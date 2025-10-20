Tawerner Sternstunde: Sieben auf einen Streich

Eine faustdicke Überraschung gelang der SG Ellscheid vor 110 Zuschauer im Salmtalstadion. In einem chancenarmen Bezirksligaspiel erzielte Anton Minninger den einzigen Treffer vom Elfmeterpunkt aus. Der Schütze war zuvor von Salmrohrs Torwart Dominik Thömmes gefoult worden (43.). Der FSV agierte insgesamt zu harmlos. Trainer Rudi Thömmes zeigte sich nach der ersten Niederlage seit seinem Amtsantritt Ende September enttäuscht: „Ellscheid hat mehr Leidenschaft und Kampfeswillen gezeigt. Wir dagegen waren nicht bissig genug in den Aktionen mit und gegen den Ball. So kannst du nicht auftreten, wenn du den Anspruch hast, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen.“ Eitel Sonnenschein herrschte dagegen auf Seite der Alfbachtaler. „Das war ein taktisch disziplinierter und kämpferisch hervorragender Auftritt – von der ersten bis zur letzten Minute. Wir sind hoch angelaufen, haben Ballgewinne erzwungen und einige Male gefährlich umgeschaltet. Es war die passende Antwort auf das enttäuschende 4:5 zuvor gegen Mehring“, strahlte der Ellscheider Spielertrainer Markus Boos.

Vor rund 300 Zuschauern in Irsch trennten sich die SG Saartal und der SV Lüxem leistungsgerecht 1:1 unentschieden. Für die Gäste war es bereits die dritte Partie ohne Niederlage. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Lukas Kramp die Hausherren in Front. Dieser hatte zwar den Foulelfmeter in der zwölften Minute verschossen, weil Lüxems Keeper Joshua Stewart den halbhohen Ball aus dem Eck fischen konnte, doch der Nachschuss unter die Latte saß (12.). Tilmann Meeth sorgte in der 58. Minute für den 1:1-Endstand, nachdem er einen von Torwart Maximilian Wirkus noch parierten Schuss von Nils Schermann per Abstauber ins Tor beförderte. Lüxem besaß zwei, drei weitere gute Möglichkeiten zum Siegtreffer, unter anderem vom eingewechselten Niklas Ehlen, doch auch Fabian Müller hätte für die Hausherren treffen können – Stewart rettete auf der Linie. „Es war in einem intensiven Spiel ein gerechtes Unentschieden. Wir haben etwas defensiver agiert, waren nach vorn aber auch nicht durchschlagskräftig genug“, stellte Saartal-Torjäger und Torschütze Lukas Kramp fest. Lüxems Coach Nico Hubo konstatierte, dass „jeder die Möglichkeit zum Sieg hatte. Die Szene, die zum Elfmeter führte, hätten wir früher klären müssen. In der Situation wollten wir es spielerisch lösen.“

FSV Tarforst – SG Geisfeld ⇥Abbruch

Die Partie des Spitzenreiters aus Tarforst gegen das Schlusslicht aus dem Hochwald wurde in der 61. Minute beim Stand von 3:0 für Tarforst wegen eines wiederholt auftretenden Defekts an der Flutlichtanlage von Schiedsrichter Adrian Seide abgebrochen. Die Bezirksspruchkammer entscheidet nun über eine Neuansetzung.

SG Wiesbaum – SV Tawern ⇥1:7 (0:5)

Bereits zur Halbzeit befanden sich die Schützlinge von Trainer Benny Leis klar auf der Siegerstraße. Kai Peters (10.), Luca Grün (21.), ein verwandelter Foulelfmeter von Idris Lataev nach Foul an Dennis Reiss (23.), das 4:0 und 5:0 von Reiss innerhalb weiterer sechs Minuten (39., 45.) bescherten den Gästen eine komfortable Pausenführung. Marco Michels erzielte für die Vulkaneifeler in der 50. Minute den Ehrentreffer, bevor der SVT nachlegte. Ein zweiter, von Lataev nach Foul an Louis Linden versenkter Elfmeter (63.) und Lindens Tor (64.) rundeten das Schützenfest der Tawerner ab. „Wir waren sehr griffig und auch effektiv, haben den Gegner schon früh unter Druck gesetzt und dessen Umschaltspiel unterbunden. Wichtig war, dass wir die entscheidenden Zweikämpfe für uns entschieden und viel Spielfreude entwickelt haben“, freute sich Leis. SG-Spielertrainer Marco Michels meinte: „Wir waren in allen Belangen unterlegen. Tawern hat unsere Abwehrfehler gnadenlos ausgenutzt.“

SV Schleid – SV Sirzenich ⇥0:3 (0:2)

Während der SV Schleid auch das fünfte Spiel in Folge nicht gewinnen konnte, baute der SV Sirzenich seine Serie aus und blieb auch im elften Saisonspiel ungeschlagen. Kevin Walter traf bereits nach drei Minuten den Pfosten für die Gäste, die dann mit einem von Walter verwandelten Handelfmeter in der 16. Minute in Führung gingen. Robin Esser erhöhte, als er einen Ball von Walter per Direktabnahme ins lange Eck drosch (32.). Den Deckel legte Dribbelkönig Ibrahim Almoussa drauf. Der 19-Jährige hatte gleich vier Gegenspieler stehen lassen. Schleid lauerte auf Umschaltmomente, doch bis auf den Freistoß von Tim Hartmann, der aus 18 Metern knapp über das Gehäuse von Felix Bollig strich, hatten die Eifeler kaum zwingende Torchancen. Im Gegenteil: Der Gästesieg hätte durchaus höher ausfallen können, nachdem Nico Geib (69.) das Lattenkreuz und Luca Bierbrauer die Lattenunterkante (74.) trafen. „Wir haben wieder ein überragendes Auswärtsspiel gemacht, wobei schon wieder die Null stand“, kommentierte ein zufriedener Gästetrainer Tillmann Schweitzer.

SG Zewen – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥4:0 (2:0)

Es war der erste Sieg nach vier Niederlagen am Stück für den neuen Trainer Stefan Castello, der beim 4:0-Erfolg gegen Ruwertal einen glänzenden Einstand feierte (siehe auch Artikel rechts). Auf der anderen Seite blieben die Gäste auch in ihrem siebten Spiel in Folge ohne Sieg. Erik May hatte Zewen nach einem abgewehrten Schuss von Yannick Andreas per Abstauber früh in Führung gebracht (7.). Nach Rückpass von Marvin Kugel drückte Philipp Kartz im Duell mit seinem langjährigen Verein die Kugel zehn Minuten später zum 2:0 über die Linie (17.). Ruwertal kam zwar verbessert aus der Kabine, hatte auch durch Pascal Neumann einen Lattentreffer zu verzeichnen, wurde aber mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten zwei weitere Male kalt erwischt. Andreas veredelte eine Flanke von Simon Blasius volley zum 3:0, ehe Sahel Djedda in der 57. Minute nach einem Konter das 4:0 markierte. „Wir waren präsent in den Zweikämpfen, hatten eine saubere Ordnung auf dem Platz und haben überragende Konter gespielt. Alles, was an Negativem aus den letzten vier Spielen übrig geblieben war, haben wir heute über Bord werfen können“, freute ich Castello über einen Einstand nach Maß.

SV Mehring – SG Franzenheim ⇥0:0

Der SV Mehring hatte mehr vom Spiel und die insgesamt klareren Chancen. So verpassten Jan Niedenführ, der für den in der achten Minute verletzt ausscheidenden Matija Jankulica in die Partie gekommene Youngster Alex Marxen sowie Leandro Angelico die Mehringer Führung. Auf Franzenheimer Seite besaß Michael Hassani mit einem Freistoß ans Lattenkreuz die größte Möglichkeit. „Das Unentschieden geht so in Ordnung. Wir haben die Räume eng gemacht und einige gute Umschaltmomente. Fußballerisch war es keine Augenweide, doch aufgrund der Verletzungsmisere können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein“, attestierte Mehrings gesperrter Spielertrainer Simon Monzel seiner Mannschaft eine tadellose kämpferische und läuferische Leistung. Die Mehringer bleiben im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Info: Trainerwechsel in Zewen

Die SG Zewen/Igel/Langsur und Trainer Dominik Wintersig gehen ab sofort getrennte Wege. Die Spielgemeinschaft von Mosel und Sauer reagierte damit auf die seit Wochen anhaltende sportliche Talfahrt. Interimsmäßig übernimmt der frühere Coach der zweiten Mannschaft, Stefan Castello, die Mannschaft. Ausführlicher Bericht zum Trainerwechsel beim Bezirksligisten lesen Sie in der Dienstags-Ausgabe des Volksfreunds.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – TuS Oberwinter 3:1 (1:1)

Im Heimspiel gegen den Namensvetter aus Oberwinter fuhr der TuS Ahbach mit einem 3:1-Erfolg seinen dritten Sieg in Folge ein. Paul Krämer ließ die Hausherren nach einem Foul an Marcel Meyer per Strafstoß in Front ziehen (27.). Nach einer Unaufmerksamkeit in der Ahbacher Abwehr traf Oberwinters Max Blohm zum 1:1-Ausgleich (44.). Ahbach besaß den längeren Atem und entschied in der Schlussphase die umkämpfte Partie zu seinen Gunsten. Nach einer Ecke von Leon Nahrings traf Krämer im Nachsetzen zum 2:1 (80.), ehe eine von Nicolas Clausen direkt verwandelte Ecke mit dem 3:1 für Klarheit sorgte (87.). „Es war ein Sieg der Moral und des Zusammenhalts, weil Oberwinter uns alles abverlangt hat. Wir sind umso glücklicher, dass wir unser zweites Heimspiel in Folge und das vierte Mal in den letzten fünf Spielen gewinnen konnten“, lobte Ahbachs Coach Roger Stoffels.