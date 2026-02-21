Taylan Duman: Vom TV Asberg in den Profifußball

„Ich habe in Nürnberg die beste Perspektive gesehen. Ich glaube, wenn man raus aus der Komfortzone kommt, dann kann man sich besser entwickeln“, sagt Duman. Nach einem starken ersten Jahr setzte ihn ein Syndesmosebandriss außer Gefecht. Anschließend kam’s zum Bruch in der Karriere des Deutsch-Türken.

Der Moerser erhielt keine große Spielzeit mehr wegen der großen Konkurrenz. Can Uzun (heute Eintracht Frankfurt), Casper Jander (FC Southampton) oder Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) hatten beim neunmaligen Deutschen Meister die Nase vorn. Für Duman war klar: „Ich wollte weg, denn ich wollte spielen. Leider sind manchmal andere Faktoren als die eigene Trainingsleistung entscheidend. Profi sein heißt nicht nur, gut auf dem Platz zu sein. Ich habe mich sehr wohl im Verein und in der Stadt gefühlt, aber Fußball ist manchmal nicht fair – genauso wie das Leben.“

Vom 1. FC Nürnberg aus folgte im Januar 2025 der Wechsel für ein halbes Jahr in die Dritte Liga zum SV Sandhausen. Nach nur neun Spielen brach er seine Zelte dort wieder ab und war ein halbes Jahr vereinslos.