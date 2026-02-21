Taylan Duman: Vom TV Asberg in den Profifußball

Mehrere Monate war der Moerser Taylan Duman außen vor. Ende Januar schloss sich der Profifußballer dann dem Drittligisten Viktoria Köln an. Was seine Höhepunkte waren und warum er ein halbes Jahr vereinslos war. Eine Geschichte über Rückschläge, Durchhaltevermögen und die große Verbundenheit zu seiner Heimatstadt.
Wenn’s die Zeit erlaubt, kickt Duman mit seinen alten Teamkollegen auf der Sportanlage des TV Asberg. Dort, wo alles angefangen hat. In der Jugend des TVA startete der heute 28-Jährige seine Profikarriere, bevor ihn der MSV Duisburg lockte. Über die Stationen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund ging‘s weiter zum 1. FC Nürnberg in die Zweite Liga, wo er richtig durchstartete und Stammspieler wurde. Das war in der Saison 2021/22.
„Ich habe in Nürnberg die beste Perspektive gesehen. Ich glaube, wenn man raus aus der Komfortzone kommt, dann kann man sich besser entwickeln“, sagt Duman. Nach einem starken ersten Jahr setzte ihn ein Syndesmosebandriss außer Gefecht. Anschließend kam’s zum Bruch in der Karriere des Deutsch-Türken.
Der Moerser erhielt keine große Spielzeit mehr wegen der großen Konkurrenz. Can Uzun (heute Eintracht Frankfurt), Casper Jander (FC Southampton) oder Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) hatten beim neunmaligen Deutschen Meister die Nase vorn. Für Duman war klar: „Ich wollte weg, denn ich wollte spielen. Leider sind manchmal andere Faktoren als die eigene Trainingsleistung entscheidend. Profi sein heißt nicht nur, gut auf dem Platz zu sein. Ich habe mich sehr wohl im Verein und in der Stadt gefühlt, aber Fußball ist manchmal nicht fair – genauso wie das Leben.“
Vom 1. FC Nürnberg aus folgte im Januar 2025 der Wechsel für ein halbes Jahr in die Dritte Liga zum SV Sandhausen. Nach nur neun Spielen brach er seine Zelte dort wieder ab und war ein halbes Jahr vereinslos.
„Es war einfach nicht das erhoffte Angebot dabei. Man muss alles abwägen. Es gab viele Anfrage auch aus der Türkei, aber da wollte ich noch nicht hin. Ich habe in der Zeit vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Es war eine Lehre für mich, meine Persönlichkeit und mein Leben. Anspruch und Realität dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein“, so Duman. „Allerdings wäre es schwer für mich gewesen, finanziell für weniger als die Hälfte meines vorherigen Gehalts auszulaufen. So ehrlich bin ich.“
Letztendlich entschied sich der Moerser, der in der Zweiten Liga auf 69 Einsätze für Nürnberg kommt, für ein Engagement bei Viktoria Köln. „Ich wollte nicht ein ganzes Jahr vereinslos sein. Ich hatte nach zwölf Jahren meine Berateragentur gewechselt, und dann kam der Anruf von Kölns Sportdirektor. Ich war im Trainingslager dabei, und mir war klar, dass der Spielstil zu mir passt.“
Seit der Winterpause hat Duman allerdings erst krankheitsbedingt und dann mit muskulären Problemen noch kein Spiel für die Viktoria absolvieren können. Ein erneuter Rückschlag in der Karriere des Mittelfeldspielers. Damit kennt sich Duman jedoch aus, der Durchsetzungsvermögen als seine größte Stärke bezeichnet, die ihn in den Profifußball gebracht habe.
„Es gibt so viele Rückschläge, doch es ist wichtig, wie man mit damit umgeht. Ich war nie das Ausnahmetalent in der Jugend. Ich war aber diszipliniert, und irgendwann ging eben eine Tür auf. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, aber wichtig ist es, immer bei sich zu bleiben und sich nicht zu vergleichen. Wenn etwas sehr unwahrscheinlich ist, dann kann man es dennoch schaffen“, meint der Moerser.
Den Profifußball bezeichnet der 28-Jährige als „größte Persönlichkeitsentwicklung“. Duman ließ sich von Rückschlägen nie aufhalten und entwickelte sich spielerisch wie persönlich weiter. Sein Ziel ist die Rückkehr in die Zweite Bundesliga. Hierfür möchte er sich in dieser Saison mit Nachdruck empfehlen.
Taylan Duman zählt bei Viktoria Köln zu den Routiniers. Seine Erfahrung möchte er an die jungen Spieler weitergeben. Schließlich hat er einige Erfolge vorzuweisen. 2018 gehörte er dem Zweitliga-Meisterkader von Fortuna Düsseldorf an, blieb allerdings ohne Einsatz. In der Saison 2020/21 steuerte der Mittelfeldakteur 17 Scorerpunkte zum Aufstieg von Borussia Dortmund II in die Dritte Liga bei und trainierte regelmäßig mit Weltstars aus dem Bundesliga-Kader wie Erling Haaland, Jadon Sancho oder Jude Bellingham. Bei einer Bundesliga-Partie des BVB gehörte er sogar dem Kader an.
Taylan Duman ist heimatverbunden. Trotz der Jahre in Nürnberg bleibt Moers seine Heimat. Hier hat er kürzlich gemeinsam mit seiner Verlobten ein Haus gekauft. „Meine ganze Familie kommt aus Moers, meine Freunde auch. Mir gefällt die Stadt. Dazu kommt die gute Anbindung. Wenn ich in Deutschland bleibe, dann in Moers.“
Auch den Kreisliga-Fußball hat der Profi nie aus den Augen verloren: „Die Spiele des TV Asberg verfolge ich immer noch. Dort spielen viele meiner Freunde aus der Jugend.“ Und der 28-Jährige schob hinter her: „Zum Ende meiner Karriere würde ich gerne noch mal in Asberg gemeinsam mit meinen Freunden spielen.“