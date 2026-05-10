TB Oberhausen mit Befreiungsschlag, Sterkrade-Nord II an der Spitze

Trotz zweifachem Rückstands siegte der TSV Safakspor Oberhausen deutlich beim Absteiger VfR Oberhausen II. Anel Omerinovic brachte die Hausherren in Führung (7.), ehe Mert Özsoy ausglich (10.). Auf den zweiten Treffer von Omerionovic (18.) antwortete Dogukan Kara mit dem 2:2 (24.). Mit dem 2:2-Remis ging es in die Halbzeitpause. Nach der Unterbrechung drehten die Gäste jedoch auf und siegten schlussendlich deutlich mit 8:2 durch Treffer von Cihad Saral (58.), Etco Gaucho (62.), Kara (64.), Ibrahim Akkaya (69., 73.) und Semih Akdogan (84.). Der TSV vergrößerte somit den Abstand auf Rang fünf. Der VfR bleib Tabellenletzter.

Der SC Buschhausen eroberte den zweiten Platz durch den Erfolg gegen den VfR Oberhausen. Dabei gingen die Gastgeber in Minute elf durch Julian Birkholz in Führung. Lange suchten die Gäste nach einer Antwort. In der 42. Minute war es dann Artur Veselov, der zum 1:1 ausglich. Im zweiten Abschnitt waren es Pascal Wickert (65.) und David Pop die für den 3:1-Auswärtserfolg des SC sorgten.

Im Tabellenkeller feierte der SC Buschhausen II einen weiteren Punktgewinn. Auf den 1:0-Führungstreffer von Alen Arnautovic (6.) antwortete Moad Raji mit dem 1:1 (25.). Im zweiten Abschnitt stellte Ayoub Afriti auf 2:1 für die Gäste (49.), bevor Enes Aksalic (58.) auf 2:2 stellte. Die Gastgeber gingen daraufhin durch Anel Mujezinovic wieder in Führung, doch kurz vor Ende sorgte Hamza Belahsan für den 3:3-Endstand. Trotz des feststehenden Abstiegs holte der SC einen weiteren Zähler. Der SV Sarajevo Oberhausen muss derweil weiterhin um die Klasse bangen.

Der FC Welheim hält sich weiterhin eine kleine Chance auf den Aufstieg offen. Durch den klaren 4:1-Erfolg gegen die DJK Arminia Klosterhardt II blieb der FC in Reichweite zum ersten Platz. Dabei gingen die Gäste nach einer torlosen ersten Hälfte durch Marcel Wroblewski in Front (50.), doch nur kurze Zeit später glich Ramazan Akyüz zum 1:1 aus (52.), bevor er durch seinen Doppelpack die 2:1-Führung herbei brachte (65.). In der 76. Minute sorgte Robin Jobst für das 3:1, ehe Ali Hakim in der Nachspielzeit das 4:1 markierte.

Das Tabellen-Nachbarschaftsduell entschied Glück-Auf Sterkrade deutlich mit 6:1 für sich gegen den SV Blau-Weiß Fuhlenbrock. Spieler des Spiels war Timo Hendel mit seinem Dreierpack (38., 51., 58.). Zudem traf Nico Gabriele doppelt (47., 78.), während Jorden Kleinallermann (16.) einfach netzte. Auf Seiten der Gäste sorgte Lukas Espenhahn für das zwischenzeitliche 1:2. (46.). Sterkrade eroberte durch den Heimsieg den zehnten Platz.

Im ersten Durchgang trafen Louay Caraly (14.) und Christopher Lange (34.) auf Seiten der Hausherren, während Orhan Bozcali (29.) und Abd-Manaf Tchazodi (30.) für TB Oberhausen netzten. Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang brachte Brooklyn Ehije Darren Ojeabulu die Gäste in Führung (63.). In der Schlussphase sorgte Fabian-Maurice Kammhöfer für die 4:2-Entscheidung (80.). Durch den Erfolg verschaffte sich TB Luft im Tabellenkeller und rückte zeitgleich in der Tabelle an den FC Sterkrade 72 ran.

Das torreichste Duell fand zwischen dem FC Welheim II und dem BV Osterfeld statt. Soner Karakoc (27.), Nico Ljubic (34.) und Adnan Laroshi (45.) sorgten für die komfortable 3:0-Halbzeitführung der Gäste. Im zweiten Durchgang schlugen die Hausherren zunächst durch Cüneyt Kilic (64.) und Merdan Senyüz (68.) zurück. Doch Ljubic (77.) und Timo Mrozek (86.) stellten den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase netzten Turgut Senyüz (89.) und Oktay Cin (90.) auf Seiten der Hausherren, während Mrozek für die Gäste traf. Durch den 6:4-Auswärtserfolg verhinderte OSterfeld zunächst den direkten Abstieg.