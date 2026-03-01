Tawerns Trainer wechselt den Sieg ein 

Die Hoffnung im Lager der gastgebenden Tawerner auf den elften Saisonsieg schwand zunehmend, als sich Kai Peters knapp eine Viertelstunde vor Schluss nach seinem zweiten Foul in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte eingefangen hatte, ehe ausgerechnet Einwechselspieler für die Entscheidung sorgten. Bis dahin stand es 1:1, wobei die Mannschaft von Trainer Benny Leis durch den tückischen Distanzschuss von Idris Lataev – von Pascal Güth mustergültig bedient – noch einen guten Start erwischt hatte und bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung lag. Doch der Vorsprung hatte nur kurz Bestand: Acht Minuten später köpfte Ellscheids Paul Minninger nach Flanke von Spielertrainer Markus Boos zum Ausgleich ein.
Den in der Wintervorbereitung noch so überzeugenden und selbst gegen höherklassige Teams von Sieg zu Sieg eilenden Tawernern fiel im ersten Durchgang noch herzlich wenig ein. „Wir waren trotz der Führung im Rücken zu verkrampft und sind immer unnötig in Dribblings gegangen“, sagte Leis.
Dem Spiel seiner Elf fehlte es zunächst an Tempo und Ideen. Die zwei Viererketten der Alfbachtaler arbeiteten aber auch gut und ließen nur wenige Freiräume zu.
Die Spielgemeinschaft war dem 2:1 vor der Pause sogar näher als die Tawerner. Nach einer halben Stunde hätte Matthias Alt fast Torwart Jonas Krista aus 30 Metern überrascht. Schlitzohr Boos zwang den SV-Schlussmann dann mit einem Schuss aus 25 Metern zu einer Glanzparade (39.), ehe ein Freistoß des Spielertrainers auf der Latte landete (43.).
Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Johannes Klingel erhöhte Tawern den Druck. Die Vereinigten aus Ellscheid, Strohn, Gillenfeld und Udler verteidigten leidenschaftlich. Beim Kopfball des eingewechselten Dennis Reiss klärte Robin Thullen per Kopf. Keeper Vincent Baur, der beim Gegentreffer zum 0:1 nicht sonderlich glücklich ausgesehen hatte, zeichnete sich außerdem einige Male aus, und auch Jannick Land rettete in höchster Not.
Der Platzverweis gegen Peters schien den Gästen grundsätzlich in die Karten zu spielen. Doch auch danach kam von ihnen im Spiel nach vorne gar nichts mehr.
Eine Co-Produktion der Einwechselspieler Louis Linden, Marco Ihl und dem aus kurzer Distanz überlegt vollendenden Reiss brachte das 2:1 (85.). Linden, der angeschlagen zunächst auf der Bank gesessen hatte, erhöhte in der Nachspielzeit gegen die entblößte Abwehr der Ellscheider sogar noch auf 3:1.
Markus Boos, Spielertrainer der SG Ellscheid
Coach Leis wusste um die Qualität, die er im zweiten Durchgang in die Partie bringen konnte. „Gerade Louis und Dennis haben mit frischen Ideen das Spiel verändert“, lobte ihr Trainer. Zurecht durfte er feststellen: „Wir haben in Unterzahl mehr gewollt und viele Zweikämpfe gewonnen. Unterm Strich war es nicht der schönste Sieg, aber auch der bringt uns drei Punkte ein.“ Um die Problematik, dass es nach einer (vermeintlich) perfekten Vorbereitung oft im ersten Pflichtspiel hakt, weiß er. Umso wichtiger war für ihn der erste Sieg zum 2026er-Auftakt: „Oft spricht man davon, dass nach einer klasse Testphase auf einmal die Katastrophe kommt. Wenn die das heute war und wir trotzdem noch 3:1 gewonnen haben, war alles okay.“
Sein Gegenüber Boos trauerte den vergebenen Möglichkeiten im ersten Durchgang nach und sah ansonsten eine über weite Strecken konzentrierte Leistung: „Leider führte der erste Schuss gleich zum Gegentor. Ansonsten ließen wir bis in die zweite Hälfte hinein nur wenig zu.“ Der Ellscheider Coach monierte die mangelnde Entlastung im zweiten Durchgang: „Trotz eines insgesamt guten Spiels, das wir hier abgeliefert haben, müssen wir darüber noch sprechen.“
Schon kurz nach dem Spiel hatte Boos den Punktgewinn von Niederemmel beim SV Sirzenich und den Mehringer Sieg bei der SG Wiesbaum registriert. Nach wie vor stehe man mit sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz „gut da, doch wir müssen aufpassen“. Andererseits ist Boos davon überzeugt, dass er mit seiner Mannschaft mit Leistungen wie der in Tawern die nötigen Punkte holen werde. Mehr Mut im Spiel nach vorne könnte da aber nicht schaden.
SV Tawern - SG Ellscheid ⇥3:1 (1:1)
Tawern: Jonas Krista - Tobias Düpre, Dennis Weber, Pascal Güth (72. Marco Ihl), Nico Kirch (57. Dennis Reiss), Michael Fantes, Tristan Reger, Kai Peters, Leo Simons (83. Kevin Huber), Johannes Weber (72. Louis Linden), Idris Lataev (90.+4 Melvin Clemens).
Ellscheid: Vincent Baur - Matthias Alt, Jan Michels, Robin Thullen, Paul Minninger (66. Tom Hoff), Jannick Land, Yannick Becker, Ben Häb (90.+1 Jan Stolz), Markus Boos, Tom Hallebach (72. Christopher Häb), Fynn Kläs.
Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath) - Zuschauer: 238
Tore: 1:0 Idris Lataev (14.), 1:1 Paul Minninger (22.), 2:1 Dennis Reiss (85.), 3:1 Louis Linden (90.+2)
Gelb-Rot: Kai Peters (77./SV Tawern)