wochenende trat der SC Altbach auswärts beim TB Ruit an und bot den Zuschauern ein spannendes und torreiches Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.

Die Partie begann mit hohem Tempo und frühen Offensivaktionen auf Seiten des SC Altbach. In der 10. Minute legte Umut Boylu den Ball zurück auf seinen Bruder Yusuf Boylu, dessen Schuss nur knapp am Tor vorbeistrich. Fünf Minuten später folgte die nächste Gelegenheit. Ein weiter Ball von Abdelhadi Alhassan erreichte Ercem Salman, der den Ball knapp am Pfosten vorbeisetzte.

In der 17. Minute kam es nach einem Freistoß von Emre Kalender zu einer weiteren Chance. Emre Yildirim setzte den Kopfball jedoch über das Tor. Die Altbacher drückten weiter. In der 25. Minute war es Yusuf Yildirim, der nach einer Ecke von Salman am zweiten Pfosten zum Kopfball kam, doch auch dieser Versuch verfehlte das Ziel knapp.

Trotz der starken Anfangsphase des SC Altbach ging der TB Ruit in der 27. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte nur wenige Minuten später (35. Minute) auf 2:0. Kurz vor der Pause dann der verdiente Anschlusstreffer. Kalender spielte einen Pass auf Umut Boylu, der den Ball über den herauslaufenden Torwart lupfte, der wichtige 2:1-Anschlusstreffer in der 44. Minute.