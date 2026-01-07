Taverna-Athos-Cup: Hallenabend mit Derbyflair in Fürstenwalde

Der Taverna-Athos-Cup der SG Borussia Fürstenwalde verwandelt die Pneumant-Halle am Samstag, 10. Januar 2026, in eine kompakte Bühne für regionalen Hallenfußball. Acht Herrenmannschaften, aufgeteilt in zwei Vierergruppen, spielen um den Turniersieg in einem klaren und konsequenten Modus. Zwölf Minuten pro Partie lassen keine langen Anlaufphasen zu, jede Begegnung wirkt unmittelbar auf Tabellenstand und Turnierverlauf. Um 18 Uhr beginnt ein Hallenabend.

Der Modus: Zwei Gruppen, direkter Übergang In der Vorrunde wird in zwei Gruppen gespielt. Jede Mannschaft bestreitet drei Gruppenspiele, bevor die Platzierungen den Weg in Halbfinals und Platzierungsspiele vorgeben. Der Erste der Gruppe A trifft im Halbfinale auf den Zweiten der Gruppe B, der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Ergänzt wird das Turnier durch Spiele um Platz sieben, fünf und drei, sodass jedes Team bis zum Ende im Einsatz bleibt. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie verlangen von Beginn an Konzentration und Effizienz.

Ein Turnier mit lokaler Handschrift Der Taverna-Athos-Cup ist mehr als ein reines Einladungsturnier. Die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes zeigt eine starke regionale Verankerung rund um Fürstenwalde. Mit mehreren Mannschaften der SG Borussia Fürstenwalde, dem FSV Union Fürstenwalde, dem FSV Preußen Bad Saarow sowie Teams aus dem Umland entsteht ein Wettbewerb, der sportliche Nähe und bekannte Wege miteinander verbindet. Die Pneumant-Halle sorgt dabei für kurze Distanzen, direkte Atmosphäre und ein Spieltempo, das den Hallenfußball in den Mittelpunkt rückt.

Gruppe A: Interne Duelle und frühe Richtungsentscheidungen

In der Gruppe A treffen der FSV Preußen Bad Saarow, der FSV Union Fürstenwalde III sowie zwei Mannschaften der SG Borussia Fürstenwalde aufeinander. Bereits der Auftakt um 18 Uhr mit dem vereinsinternen Duell zwischen der SG Borussia Fürstenwalde und der SG Borussia Fürstenwalde schwarz setzt den Ton. Kurz darauf folgt um 18:14 Uhr das Spiel FSV Union Fürstenwalde III gegen FSV Preußen Bad Saarow. Diese Gruppe ist geprägt von bekannten Spielanlagen und direkter Konkurrenz, wodurch jede Begegnung eine besondere Bedeutung erhält.

Gruppe B: Auswärtsakzente und Gastgeber im Fokus

Die Gruppe B vereint den FV Blau-Weiß 90 Briesen II, den VfB Steinhöfel, den SV Waßmannsdorf 1956 II sowie eine weitere Mannschaft der SG Borussia Fürstenwalde. Der Start erfolgt um 18:28 Uhr mit der Partie SG Borussia Fürstenwalde gegen SV Waßmannsdorf 1956 II. Es folgen Begegnungen wie VfB Steinhöfel gegen FV Blau-Weiß 90 Briesen II um 18:42 Uhr, die früh über Rhythmus und Selbstvertrauen entscheiden können. Die Mischung aus Gastgeberpräsenz und auswärtigen Teams verleiht der Gruppe eine offene Dynamik.

Halbfinals als Wendepunkt des Abends

Mit den Halbfinals um 20:58 Uhr und 21:12 Uhr erreicht der Taverna-Athos-Cup seine entscheidende Phase. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Zwölf Minuten trennen Einzug ins Finale von der Chance auf Platz drei. Die Paarungen bringen die besten Teams der Gruppen zusammen und bündeln die Eindrücke der Vorrunde in zwei kompakten Spielen.

Platzierungsspiele geben dem Turnier Tiefe

Der Turnierabend bleibt auch jenseits der Finalduelle dicht getaktet. Um 21:26 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 21:40 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass alle Mannschaften einen sportlichen Abschluss finden und der Wettbewerb bis in die späten Stunden lebendig bleibt.

Finalblock mit klarer Zuspitzung

Das Spiel um Platz drei beginnt um 21:54 Uhr, ehe um 22:08 Uhr das Finale angesetzt ist. Dann entscheidet ein letztes Spiel über den Turniersieg. Nach einem langen Abend mit mehreren intensiven Partien wird hier weniger die Breite des Kaders als die Fähigkeit zur Fokussierung entscheidend sein.