TB Ruit mit 10:2-Torgala, AC Catania siegt 7:0, KSG Eislingen jubelt

Kreisliga A1:

ASV Aichwald – TSV Deizisau 4:1

In Aichwald legten die Hausherren einen klassischen Blitzstart hin und ließen den Gästen aus Deizisau im ersten Durchgang kaum Luft zum Atmen. Luca Richter eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, ehe Tim Tropschuh (8.) nur wenig später auf 2:0 erhöhte. Als Paul Liam Kiefer in der 30. Minute zum 3:0 einnetzte, war die Partie praktisch schon vor der Pause entschieden. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Aichwald einen Gang zurück. Deizisau kam durch Nail Fakili (86.) kurz vor Schluss zum Ehrentreffer, doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Finley Göpfert stellte in der 90. Minute den alten Abstand zum 4:1-Endstand wieder her.

TSV Wernau – FV Spfr Neuhausen II 5:2

Ein extrem unterhaltsames Spiel bekamen die Zuschauer in Wernau zu sehen. Die Heimelf überrollte die Reserve aus Neuhausen in der Anfangsphase komplett: Dennis Blattner (4.), Dennis Lang (10.) und Lucian-Dorin Antonesei (13.) schossen eine blitzschnelle 3:0-Führung heraus. Erneut Blattner (25.) erhöhte sogar auf 4:0. Neuhausen II bewies jedoch Moral und verkürzte durch einen Doppelpack von Marko Brekalo – erst per Handelfmeter (45.+2) und direkt nach dem Wiederanpfiff (46.) – auf 4:2. Die Resthoffnung der Gäste zerstörte Florian Köck in der 63. Minute mit dem Treffer zum 5:2. In der Schlussminute bot sich Wernau noch die Chance auf ein weiteres Tor, doch Lemi Can Öztürk (90.) scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Neuhausener Keeper Paul Gleißner.

TV Hochdorf – SC Altbach 3:2

Wer bei dieser Partie nicht pünktlich zum Anpfiff auf seinem Platz saß, hatte das Beste eigentlich schon verpasst. Hochdorf legte los wie die Feuerwehr: Sebastian Kuhn traf in der 1. Minute zur Führung, und nur sechzig Sekunden später erhöhte Swen Kaufmann (2.) auf 2:0. Altbach schüttelte den Schock jedoch ab und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Essa Dibba (44.) kurz vor der Pause und Umut Boylu (52.) kurz danach glichen zum 2:2 aus. Das glücklichere Ende in diesem packenden Schlagabtausch hatten aber die Hausherren: Erneut war es Sebastian Kuhn, der in der 70. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer markierte.

TV Unterboihingen – VfB Reichenbach/Fils 5:2

In Unterboihingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit einer turbulenten Phase rund um die Halbzeitpause. Sebastian Albrecht brachte die Heimelf in der 16. Minute in Führung, doch Reichenbach drehte das Spiel vorübergehend durch Treffer von Niklas Rief (28.) und Charalampos Kiouptsidis (45.) zum 1:2. Unterboihingen schlug jedoch noch vor dem Pausentee in der Nachspielzeit zurück, als Max Schwender (45.+3) zum 2:2 ausglich. Dieser Treffer gab den Gastgebern spürbar Auftrieb. Im zweiten Durchgang spielten nur noch die Unterboihinger: Jannik Schmid (50.), Robin Schober-Slis (72.) und erneut Sebastian Albrecht (79.) schraubten das Ergebnis zum deutlichen 5:2-Heimerfolg in die Höhe.

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Wendlingen 0:7

Die Gäste aus Wendlingen spielten sich in einen Rausch und ließen den Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen für den TSV eröffnete Cosimo Attorre in der 16. Minute. Danach ging es Schlag auf Schlag: Dominik Wolf (28.) und Sory Sibide (40.) sorgten für den klaren Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel kannte Wendlingen kein Erbarmen. Colin Binder (65.) und Jonas Weiß (70.) erhöhten auf 0:5, ehe ein unglückliches Eigentor von Oleksii Nefedchenko (80.) den sechsten Treffer bescherte. Den Schlusspunkt zum 0:7-Auswärtssieg setzte Levin Köstle in der 82. Minute.

TV Nellingen – SG Eintracht Sirnau 8:1

Der TV Nellingen brannte vor heimischer Kulisse ein Offensivfeuerwerk ab. Bereits nach weniger als zehn Minuten war die Messe nach Toren von Dino Orlandini (3.), Dominik Bühler (5., 9.) und Marcel Gschwind (8.) beim Stand von 4:0 praktisch gelesen. Luka Ivankovic (20.) legte sogar das 5:0 nach, ehe Jonas Weißenborn (23.) den einzigen Sirnauer Treffer des Tages erzielte. Im zweiten Durchgang schraubten erneut Marcel Gschwind (49.), Felix Gentner (62.) und schließlich Maik Wezel (90.) das Ergebnis auf ein dominantes 8:1 hoch.

TSV Notzingen – TSG Esslingen 1:5

Die TSG Esslingen entführte drei Punkte aus Notzingen und erwischte dabei den perfekten Start. Eray Gercekdogan schockte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit dem 0:1 und legte in der 18. Minute direkt das 0:2 nach. Nach dem Seitenwechsel sorgten Enes Coskun (48.) und Burak Can Celik (55.) schnell für klare Verhältnisse. Erneut Enes Coskun schraubte das Ergebnis in der 75. Minute sogar auf 0:5 hoch. Die Notzinger zeigten in der Schlussphase immerhin noch Moral und kamen durch Marian Ropertz (84.) zum Ehrentreffer, der am souveränen 1:5-Auswärtserfolg der Esslinger aber nichts mehr änderte.

TB Ruit – FV Plochingen II 10:2

Die Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als die Hausherren die Reserve aus Plochingen im zweistelligen Bereich abfertigten. Zwar konnte Plochingen den frühen Rückstand durch Jannik Ehrmeier (6.) zunächst noch durch Sebastian Aubermann (10.) zum 1:1 ausgleichen, doch danach brachen alle Dämme. Simon Böhner (29.), Luis Steininger (35.) und Hariz Dzaferi (45.) sorgten für das 4:1 zur Pause.

Zwar verkürzte Talat Ates (49.) kurz nach dem Wechsel auf 4:2, doch was danach folgte, war eine Demontage: Felix Rapp (50.), Andreas Böhm (58., 78.) und erneut Hariz Dzaferi (71.) trieben das Ergebnis in die Höhe. Die Schlussphase gehörte dann wieder ganz allein Jannik Ehrmeier, der mit zwei weiteren Treffern (81., 85.) seinen Dreierpack perfekt machte und den 10:2-Kantersieg endgültig besiegelte.

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