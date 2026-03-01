Tawerns Trainer wechselt den Sieg ein Bezirksliga West: Einige Anlaufschwierigkeiten hatte der SV Tawern gegen die SG Ellscheid. Mit frischen Kräften von der Bank zogen die Gastgeber die Partie dann aber doch noch auf ihre Seite – und das trotz Unterzahl. VIDEOINTERVIEWS von Andreas Arens · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

Da kommt Freude auf: Gerade hat Dennis Reiss das 2:1 für den SV Tawern erzielt. Der 19-Jährige belebte das Spiel der Schwarz-Weißen nach seiner Einwechslung spürbar und hatte großen Anteil am harterkämpften Erfolg. – Foto: Sebastian Schwarz

Die Hoffnung im Lager der gastgebenden Tawerner auf den elften Saisonsieg schwand zunehmend, als sich Kai Peters knapp eine Viertelstunde vor Schluss nach seinem zweiten Foul in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte eingefangen hatte, ehe ausgerechnet Einwechselspieler für die Entscheidung sorgten. Bis dahin stand es 1:1, wobei die Mannschaft von Trainer Benny Leis durch den tückischen Distanzschuss von Idris Lataev – von Pascal Güth mustergültig bedient – noch einen guten Start erwischt hatte und bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung lag. Doch der Vorsprung hatte nur kurz Bestand: Acht Minuten später köpfte Ellscheids Paul Minninger nach Flanke von Spielertrainer Markus Boos zum Ausgleich ein.

Den in der Wintervorbereitung noch so überzeugenden und selbst gegen höherklassige Teams von Sieg zu Sieg eilenden Tawernern fiel im ersten Durchgang noch herzlich wenig ein. „Wir waren trotz der Führung im Rücken zu verkrampft und sind immer unnötig in Dribblings gegangen“, sagte Leis. Dem Spiel seiner Elf fehlte es zunächst an Tempo und Ideen. Die zwei Viererketten der Alfbachtaler arbeiteten aber auch gut und ließen nur wenige Freiräume zu.

Die Spielgemeinschaft war dem 2:1 vor der Pause sogar näher als die Tawerner. Nach einer halben Stunde hätte Matthias Alt fast Torwart Jonas Krista aus 30 Metern überrascht. Schlitzohr Boos zwang den SV-Schlussmann dann mit einem Schuss aus 25 Metern zu einer Glanzparade (39.), ehe ein Freistoß des Spielertrainers auf der Latte landete (43.). Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Johannes Klingel erhöhte Tawern den Druck. Die Vereinigten aus Ellscheid, Strohn, Gillenfeld und Udler verteidigten leidenschaftlich. Beim Kopfball des eingewechselten Dennis Reiss klärte Robin Thullen per Kopf. Keeper Vincent Baur, der beim Gegentreffer zum 0:1 nicht sonderlich glücklich ausgesehen hatte, zeichnete sich außerdem einige Male aus, und auch Jannick Land rettete in höchster Not.