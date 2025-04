Tawerns Trainer wechselt den Sieg ein

Jonas Krista, der Ex-Saartaler zwischen den Pfosten des SV Tawern, schrie sich in der zweiten Hälfte fast die Seele aus dem Leib. Immer und immer wieder feuerte der Schlussmann der Gastgeber seine Mitspieler von hinten an, während sie trotz bester Chancen lange Zeit einem Rückstand hinterherliefen. „Auf geht’s, Jungs!“, schallte es über den Platz. Nachdem Pascal Hurth in der 37. Minute nach feiner Einzelleistung das Anschlusstor zum 1:2 markiert hatte, ging es dann in der Schlussphase rund.

War das Spiel der Hausherren nach unzähligen verpassten Gelegenheiten im ersten Durchgang nach Wiederbeginn zunächst zum Erlahmen gekommen, nahm es nun noch mal richtig an Fahrt auf. Sekunden nach seiner Einwechslung war Christoph Streit in der 84. Minute zur Stelle. Eine sehenswerte Kombination über Hurth und den ebenfalls eingewechselten Johannes Weber veredelte der 19-Jährige zum 3:2. Kein Wunder, dass der aus Serrig stammende, im vergangenen Sommer von den A-Junioren der JSG Saarburg gewechselte Mittelfeldspieler nach dem Abpfiff übers ganze Gesicht strahlte: „In den beiden letzten Spielen lief es für mich vor dem Tor nicht so gut. Diesmal hat es Gott sei Dank mal wieder geklappt. Es war sehr wichtig, das Spiel gedreht und damit das Derby gewonnen zu haben.“ Talente wie Streit sind für Trainer Steve Birtz das Kapital für die Zukunft: „Wir wissen, was wir an Christoph haben. Er ist fußballerisch extrem gut ausgebildet, hat einen sehr guten Abschluss, unterliegt aber noch Schwankungen, wie das bei jungen Spielern halt so üblich ist.“

So sehr Birtz die Naivität seiner Mannschaft bei den beiden Gegentoren und die mangelnde Chancenauswertung in der ersten Hälfte ärgerte, so zufrieden zeigte er sich neben Streit auch mit den anderen Einwechselspielern. Mit Johannes Weber traf ein Weiterer aus diesem Kreis zum 4:2-Endstand. Erneut hatte Hurth aufgelegt (89.).

Damit trat eine erste Hälfte in den Hintergrund, in der die Hausherren zunächst fast im Minutentakt am ein ums andere Mal stark reagierenden Julius Seibt im Saartal-Kasten oder an der Torumrandung gescheitert waren. Birtz wusste um das „eigentlich sehr kuriose Spiel, in dem wir alles im Griff hatten und dann plötzlich mit 0:2 hinten lagen“.

Erstmals knockte Dominik Lorth die Tawerner Abwehr in der 24. Minute aus, indem er den cool mit einem Schlenzer ins lange Eck abschließenden Nicolas Jakob bediente. Auch vier Minuten später packte die schläfrig verteidigende Hintermannschaft der Gastgeber nicht zu, wieder bestach Lorth mit viel Übersicht als Vorlagengeber. Diesmal vollstreckte Nico Kruppert.

Wer weiß, ob die Tawerner in der zweiten Hälfte noch mal so zurückgekommen wären, hätte Kruppert nicht in der 34. Minute nach Querpass von Jannik Schwarz am leeren Tor vorbeigeschoben. Das war auch für Kapitän Fabian Müller die Frage. Der Verteidiger war genauso wie sein Teamkollege Lukas Kramp gelbrot-gesperrt und coachte das Team für den zu Hause an Magen-Darm-Beschwerden laborierenden, etatmäßigen Trainer Peter Schuh und dessen urlaubenden Assistenten Christoph Anton. „Kurz nach unserer Riesenchance macht Tawern dann auch noch das 1:2 und ist wieder voll im Spiel“, wusste Müller – und schob nach: „Im Anschluss an den Platzverweis wurde es immer schwieriger. Tawern spielte viele viel lange Bälle und machte Druck.“

Die Niederlage im prestigeträchtigen Derby, in dem Schiedsrichter Patrick Ferring hin und wieder zu schnell die Gelbe Karte (neben Gelb-Rot waren es elf Verwarnungen) zückte und nicht immer beruhigend wirkte, schmerzt die Vereinigten aus Schoden, Ockfen, Irsch und Trassem. Am Mittwoch, wenn es daheim in Irsch gegen Dhrontal weitergeht, soll nun wieder ein Sieg her. „Nach ganz oben geht zwar nichts mehr, wir wollen aber nichts abschenken und die Saison bestmöglich abschließen“, betont Müller, der froh ist, nun wieder auf dem Platz stehen zu können.

SV Tawern – SG Saartal Schoden ⇥4:2 (1:2)

Tawern: Jonas Krista - Tobias Düpre, Jonathan Konrad, Dennis Weber, Pascal Güth (82. Christoph Streit), Michael Fantes, Ken Lippert (46. Nico Kirch), Luca Grün (57. Louis Linden), Tristan Reger (76. Johannes Weber), Pascal Hurth, Idris Lataev.

Saartal Schoden: Julius Seibt - Julian Thielen, Nico Ockfen, Bastian Hennen, Elias Rüttjes, Simon Fliegen (87. Nick Weber), Niklas Pauly (65. Kim Schu), Nico Kruppert (87. Valentin Verbeek), Jannik Schwarz (75. Max Jakobs), Nicolas Jakob, Dominik Lorth.

Schiedsrichter: Patrick Ferring (Minden) - Zuschauer: 425

Tore: 0:1 Nicolas Jakob (24.), 0:2 Nico Kruppert (28.), 1:2 Pascal Hurth (37.), 2:2 Idris Lataev (82.), 3:2 Christoph Streit (84.), 4:2 Johannes Weber (89.)

Gelb-Rot: Nico Ockfen (73./SG Saartal)