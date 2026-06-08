 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

TB Ruit gewinnt 6:4-Wahnsinn, Neuffen siegt 6:1, KSG Eislingen mit 5:0

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TSV Deizisau 0:1

Der TSV Deizisau nahm beim FV Plochingen II die drei Punkte mit. Das entscheidende Tor erzielte Nick Hamann in der 38. Minute. Mehr Treffer fielen in der Partie nicht.

TV Hochdorf – TV Unterboihingen 2:3

Der TV Unterboihingen gewann eine spannende Begegnung mit 3:2 beim TV Hochdorf. Yannik Petzi brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Robin Killer glich nur eine Minute später aus und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute zum 2:1. In der Schlussphase gelang Liridon Sokoli in der 83. Minute der Ausgleich. Jannik Heim sorgte schließlich in der 87. Minute für den Siegtreffer des TV Unterboihingen.

TSV Wendlingen – FV Spfr Neuhausen II 2:2

Der TSV Wendlingen und die FV Spfr Neuhausen II trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Philipp Weber brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Ibrahim Demircan glich in der 31. Minute aus. Cosimo Attorre erzielte in der 65. Minute das 2:1 für den TSV Wendlingen, ehe Samer Santos in der 74. Minute den Endstand von 2:2 herstellte.

TSG Esslingen – VfB Oberesslingen/Zell 4:1

Vor 150 Zuschauern feierte die TSG Esslingen einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den VfB Oberesslingen/Zell. Enes Coskun brachte die Gastgeber in der 7. Minute in Führung. Okan Turp glich in der 11. Minute aus. Yonathan Semere stellte in der 15. Minute die erneute Führung her. Danach übernahm Enes Coskun die Hauptrolle und erhöhte mit Treffern in der 17. und 39. Minute auf 4:1. Damit schnürte er einen Dreierpack.

SC Altbach – TV Nellingen 2:0

Der SC Altbach setzte sich mit 2:0 gegen den TV Nellingen durch. Umut Boylu verwandelte in der 7. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Moses Chigozie Igwe erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Yusuf Boylu in der 65. Minute brachte der SC Altbach den Vorsprung über die Zeit.

SG Eintracht Sirnau – ASV Aichwald 1:6

Der ASV Aichwald gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Eintracht Sirnau. Fabian Müller eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Simon von Benthen erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1). Kai Knorpp verkürzte in der 54. Minute auf 1:2. Jascha Rapp stellte in der 61. Minute den alten Abstand wieder her. Simon von Benthen traf in der 70. Minute erneut. Nico Späth erhöhte in der 78. Minute auf 5:1, bevor Luca Richter in der 82. Minute den 6:1-Endstand markierte.

VfB Reichenbach/Fils – TB Ruit 4:6

Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel mit zehn Treffern. Felix Rapp brachte den TB Ruit in der 6. Minute in Führung. Justin Mittmann glich in der 18. Minute aus. Anthony Fotarellis erzielte in der 33. Minute das 2:1, ehe Hariz Dzaferi nur zwei Minuten später zum 2:2 traf. Anthony Fotarellis brachte die Gastgeber in der 36. Minute erneut in Front. Justin Mittmann erhöhte in der 48. Minute auf 4:2. Danach startete der TB Ruit die Aufholjagd: Andreas Böhm verkürzte in der 52. Minute, Simon Böhner glich in der 58. Minute aus. Thomas Zickeli sorgte in der 69. Minute für die Führung der Gäste, bevor Luis Steininger in der 89. Minute den 6:4-Endstand herstellte.

TSV Wernau – TSV Notzingen 4:3

Der TSV Wernau verspielte beinahe eine klare Führung, rettete aber einen 4:3-Erfolg ins Ziel. Dennis Blattner brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung. Patrick Schnitt erhöhte in der 43. Minute, Florin Köck traf in der 44. Minute zum 3:0. Direkt nach der Pause stellte Dennis Blattner mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute auf 4:0. Sven Feliks leitete in der 60. Minute die Aufholjagd des TSV Notzingen ein. Bereits eine Minute später fiel das 2:4 durch einen nicht übermittelten Torschützen. Jannik Brüske verkürzte in der 70. Minute auf 3:4. Zu weiteren Treffern reichte es für die Gäste jedoch nicht mehr.

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Kreisliga A2:

TSV Grafenberg – AC Catania Kirchheim 2:3

Vor 130 Zuschauern setzte sich der AC Catania Kirchheim mit 3:2 beim TSV Grafenberg durch. Santiago Potenza brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. Vincenzo Gianluca Palmieri erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Frieder Geiger verkürzte in der 43. Minute für den TSV Grafenberg. Noch vor der Pause stellte Santiago Potenza mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Frieder Geiger erzielte in der 67. Minute zwar noch den Anschlusstreffer, doch der Ausgleich gelang den Gastgebern nicht mehr.

SGM Owen/Unterlenningen – FC Kirchheim/Teck 1:0

Die SGM Owen/Unterlenningen gewann knapp mit 1:0 gegen den FC Kirchheim/Teck.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TV Bempflingen 3:1

Die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang feierte einen 3:1-Heimsieg gegen den TV Bempflingen. Luca Lamparter brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung. Fabian Weber erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Leon Ströbel verkürzte in der 54. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. In der Schlussminute sorgte Tom Schlatter mit seinem Treffer in der 90. Minute für die Entscheidung.

TSV Altdorf – SGM Höllbach 1:2

Die SGM Höllbach drehte beim TSV Altdorf einen Rückstand und gewann mit 2:1. Sarkis Mamikonyan Petrosyan brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Jannik Lubich gelang in der 50. Minute der Ausgleich. Nur fünf Minuten später erzielte Marius Funk in der 55. Minute den Siegtreffer für die Gäste.

TSV Harthausen – TSV Linsenhofen 5:1

Der TSV Harthausen setzte sich deutlich mit 5:1 gegen den TSV Linsenhofen durch. Laurent Shkodra erzielte in der 19. Minute das 1:0. Joel Osswald erhöhte in der 34. Minute. Tizian Rossricker traf in der 50. Minute per Foulelfmeter zum 3:0. Elias Jimmy Lawal baute die Führung in der 71. Minute auf 4:0 aus. Sercan Kayikci verkürzte in der 90. Minute auf 1:4. Praktisch im Gegenzug stellte Jan Böpple ebenfalls in der 90. Minute den 5:1-Endstand her.

TSV Oberensingen II – VfB Neuffen 1:6

Der VfB Neuffen gewann deutlich mit 6:1 beim TSV Oberensingen II. Felix Hummel prägte die Partie mit einem Hattrick und traf in der 40., 50. und 55. Minute. Tim Sternemann erzielte in der 70. und 85. Minute zwei weitere Treffer. Tobias Kaufmann war in der 80. Minute erfolgreich. Der Treffer des TSV Oberensingen II zum zwischenzeitlichen 1:0 wurde nicht übermittelt.

TSV Neckartailfingen – TV Neidlingen 0:2

Lange Zeit sah alles nach einem torlosen Unentschieden aus, ehe der TV Neidlingen spät zuschlug. Nils Faustmann erzielte in der 86. Minute die Führung. Paul Schlatter machte in der Nachspielzeit mit seinem Treffer in der 90.+5 Minute den 2:0-Auswärtssieg perfekt.

SF Dettingen/Teck – FV 09 Nürtingen 1:2

Der FV 09 Nürtingen setzte sich mit 2:1 bei den SF Dettingen/Teck durch. Marvin Kreuzkamp brachte die Gäste in der 50. Minute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Oguzhan Ileli glich bereits eine Minute später zum 1:1 aus. In der 82. Minute erzielte Marvin Kreuzkamp mit seinem zweiten Treffer des Tages den Siegtreffer für den FV 09 Nürtingen.

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Kreisliga A3:

VfR Süßen – TSGV Albershausen 5:3

Der TSGV Albershausen erwischte den besseren Start und ging bereits in der 3. Minute durch Patrick Dangelmaier mit 1:0 in Führung. Die Antwort des VfR Süßen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Elyesa Isler glich in der 5. Minute aus, ehe Michael Gänzle in der 10. Minute das 2:1 erzielte. Tim Preißing baute die Führung in der 19. Minute auf 3:1 aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Michael Gänzle in der 51. Minute auf 4:1. Die Gäste kämpften sich durch zwei Treffer von Sebastian Kiebel in der 58. und 69. Minute wieder auf 3:4 heran. Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute, als Simon Frey den 5:3-Endstand markierte.

1. FC Rechberghausen – TSV Eschenbach 3:1

Vor 50 Zuschauern blieb die Partie lange torlos. Erst in der 75. Minute brachte Denny Fuchs den 1. FC Rechberghausen in Führung. Dennis Pfister erhöhte in der 85. Minute auf 2:0 und legte in der 90. Minute das 3:0 nach. Der Ehrentreffer des TSV Eschenbach durch Sebastian Aust in der 90. Minute kam zu spät.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – TV Altenstadt 2:1

Die Gastgeber gingen in der 33. Minute durch Philipp Keller in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tom Winkler per Handelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) auf 2:0. Der TV Altenstadt verkürzte in der 86. Minute durch Mazlum Dogan auf 1:2, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Zudem mussten die Gäste zwei Gelb-Rote Karten hinnehmen: Matej Bogdanović sah in der 77. Minute nach einem Foulspiel die Ampelkarte, Hasbi Aslan folgte in der 80. Minute.

TSV Wäschenbeuren – SC Uhingen 4:2

Der SC Uhingen ging in der 7. Minute durch Cherif Sekou in Führung. Lukas Fuchs glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause brachte Miray Öcal die Gäste in der 53. Minute erneut nach vorne. Die Antwort des TSV Wäschenbeuren folgte schnell: Marcel Lechleitner traf in der 56. Minute zum 2:2. Lange blieb die Begegnung offen, ehe Alexander Knab in der 86. Minute das 3:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Clemens Stich in der Nachspielzeit (90.+2) zum 4:2.

SV Ebersbach/Fils II – TV Deggingen 4:2

Der TV Deggingen ging in der 25. Minute durch Julian Maurer mit 1:0 in Führung. Erst in der 75. Minute gelang Fabian Bauer der Ausgleich. Nur vier Minuten später stellte Julian Maurer mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Dann begann die große Show von Nick Sihler. Der Angreifer traf in der 84. Minute zum 2:2, legte in der 85. Minute das 3:2 nach und machte mit seinem dritten Tor in der 88. Minute den 4:2-Erfolg perfekt.

SV Croatia 2012 Geislingen – TSV Ottenbach 5:4

Der TSV Ottenbach ging in der 11. Minute durch Fabrizio Di Liberto mit 1:0 in Führung. Für die Gastgeber trafen anschließend Davor Tiborc zum Ausgleich, Luka Blaz in der 35. Minute, Mihael Kepic in der 45. Minute und Mario Mandir in der 69. Minute zur zwischenzeitlichen 4:1-Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf. Fabrizio Di Liberto verkürzte in der 72. Minute auf 2:4, ehe Christian Frey per Foulelfmeter in der 88. Minute das 3:4 erzielte. In einer wilden Schlussphase glich Tobias Denk in der 90. Minute zum 4:4 aus. Praktisch im Gegenzug sorgte Adrijan Karanfilovski ebenfalls in der 90. Minute für den 5:4-Siegtreffer.

SSV Göppingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 4:4

Die Gäste führten nach Treffern von Julian Rittel in der 29. Minute und Marco Zimmermann in der 43. Minute mit 2:0. Nach der Pause brachte ein Doppelschlag die Gastgeber zurück: Lukas Tulgar und Matai Tulgar trafen beide in der 66. Minute zum 2:2. Doch erneut ging die SG in Führung, als Julian Rittel in der 69. Minute sein zweites Tor erzielte. Johannes Ahrun glich in der 82. Minute aus, ehe Roni Gürer die Gastgeber in der 84. Minute erstmals nach vorne brachte. Den Schlusspunkt setzte Jetmir Hajdari mit dem Treffer zum 4:4 in der 88. Minute.

FTSV Kuchen – KSG Eislingen 0:5

Die KSG Eislingen stellte früh die Weichen auf Sieg. Dario Biancorosso traf in der 7. Minute zum 1:0, Ioannis Makridis erhöhte in der 23. Minute. Kurz vor der Pause sorgte Samil Gün in der 45. Minute für das 3:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Timo-Heiko Webinger in der 59. Minute und Tim Grupp in der 76. Minute das Ergebnis auf 5:0. Trotz des deutlichen Erfolgs endete die Partie für die Gäste mit einem Platzverweis: Samil Gün sah in der 82. Minute die Rote Karte.

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