 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Taylan Duman feiert emotionales Comeback bei Viktoria Köln

Nach langer Verletzungspause steht Taylan Duman erstmals in einem Pflichtspiel für Viktoria Köln auf dem Platz. In Rostock sammelt der Fußballer aus Moers wichtige Minuten und zeigt, wie hart er für seine Rückkehr und seine Rolle im Abstiegskampf gearbeitet hat.

von RP / Gabriel Graeber · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Taylan Duman hat sein Comeback gegeben
Taylan Duman hat sein Comeback gegeben – Foto: Marcel Eichholz, Viktoria K&ou

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Taylan Duman
Taylan Duman

Fast ein Jahr war es still um Taylan Duman. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte der Fußballer aus Moers noch im Trikot des SV Sandhausen, bevor ihn eine lange Leidenszeit ausbremste. Am Samstag dann der Moment, auf den er so hart hingearbeitet hatte: Im Auswärtsspiel von Viktoria Köln bei Hansa Rostock feierte der 28‑Jährige in der 66. Minute sein Comeback – und half mit, einen enorm wichtigen 3:2‑Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga über die Zeit zu bringen.

Lange Pause endet mit erstem Pflichtspiel für Viktoria Köln

„Wir hatten das Spiel nach dem 3:0 eigentlich im Griff. Dann fiel der Anschlusstreffer, und es wurde noch einmal hektisch. Es war ein schweres Spiel – auch mit der Wucht der Fans. Am Ende zählen nur die drei Punkte“, sagt Duman, dessen Heimatverein der TV Asberg ist. Nach vier sieglosen Partien war der Sieg für die Kölner ein dringend benötigtes Lebenszeichen.

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
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Der Moerser freut sich, bei Viktoria Köln endlich mithelfen zu können. Im Januar wurde er verpflichtet, zuvor war er ein halbes Jahr vereinslos.Seine Vita ist lang: Taylan Duman hat bereits für Teams von Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund gespielt. Beim 1. FC Nürnberg stand er vier Jahre lang im Kader. Neun Partien absolvierte er für den SV Sandhausen. Dann gab es den Cut.

Bislang konnte er krankheitsbedingt und dann aufgrund muskulärer Probleme noch nicht für Viktoria Köln auflaufen. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Es war harte Arbeit. Ich habe nie an mir gezweifelt. In der Rehaphase muss man noch mehr arbeiten als im Mannschaftstraining, weil man alles dafür tun will, um wieder fit zu werden. Das ist aber jetzt der Lohn dafür“, sagt er.

Harte Reha und intensives Training zahlen sich aus

In der Verletzungspause arbeitete der 28-Jährige viel mit dem Athletiktrainer von Viktoria Köln, um schnell wieder auf den Platz zurückzukehren. Die Schufterei hat sich ausgezahlt. Trotz des Comebacks weiß Taylan Duman, der bereits 69 Zweitliga-Spiele absolviert hat, dass er noch weiter hart arbeiten muss.

„Ich habe im Spiel gegen Hansa Rostock gemerkt, dass mir die Luft noch etwas fehlt. Wir mussten viel defensiv arbeiten. Es war wichtig, am Ende alles wegverteidigen zu können“, so Duman.

Nach dem Anschlusstreffer der Rostocker in der 81. Minute durch David Hummel konzentrierte sich das Kölner Team von Trainer Marian Wilhelm vollends auf die Defensivarbeit und konnte den Sieg – trotz eines zweiten Gegentreffers – über die Zeit retten.

Taylan Duman will im wieder eine Schlüsselrolle einnehmen

Viktoria Köln hat bei noch sieben ausstehenden Spielen nun 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Wie schätzt Taylan Duman die Chancen für sein Team ein? „Wir haben jetzt am Mittwoch in Ingolstadt und dann am Samstag im Heimspiel gegen Wiesbaden Chancen, um zu gewinnen. Wir müssen da weitermachen, wo wir gegen Rostock aufgehört haben und sind dann hoffentlich so schnell wie möglich sicher.“

Nach seinem 25-minütigen Comeback bleibt abzuwarten, ob Taylan Duman in den nächsten Spielen schon in der Startelf von Viktoria Köln stehen wird. „Ich würde sagen, ich bin momentan bei 70 Prozent. Ich gebe jedoch mein Bestes, um bald auch wieder ein Unterschiedsspieler sein zu können“, so der 28-Jährige.