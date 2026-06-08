TB Ruit gewinnt 6:4-Wahnsinn, Neuffen siegt 6:1, KSG Eislingen mit 5:0

Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TSV Deizisau 0:1

Der TSV Deizisau nahm beim FV Plochingen II die drei Punkte mit. Das entscheidende Tor erzielte Nick Hamann in der 38. Minute. Mehr Treffer fielen in der Partie nicht.

TV Hochdorf – TV Unterboihingen 2:3

Der TV Unterboihingen gewann eine spannende Begegnung mit 3:2 beim TV Hochdorf. Yannik Petzi brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Robin Killer glich nur eine Minute später aus und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute zum 2:1. In der Schlussphase gelang Liridon Sokoli in der 83. Minute der Ausgleich. Jannik Heim sorgte schließlich in der 87. Minute für den Siegtreffer des TV Unterboihingen.

TSV Wendlingen – FV Spfr Neuhausen II 2:2

Der TSV Wendlingen und die FV Spfr Neuhausen II trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Philipp Weber brachte die Gäste bereits in der 9. Minute in Führung. Ibrahim Demircan glich in der 31. Minute aus. Cosimo Attorre erzielte in der 65. Minute das 2:1 für den TSV Wendlingen, ehe Samer Santos in der 74. Minute den Endstand von 2:2 herstellte.

TSG Esslingen – VfB Oberesslingen/Zell 4:1

Vor 150 Zuschauern feierte die TSG Esslingen einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den VfB Oberesslingen/Zell. Enes Coskun brachte die Gastgeber in der 7. Minute in Führung. Okan Turp glich in der 11. Minute aus. Yonathan Semere stellte in der 15. Minute die erneute Führung her. Danach übernahm Enes Coskun die Hauptrolle und erhöhte mit Treffern in der 17. und 39. Minute auf 4:1. Damit schnürte er einen Dreierpack.

SC Altbach – TV Nellingen 2:0

Der SC Altbach setzte sich mit 2:0 gegen den TV Nellingen durch. Umut Boylu verwandelte in der 7. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Moses Chigozie Igwe erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Yusuf Boylu in der 65. Minute brachte der SC Altbach den Vorsprung über die Zeit.

SG Eintracht Sirnau – ASV Aichwald 1:6

Der ASV Aichwald gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Eintracht Sirnau. Fabian Müller eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Simon von Benthen erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1). Kai Knorpp verkürzte in der 54. Minute auf 1:2. Jascha Rapp stellte in der 61. Minute den alten Abstand wieder her. Simon von Benthen traf in der 70. Minute erneut. Nico Späth erhöhte in der 78. Minute auf 5:1, bevor Luca Richter in der 82. Minute den 6:1-Endstand markierte.

VfB Reichenbach/Fils – TB Ruit 4:6

Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel mit zehn Treffern. Felix Rapp brachte den TB Ruit in der 6. Minute in Führung. Justin Mittmann glich in der 18. Minute aus. Anthony Fotarellis erzielte in der 33. Minute das 2:1, ehe Hariz Dzaferi nur zwei Minuten später zum 2:2 traf. Anthony Fotarellis brachte die Gastgeber in der 36. Minute erneut in Front. Justin Mittmann erhöhte in der 48. Minute auf 4:2. Danach startete der TB Ruit die Aufholjagd: Andreas Böhm verkürzte in der 52. Minute, Simon Böhner glich in der 58. Minute aus. Thomas Zickeli sorgte in der 69. Minute für die Führung der Gäste, bevor Luis Steininger in der 89. Minute den 6:4-Endstand herstellte.

TSV Wernau – TSV Notzingen 4:3

Der TSV Wernau verspielte beinahe eine klare Führung, rettete aber einen 4:3-Erfolg ins Ziel. Dennis Blattner brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung. Patrick Schnitt erhöhte in der 43. Minute, Florin Köck traf in der 44. Minute zum 3:0. Direkt nach der Pause stellte Dennis Blattner mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute auf 4:0. Sven Feliks leitete in der 60. Minute die Aufholjagd des TSV Notzingen ein. Bereits eine Minute später fiel das 2:4 durch einen nicht übermittelten Torschützen. Jannik Brüske verkürzte in der 70. Minute auf 3:4. Zu weiteren Treffern reichte es für die Gäste jedoch nicht mehr.

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