TB Ruit und SCA trennen sich 3-3

Am vergangenen Wochenende trat der SC Altbach auswärts beim TB Ruit an und bot den Zuschauern ein spannendes und torreiches Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.
Die Partie begann mit hohem Tempo und frühen Offensivaktionen auf Seiten des SC Altbach. In der 10. Minute legte Umut Boylu den Ball zurück auf seinen Bruder Yusuf Boylu, dessen Schuss nur knapp am Tor vorbeistrich. Fünf Minuten später folgte die nächste Gelegenheit. Ein weiter Ball von Abdelhadi Alhassan erreichte Ercem Salman, der den Ball knapp am Pfosten vorbeisetzte.
In der 17. Minute kam es nach einem Freistoß von Emre Kalender zu einer weiteren Chance. Emre Yildirim setzte den Kopfball jedoch über das Tor. Die Altbacher drückten weiter. In der 25. Minute war es Yusuf Yildirim, der nach einer Ecke von Salman am zweiten Pfosten zum Kopfball kam, doch auch dieser Versuch verfehlte das Ziel knapp.
Trotz der starken Anfangsphase des SC Altbach ging der TB Ruit in der 27. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte nur wenige Minuten später (35. Minute) auf 2:0. Kurz vor der Pause dann der verdiente Anschlusstreffer. Kalender spielte einen Pass auf Umut Boylu, der den Ball über den herauslaufenden Torwart lupfte, der wichtige 2:1-Anschlusstreffer in der 44. Minute.
Auch nach der Pause startete Altbach engagiert. In der 48. Minute legte erneut Alhassan auf Umut Boylu ab, dessen Schuss jedoch erneut knapp das Ziel verfehlte. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 63. Minute. Gianluca Di Giorgio setzte Ercem Salman mit einem starken Pass in Szene, der zum 2:2 verwandelte.
Doch Ruit schlug in der 83. Minute zurück und ging mit 3:2 erneut in Führung. Altbach zeigte jedoch Moral und antwortete nur vier Minuten später. Umut Boylu setzte Yunus Yildirim in Szene, der zum 3:3 ausglich.
Fast wäre der Lucky Punch geglückt, in der 88. Minute passte Nazif Mulaku auf Salman, dessen Abschluss nur haarscharf am Tor vorbeiging. In der Nachspielzeit musste Altbach noch einmal tief durchatmen, als Ruit mit einem Schuss die Unterkante der Latte traf.
Am Ende hätte der SC Altbach den Sieg sogar verdient gehabt, kann mit dem 3:3-Unentschieden aber gut leben.
Bereits am kommenden Sonntag, den 7. September, steht das nächste Spiel an. Um 15 Uhr empfängt der SC Altbach den ASV Aichwald im Stadion an der Neckarbrücke. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung!