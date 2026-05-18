 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

TB Ruit mit 10:2-Torgala, AC Catania siegt 7:0, KSG Eislingen jubelt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: KSG Eislingen

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

ASV Aichwald – TSV Deizisau 4:1

In Aichwald legten die Hausherren einen klassischen Blitzstart hin und ließen den Gästen aus Deizisau im ersten Durchgang kaum Luft zum Atmen. Luca Richter eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, ehe Tim Tropschuh (8.) nur wenig später auf 2:0 erhöhte. Als Paul Liam Kiefer in der 30. Minute zum 3:0 einnetzte, war die Partie praktisch schon vor der Pause entschieden. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Aichwald einen Gang zurück. Deizisau kam durch Nail Fakili (86.) kurz vor Schluss zum Ehrentreffer, doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Finley Göpfert stellte in der 90. Minute den alten Abstand zum 4:1-Endstand wieder her.

TSV Wernau – FV Spfr Neuhausen II 5:2

Ein extrem unterhaltsames Spiel bekamen die Zuschauer in Wernau zu sehen. Die Heimelf überrollte die Reserve aus Neuhausen in der Anfangsphase komplett: Dennis Blattner (4.), Dennis Lang (10.) und Lucian-Dorin Antonesei (13.) schossen eine blitzschnelle 3:0-Führung heraus. Erneut Blattner (25.) erhöhte sogar auf 4:0. Neuhausen II bewies jedoch Moral und verkürzte durch einen Doppelpack von Marko Brekalo – erst per Handelfmeter (45.+2) und direkt nach dem Wiederanpfiff (46.) – auf 4:2. Die Resthoffnung der Gäste zerstörte Florian Köck in der 63. Minute mit dem Treffer zum 5:2. In der Schlussminute bot sich Wernau noch die Chance auf ein weiteres Tor, doch Lemi Can Öztürk (90.) scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Neuhausener Keeper Paul Gleißner.

TV Hochdorf – SC Altbach 3:2

Wer bei dieser Partie nicht pünktlich zum Anpfiff auf seinem Platz saß, hatte das Beste eigentlich schon verpasst. Hochdorf legte los wie die Feuerwehr: Sebastian Kuhn traf in der 1. Minute zur Führung, und nur sechzig Sekunden später erhöhte Swen Kaufmann (2.) auf 2:0. Altbach schüttelte den Schock jedoch ab und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Essa Dibba (44.) kurz vor der Pause und Umut Boylu (52.) kurz danach glichen zum 2:2 aus. Das glücklichere Ende in diesem packenden Schlagabtausch hatten aber die Hausherren: Erneut war es Sebastian Kuhn, der in der 70. Minute goldrichtig stand und den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer markierte.

TV Unterboihingen – VfB Reichenbach/Fils 5:2

In Unterboihingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit einer turbulenten Phase rund um die Halbzeitpause. Sebastian Albrecht brachte die Heimelf in der 16. Minute in Führung, doch Reichenbach drehte das Spiel vorübergehend durch Treffer von Niklas Rief (28.) und Charalampos Kiouptsidis (45.) zum 1:2. Unterboihingen schlug jedoch noch vor dem Pausentee in der Nachspielzeit zurück, als Max Schwender (45.+3) zum 2:2 ausglich. Dieser Treffer gab den Gastgebern spürbar Auftrieb. Im zweiten Durchgang spielten nur noch die Unterboihinger: Jannik Schmid (50.), Robin Schober-Slis (72.) und erneut Sebastian Albrecht (79.) schraubten das Ergebnis zum deutlichen 5:2-Heimerfolg in die Höhe.

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Wendlingen 0:7

Die Gäste aus Wendlingen spielten sich in einen Rausch und ließen den Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen für den TSV eröffnete Cosimo Attorre in der 16. Minute. Danach ging es Schlag auf Schlag: Dominik Wolf (28.) und Sory Sibide (40.) sorgten für den klaren Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel kannte Wendlingen kein Erbarmen. Colin Binder (65.) und Jonas Weiß (70.) erhöhten auf 0:5, ehe ein unglückliches Eigentor von Oleksii Nefedchenko (80.) den sechsten Treffer bescherte. Den Schlusspunkt zum 0:7-Auswärtssieg setzte Levin Köstle in der 82. Minute.

TV Nellingen – SG Eintracht Sirnau 8:1

Der TV Nellingen brannte vor heimischer Kulisse ein Offensivfeuerwerk ab. Bereits nach weniger als zehn Minuten war die Messe nach Toren von Dino Orlandini (3.), Dominik Bühler (5., 9.) und Marcel Gschwind (8.) beim Stand von 4:0 praktisch gelesen. Luka Ivankovic (20.) legte sogar das 5:0 nach, ehe Jonas Weißenborn (23.) den einzigen Sirnauer Treffer des Tages erzielte. Im zweiten Durchgang schraubten erneut Marcel Gschwind (49.), Felix Gentner (62.) und schließlich Maik Wezel (90.) das Ergebnis auf ein dominantes 8:1 hoch.

TSV Notzingen – TSG Esslingen 1:5

Die TSG Esslingen entführte drei Punkte aus Notzingen und erwischte dabei den perfekten Start. Eray Gercekdogan schockte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit dem 0:1 und legte in der 18. Minute direkt das 0:2 nach. Nach dem Seitenwechsel sorgten Enes Coskun (48.) und Burak Can Celik (55.) schnell für klare Verhältnisse. Erneut Enes Coskun schraubte das Ergebnis in der 75. Minute sogar auf 0:5 hoch. Die Notzinger zeigten in der Schlussphase immerhin noch Moral und kamen durch Marian Ropertz (84.) zum Ehrentreffer, der am souveränen 1:5-Auswärtserfolg der Esslinger aber nichts mehr änderte.

TB Ruit – FV Plochingen II 10:2

Die Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als die Hausherren die Reserve aus Plochingen im zweistelligen Bereich abfertigten. Zwar konnte Plochingen den frühen Rückstand durch Jannik Ehrmeier (6.) zunächst noch durch Sebastian Aubermann (10.) zum 1:1 ausgleichen, doch danach brachen alle Dämme. Simon Böhner (29.), Luis Steininger (35.) und Hariz Dzaferi (45.) sorgten für das 4:1 zur Pause.

Zwar verkürzte Talat Ates (49.) kurz nach dem Wechsel auf 4:2, doch was danach folgte, war eine Demontage: Felix Rapp (50.), Andreas Böhm (58., 78.) und erneut Hariz Dzaferi (71.) trieben das Ergebnis in die Höhe. Die Schlussphase gehörte dann wieder ganz allein Jannik Ehrmeier, der mit zwei weiteren Treffern (81., 85.) seinen Dreierpack perfekt machte und den 10:2-Kantersieg endgültig besiegelte.

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Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – FC Kirchheim/Teck 4:3

Ein wahres Torspektakel bekamen die Zuschauer in Dettingen zu sehen, bei dem die Führung ständig hin und her wechselte. Gabriel Müller brachte die Hausherren bereits in der 9. Minute in Front, doch Kirchheim schlug im zweiten Durchgang per Foulelfmeter von Emir Sahdanovic (55.) zurück. Nur fünf Minuten später stellte erneut Müller (60.) die Führung wieder her, die David Malbasic (62.) fast postwendend wieder egalisierte. In der Schlussphase avancierte Redon Gashi mit einem schnellen Doppelpack (70., 80.) zum vermeintlichen Matchwinner für die Sportfreunde. Kirchheim machte es durch Jason Owusu (82.) zwar noch einmal spannend, doch Dettingen rettete den knappen 4:3-Sieg über die Zeit.

TSV Neckartailfingen – TSV Oberensingen II 5:1

Eine einseitige Angelegenheit war das Duell in Neckartailfingen. Vor 150 Zuschauern ließen die Hausherren der Reserve aus Oberensingen nicht den Hauch einer Chance. Von Beginn an dominierte der TSV das Geschehen auf dem Platz. Oberensingen II fand über die gesamten 90 Minuten kein wirksames Gegenmittel und musste am Ende mit einer herben 5:1-Klatsche im Gepäck die Heimreise antreten.

FV 09 Nürtingen – TSV Harthausen 2:1

Der FV 09 Nürtingen feierte einen Heimerfolg, musste in der Schlussphase aber noch einmal ordentlich zittern. Friedrich Eiler brachte die Nürtinger in der 16. Minute auf Kurs. Als Eymen Gündogdu in der 54. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Partie bereits eine klare Richtung einzuschlagen. Harthausen gab sich jedoch keineswegs auf, steckte nicht zurück und kam durch Florent Vogt (74.) zum Anschlusstreffer. In einer hektischen Schlussviertelstunde verteidigte die Heimelf den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft.

TV Neidlingen – TSV Altdorf 2:0

In Neidlingen legten die Hausherren einen Traumstart hin: Die Zuschauer hatten kaum ihre Plätze eingenommen, da zappelte der Ball bereits im Netz – Finn Fleischmann besorgte in der 1. Minute die blitzschnelle Führung. Neidlingen blieb spielbestimmend und legte noch vor der Pause durch Nils Faustmann (31.) zum 2:0 nach. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gastgeber das Geschehen routiniert. Altdorf schwächte sich in der Schlussphase zudem selbst, als Matthias Guy (87.) vorzeitig mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

VfB Neuffen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 4:2

Eine packende Begegnung mit einer turbulenten Phase rund um den Pausenpfiff erlebten die Fans in Neuffen. Die Gäste gingen kurz vor der Halbzeit durch Luca Lamparter (42.) in Führung, doch Tim Sternemann gelang praktisch mit dem Pausenpfiff (45.) der psychologisch extrem wichtige Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch Neuffen: Ein verwandelter Foulelfmeter von Jona Kirchner (49.), gefolgt von Treffern durch Sascha Gökeler (57.) und Merlin Palesch (78.), schraubte das Ergebnis auf 4:1 hoch. Das unglückliche Eigentor von Claudio Silber (84.) zum 4:2-Endstand war für die Gäste nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Linsenhofen – SGM Owen Unterlenningen 1:1

In Linsenhofen entwickelte sich ein Drama in den allerletzten Minuten. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute durch Leon Döbler in Führung. In der Folge verpasste es Linsenhofen jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Das rächte sich in der Schlussminute bitter: Die Spielgemeinschaft aus Owen und Unterlenningen warf noch einmal alles nach vorne und belohnte sich in der 89. Minute durch das späte Tor von Daniel Deuschle mit dem viel umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.

SGM Höllbach – TSV Grafenberg 1:1

Vor 100 Zuschauern lieferten sich die SGM Höllbach und der TSV Grafenberg ein hart umkämpftes und intensives Duell auf Augenhöhe. Die Gäste aus Grafenberg erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen durch Frieder Geiger (27.) mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Höllbach jedoch spürbar den Druck und erarbeitete sich Feldvorteile. Der Lohn folgte in der 66. Minute, als Ebrima Ceesay die Lücke in der Grafenberger Hintermannschaft fand und zum 1:1-Endstand einnetzte.

TV Bempflingen – AC Catania Kirchheim 0:7

Die Gäste vom AC Catania Kirchheim spielten sich in einen Rausch, allen voran Santiago Potenza, der eine historische Leistung ablieferte. Nach der Führung durch Vincenzo Gianluca Palmieri (35.) zur Pause, brach im zweiten Durchgang die große Potenza-Show an: Innerhalb von nur 21 Minuten erzielte er einen schier unglaublichen Viererpack (51., 63. per Foulelfmeter, 65., 72.) und schoss Bempflingen im Alleingang ab. Die späten Treffer von Nick Wongkaew (83.) und Alessandro Scarlino (87.) machten das historische 0:7-Debakel perfekt.

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Kreisliga A3:

FTSV Kuchen – TSV Eschenbach 3:1

In Kuchen sahen die Zuschauer eine intensiv geführte Partie, die erst in der Schlussphase endgültig entschieden wurde. Michael Planinsek brachte die Hausherren in der 25. Minute planmäßig in Führung. Eschenbach steckte jedoch nicht auf und belohnte sich exakt mit dem Pausenpfiff, als Jonas Gugenhan (45.) den psychologisch wichtigen Ausgleich erzielte. Im zweiten Durchgang erhöhte Kuchen jedoch wieder den Druck. Fynn Kloß stellte in der 61. Minute die Weichen auf Sieg, ehe Timo Wudy in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand den Deckel endgültig auf die Partie machte.

SSV Göppingen – SV Croatia 2012 Geislingen 1:1

Ein Geduldsspiel entwickkelte sich beim SSV Göppingen. Die Gäste von Croatia Geislingen agierten defensiv extrem diszipliniert und schlugen kurz vor dem Seitenwechsel eiskalt zu: Mateo Zelic (45.) besorgte die überraschende Gästeführung. Im zweiten Spielabschnitt rannte Göppingen unermüdlich an, biss sich aber lange Zeit am Geislinger Abwehrriegel die Zähne aus. Erst in der Schlussphase erlöste Johannes Ahrun (80.) die Heimelf mit dem Treffer zum 1:1-Endstand.

KSG Eislingen – SV Ebersbach/Fils II 4:0

Eine einseitige Angelegenheit war das Duell in Eislingen. Die Hausherren dominierten das Geschehen von Beginn an nach Belieben. Sandro Delic eröffnete in der 23. Minute den Torreigen. Kurz nach der Pause erhöhte Tim Grupp (50.) auf 2:0, ehe erneut Delic (55.) mit seinem zweiten Tagestreffer für klare Verhältnisse sorgte. Nur zwei Minuten später schwächten sich die Gäste endgültig selbst, als Bastian Ungureanu (57.) mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Überzahl schraubte Efkan Kirdar (79.) das Ergebnis zum 4:0-Kantersieg in die Höhe.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – TSV Wäschenbeuren 1:1

In Jebenhausen erlebten die Fans eine Partie mit dramatischen Höhepunkten rund um die Halbzeitpause. Die Spielgemeinschaft ging durch Marco Zimmermann (31.) in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich den Gästen die Riesenchance zum Ausgleich, doch Sven Lechleitner (45.) scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden SG-Torwart Benjamin Hallbauer. Wäschenbeuren zeigte sich im zweiten Durchgang jedoch unbeeindruckt vom Fehlschuss, kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 64. Minute durch Lukas Fuchs mit dem 1:1-Ausgleichstreffer.

TSV Ottenbach – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 2:1

In Ottenbach entwickelte sich ein enges Arbeitsspiel, das erst im zweiten Durchgang zugunsten der Hausherren kippte. Die Spielgemeinschaft aus Bad Überkingen und Hausen erwischte den besseren Start und ging durch Philipp Keller (39.) in Führung. Ottenbach kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine: Niklas Ingerl (50.) besorgte den schnellen Ausgleich. Das glücklichere Ende in einer umkämpften Schlussphase hatte schließlich der TSV, als Christian Frey in der 78. Minute einen Handelfmeter nervenstark zum 2:1-Heimsieg verwandelte.

TV Deggingen – 1. FC Rechberghausen 3:3

Was für ein Sechs-Tore-Krimi in Deggingen! Die Zuschauer rieben sich bereits in der 22. Spielminute ungläubig die Augen, als innerhalb derselben Minute erst Denny Fuchs einen Handelfmeter zur Gästeführung verwandelte und praktisch im Gegenzug Julian Maurer zum 1:1 ausglich. Maurer legte in der 44. Minute sogar zum 2:1 nach. Direkt nach dem Wechsel drehte Rechberghausen das Spiel durch Stefan Wisst (47.) und erneut Denny Fuchs (58.) auf 2:3. Doch der unaufhaltsame Julian Maurer krönte seine überragende Leistung nur zwei Minuten später (60.) mit seinem dritten Tagestreffer zum 3:3-Endstand.

SC Uhingen – VfR Süßen 1:2

In Uhingen sahen die Zuschauer ein Spiel, das lange Zeit von der Taktik geprägt war, ehe es in der Schlussphase turbulent wurde. Die Gäste aus Süßen bewiesen den längeren Atem und gingen durch Nils Biegert in der 69. Minute in Führung. Als Friedrich Pauly (80.) zehn Minuten vor dem Ende auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen. Uhingen warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, mehr als der späte Anschlusstreffer durch Felice Franza in der Nachspielzeit (90.+2) sprang jedoch nicht mehr heraus.

TV Altenstadt – TSGV Albershausen 5:1

120 Zuschauern erlebten in Altenstadt ein Offensivfeuerwerk der Heimelf – nachdem es zunächst nach einer Überraschung aussah. Patrick Dangelmaier schockte den TV Altenstadt bereits in der 2. Minute mit der blitzschnellen Gästeführung. Die Hausherren schüttelten den Schock jedoch beeindruckend schnell ab und brannten in der Folge ein reines Powerplay ab. Ekrem Hodžić (11.), Robin Ender Aslanboga (18.) und Mario Ćosić (33.) drehten das Spiel noch vor der Pause auf 3:1. Erneut Hodžić (40.) und Hasbi Aslan (49.) machten kurz nach dem Seitenwechsel alles klar. Altenstadt verpasste es sogar, das Ergebnis noch höher zu schrauben, als Niclas Seybold (86.) mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Gabriel Mende scheiterte.

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