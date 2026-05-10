TB Oberhausen mit Befreiungsschlag, Sterkrade-Nord II an der Spitze

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Vor dem Spieltag waren die Spvgg Sterkrade-Nord und der 1. FC Hirschkamp punktgleich. Im direkten Aufeinandertreffen siegte allerdings die Spvgg knapp mit 2:1 und eroberte somit die Tabellenspitze. Der SC Buschhausen feierte derweil auch einen Dreier und erklomm den zweiten Platz. Im Tabellenkeller sammelten TB Oberhausen und der BV Osterfeld zudem wichtige Punkte. Das war der 31. Spieltag:
Im absoluten Top-Spiel zwischen dem Zweitplatzierten Spvgg Sterkrade-Nord II und dem 1. FC Hirschkamp blieb es bis zur letzten Minute spannend. Beide Teams gingen vor dem Spiel mit 69 Punkten in das direkte Duell. Den ersten Nadelstich der Partie setzte Moritz Neukirch mit der 1:0-Führung der Hausherren (13.). Mit dem 1:0 für die Gastgeber ging es dann in die Halbzeitpause. In der 68. Minute erhöhte Tom Mattern auf 2:0 für die Spvvg. Daraufhin versuchte der FC alles um noch zum Anschluss zu kommen. Kurz vor Ende der Partie war es dann soweit, denn Galed Mohamad verkürzte auf 1:2 (84.). Der Ausgleich gelang Hirschkamp allerdings nicht und somit feierte Sterkrade einen wichtigen und richtungsweisenden Heimsieg. Zeitgleich schnappte sich die Spvgg die Tabellenführung.
Trotz zweifachem Rückstands siegte der TSV Safakspor Oberhausen deutlich beim Absteiger VfR Oberhausen II. Anel Omerinovic brachte die Hausherren in Führung (7.), ehe Mert Özsoy ausglich (10.). Auf den zweiten Treffer von Omerionovic (18.) antwortete Dogukan Kara mit dem 2:2 (24.). Mit dem 2:2-Remis ging es in die Halbzeitpause. Nach der Unterbrechung drehten die Gäste jedoch auf und siegten schlussendlich deutlich mit 8:2 durch Treffer von Cihad Saral (58.), Etco Gaucho (62.), Kara (64.), Ibrahim Akkaya (69., 73.) und Semih Akdogan (84.). Der TSV vergrößerte somit den Abstand auf Rang fünf. Der VfR bleib Tabellenletzter.
Der SC Buschhausen eroberte den zweiten Platz durch den Erfolg gegen den VfR Oberhausen. Dabei gingen die Gastgeber in Minute elf durch Julian Birkholz in Führung. Lange suchten die Gäste nach einer Antwort. In der 42. Minute war es dann Artur Veselov, der zum 1:1 ausglich. Im zweiten Abschnitt waren es Pascal Wickert (65.) und David Pop die für den 3:1-Auswärtserfolg des SC sorgten.
Im Tabellenkeller feierte der SC Buschhausen II einen weiteren Punktgewinn. Auf den 1:0-Führungstreffer von Alen Arnautovic (6.) antwortete Moad Raji mit dem 1:1 (25.). Im zweiten Abschnitt stellte Ayoub Afriti auf 2:1 für die Gäste (49.), bevor Enes Aksalic (58.) auf 2:2 stellte. Die Gastgeber gingen daraufhin durch Anel Mujezinovic wieder in Führung, doch kurz vor Ende sorgte Hamza Belahsan für den 3:3-Endstand. Trotz des feststehenden Abstiegs holte der SC einen weiteren Zähler. Der SV Sarajevo Oberhausen muss derweil weiterhin um die Klasse bangen.
Der FC Welheim hält sich weiterhin eine kleine Chance auf den Aufstieg offen. Durch den klaren 4:1-Erfolg gegen die DJK Arminia Klosterhardt II blieb der FC in Reichweite zum ersten Platz. Dabei gingen die Gäste nach einer torlosen ersten Hälfte durch Marcel Wroblewski in Front (50.), doch nur kurze Zeit später glich Ramazan Akyüz zum 1:1 aus (52.), bevor er durch seinen Doppelpack die 2:1-Führung herbei brachte (65.). In der 76. Minute sorgte Robin Jobst für das 3:1, ehe Ali Hakim in der Nachspielzeit das 4:1 markierte.
Das Tabellen-Nachbarschaftsduell entschied Glück-Auf Sterkrade deutlich mit 6:1 für sich gegen den SV Blau-Weiß Fuhlenbrock. Spieler des Spiels war Timo Hendel mit seinem Dreierpack (38., 51., 58.). Zudem traf Nico Gabriele doppelt (47., 78.), während Jorden Kleinallermann (16.) einfach netzte. Auf Seiten der Gäste sorgte Lukas Espenhahn für das zwischenzeitliche 1:2. (46.). Sterkrade eroberte durch den Heimsieg den zehnten Platz.
Im ersten Durchgang trafen Louay Caraly (14.) und Christopher Lange (34.) auf Seiten der Hausherren, während Orhan Bozcali (29.) und Abd-Manaf Tchazodi (30.) für TB Oberhausen netzten. Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang brachte Brooklyn Ehije Darren Ojeabulu die Gäste in Führung (63.). In der Schlussphase sorgte Fabian-Maurice Kammhöfer für die 4:2-Entscheidung (80.). Durch den Erfolg verschaffte sich TB Luft im Tabellenkeller und rückte zeitgleich in der Tabelle an den FC Sterkrade 72 ran.
Das torreichste Duell fand zwischen dem FC Welheim II und dem BV Osterfeld statt. Soner Karakoc (27.), Nico Ljubic (34.) und Adnan Laroshi (45.) sorgten für die komfortable 3:0-Halbzeitführung der Gäste. Im zweiten Durchgang schlugen die Hausherren zunächst durch Cüneyt Kilic (64.) und Merdan Senyüz (68.) zurück. Doch Ljubic (77.) und Timo Mrozek (86.) stellten den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase netzten Turgut Senyüz (89.) und Oktay Cin (90.) auf Seiten der Hausherren, während Mrozek für die Gäste traf. Durch den 6:4-Auswärtserfolg verhinderte OSterfeld zunächst den direkten Abstieg.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Spieldaten:
Spvgg Sterkrade-Nord II – 1. FC Hirschkamp 2:1
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg, Luis Mattern (96. Malte Akman), Kevin Marzotko, Jona Rams, Dustin Weber (90. Elias Aaron Peukert), Moritz Neukirch (80. Janne Thomas Buschfeld), Tom Mattern, Lukas Loibl, Keno Räck, Daniel Markin (61. Henri Kleta) - Co-Trainer: Manfred Wester - spielender Co-Trainer: Tom Mattern - Trainer: Dustin Vogt
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz, Mehmet Kafli (73. Galed Mohamad), Mirac Bayram (65. Mehmet Kalayci), Sertan Erdogan (74. Malik Amine), Jan Schmidt, Delowan Nawzad (60. Okan Al), David Fojcik (58. Ahmet Büyüköztürk) - Trainer: Joussef Ramadan - Co-Trainer: Bahjat Amine
Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Moritz Neukirch (13.), 2:0 Tom Mattern (68.), 2:1 Galed Mohamad (85.)
FC Welheim II – BV Osterfeld 1919 4:6
FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin (46. Merdan Senyüz), Tolga Kocbey (62. Emre Can Önal), Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Mert Ata, Muhammed Gören (46. Mahmut Candir), Yusuf Sayili (56. Aldin Kaltak), Oktay Cin - Trainer: Ismail Kilic
BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Xavier Meller, Enes Can (46. Harun Al), Barkin Cömert, Stefan Freitag, Abdullah Baydar (76. Ensar Kahramanoglu), Sien Greven, Nico Ljubic, Dustin Masek, Timo Mrozek, Soner Karakoc (60. Umut Bozacioglu) - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Soner Karakoc (27.), 0:2 Nico Ljubic (34.), 0:3 Adnan Laroshi (45.+2 Foulelfmeter), 1:3 Cüneyt Kilic (64.), 2:3 Merdan Senyüz (68.), 2:4 Nico Ljubic (77.), 2:5 Timo Mrozek (86.), 3:5 Turgut Senyüz (89.), 3:6 Timo Mrozek (90.), 4:6 Oktay Cin (90.+3)
VfR 08 Oberhausen II – TSV Safakspor Oberhausen 2:8
VfR 08 Oberhausen II: Kevin Schiernbeck, Marcel Finger, Hendrik Ney, Dominik Klyszcz (83. Mirco Remmerde), Chris Ehler (63. Manuel Knobloch), Justin Woithe, Andre Finger, Mike Scholl, Florian Rutzmoser (80. Dennis Camin), Irfet Alicajic (74. Harun Bartal), Anel Omerinovic - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Ibrahim Akkaya, Eray Erol (46. Serhat Erdogan), Mert Özsoy, Dogukan Kara, Cihad Saral (77. Tuncay Aksoy), Fatih Köktürk, Semih Akdogan, Etco Gaucho - Trainer: Tuncay Aksoy
Schiedsrichter: Leon Guß (Oberhausen) - Zuschauer: 22
Tore: 1:0 Anel Omerinovic (7.), 1:1 Mert Özsoy (10.), 2:1 Anel Omerinovic (14.), 2:2 Dogukan Kara (24.), 2:3 Cihad Saral (58.), 2:4 Etco Gaucho (62.), 2:5 Dogukan Kara (64.), 2:6 Ibrahim Akkaya (69.), 2:7 Ibrahim Akkaya (73.), 2:8 Semih Akdogan (84. Handelfmeter)
FC Sterkrade 72 – TB Oberhausen 1889 2:4
FC Sterkrade 72: Mick Kaminski, Maxime-Aurele Finke, Julian Heise (46. Marceau Jerome Finke), Malte Fuhrmann (46. Lars van Gelder), Dennis Stus (52. Keanu Kranz), Niklas Jansen, Samet Can Kuruoglu, Ali Riza Dogan, Christopher Lange, Louay Caraly (46. Islam Kaloshi), Lennart Salamon (70. Jason Scott Ford) - Trainer: Reiner Wichert
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Dustin Wagner, Abd-Manaf Tchazodi, Fabian-Maurice Kammhöfer, Marvin Dipold, Orhan Bozcali (85. Tim Beier), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Dustin Peitsch (81. Damian Jerome Peitsch), Jan Lenzen (62. Mohamed Junior Coumbassa) - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Andreas Lissok (Bottrop) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Louay Caraly (14.), 1:1 Orhan Bozcali (29.), 1:2 Abd-Manaf Tchazodi (30.), 2:2 Christopher Lange (34.), 2:3 Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (63.), 2:4 Fabian-Maurice Kammhöfer (80.)
SV Sarajevo Oberhausen – SC Buschhausen 1912 II 3:3
SV Sarajevo Oberhausen: Mujo Gradascevic, Bahrudin Sahinovic, Dzejlan Sehovic, Benjamin Musiolik, Anel Mlinarevic (77. Dario Simic), Enes Aksalic, Alen Arnautovic, Demir Mustic, Ferid Dzanan (59. Kenan Mujezinovic), Temin Pinjic (54. Harun Husnic), Anel Mujezinovic - Trainer: Emir Kandzic
SC Buschhausen 1912 II: Martin Kevin Krettek, Lucas Jahnke (81. Carsten Scholz), Cedric Meyer (81. Salim El Idrissi), Joel Pohl, Marvin Jacobs, Christian Schäumer (46. Kai Johannes Kühn), Saher Murad (59. Hamza Belahsan), Moad Raji, Ayoub Afritit, Patrick Mohr - Trainer: Carsten Scholz
Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 Alen Arnautovic (6.), 1:1 Moad Raji (25.), 1:2 Ayoub Afritit (49.), 2:2 Enes Aksalic (58.), 3:2 Anel Mujezinovic (64.), 3:3 Hamza Belahsan (86.)
Glück-Auf Sterkrade – Blau-Weiß Fuhlenbrock 6:1
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Ardit Jashari (64. Gabriel Pietzka), Patrick Martin Camposeo (72. Daniel Baerwald), Benjamin Rüddel (82. Carsten Weißert), Jorden Kleinallermann, Nevio Flore, Nico Gabriele, Timo Hendel, Nat-Lemuel Aboagye, Kevin Zülsdorf - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Louis Becker, David Overfeld, David Gajda, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Lukas Espenhahn, Lukas Wischermann, Jannis Pröschold (55. Leon Griesdorn), Lennart Espenhahn (64. Noah Rosrodowski), Joel Zander - Trainer: Adrian Reiß
Schiedsrichter: Lukas Moyses - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jorden Kleinallermann (16.), 2:0 Timo Hendel (38.), 2:1 Lennart Espenhahn (46.), 3:1 Nico Gabriele (47.), 4:1 Timo Hendel (51.), 5:1 Timo Hendel (58.), 6:1 Nico Gabriele (78.)
VfR 08 Oberhausen – SC Buschhausen 1912 1:3
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Lars Bruckwilder, Levin Jubt, Sebastian Stollen, Leonhard Weikam, Christian Geber (70. Lukas Ambrosat), Mirco Baumgarten, Tim Schmidt (88. Paul Schendzielorz), Eray Aslan, Julian Birkholz, Nick Blanke - Trainer: Paul Schendzielorz
SC Buschhausen 1912: Dominik Varlemann, Nils Bothe, Andre Busch, Paul Okon, Nico Lambertz, Kevin Enrico Wilkes (39. David Pop), Amet Zeki, Mohamad Ghazaly, Sadik Sahan (39. Pascal Wickert), Artur Veselov, Joshua Tettesen Agougno (88. Martin Tadic) - Trainer: Marcus Behnert
Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Julian Birkholz (11.), 1:1 Artur Veselov (43.), 1:2 Pascal Wickert (66.), 1:3 David Pop (84.)
Gelb-Rot: Artur Veselov (49./SC Buschhausen 1912/)
FC Welheim – DJK Arminia Klosterhardt II 4:1
FC Welheim: Can Sahin, Hussein El-Dimassi, Altan Gündogdu (62. Felix Mika Matheis), Sabri Kayali, Ibrahim Tug, Alexander Boateng, Pascal Patrick Kaluza (34. Daniel Galonska), Izzet Avci (65. Ali Riza Karakus), Ali Al Hakim, Hussein Aliu (62. Robin Jobst), Ramazan Akyüz (72. Abdallah Jawhar) - Trainer: Ramazan Karakus
DJK Arminia Klosterhardt II: Leon Alexis Petzold, Kevin Ritter, Marc Gronek (78. Dennis Brinkmann), Edis Kadiric, Marius Broß, Yannick Wykrota, Jeremy Wehres, Vahdet Türkmen, Simon Steinberg, Marcel Wroblewski (76. Sayed Haris Sultani), Okan Muzaffer Baydar - Trainer: Andreas Bovenz
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Marcel Wroblewski (50.), 1:1 Ramazan Akyüz (52.), 2:1 Ramazan Akyüz (65.), 3:1 Robin Jobst (76.), 4:1 Ali Al Hakim (90.)
Die nächsten Spieltage:
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - SV Adler Os.
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr SC Buschh. - SV Sarajevo
So., 17.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - FC Welheim
So., 17.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - GA Sterkrade
So., 17.05.26 15:00 Uhr Safakspor - VfR Oberha.
So., 17.05.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha. II
So., 17.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - Sterkr.-Nord II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TB O'hausen - FC Welheim II
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72
So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II
So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp
So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.
So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II