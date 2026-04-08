Taylan Duman feiert emotionales Comeback bei Viktoria Köln

Bislang konnte er krankheitsbedingt und dann aufgrund muskulärer Probleme noch nicht für Viktoria Köln auflaufen. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Es war harte Arbeit. Ich habe nie an mir gezweifelt. In der Rehaphase muss man noch mehr arbeiten als im Mannschaftstraining, weil man alles dafür tun will, um wieder fit zu werden. Das ist aber jetzt der Lohn dafür“, sagt er.

Harte Reha und intensives Training zahlen sich aus

In der Verletzungspause arbeitete der 28-Jährige viel mit dem Athletiktrainer von Viktoria Köln, um schnell wieder auf den Platz zurückzukehren. Die Schufterei hat sich ausgezahlt. Trotz des Comebacks weiß Taylan Duman, der bereits 69 Zweitliga-Spiele absolviert hat, dass er noch weiter hart arbeiten muss.

„Ich habe im Spiel gegen Hansa Rostock gemerkt, dass mir die Luft noch etwas fehlt. Wir mussten viel defensiv arbeiten. Es war wichtig, am Ende alles wegverteidigen zu können“, so Duman.

Nach dem Anschlusstreffer der Rostocker in der 81. Minute durch David Hummel konzentrierte sich das Kölner Team von Trainer Marian Wilhelm vollends auf die Defensivarbeit und konnte den Sieg – trotz eines zweiten Gegentreffers – über die Zeit retten.

Taylan Duman will im wieder eine Schlüsselrolle einnehmen

Viktoria Köln hat bei noch sieben ausstehenden Spielen nun 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Wie schätzt Taylan Duman die Chancen für sein Team ein? „Wir haben jetzt am Mittwoch in Ingolstadt und dann am Samstag im Heimspiel gegen Wiesbaden Chancen, um zu gewinnen. Wir müssen da weitermachen, wo wir gegen Rostock aufgehört haben und sind dann hoffentlich so schnell wie möglich sicher.“