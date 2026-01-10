Taverna-Athos-Cup: Briesen krönt sich mit dominantem Finale

Der Taverna-Athos-Cup 2026 bot in der Pneumant-Halle in Fürstenwalde alles, was den Hallenfußball ausmacht: klare Ergebnisse, enge Entscheidungen vom Punkt und ein Finale mit deutlicher Handschrift. Acht Herrenmannschaften spielten am heutigen Samstag in zwei Gruppen um den Turniersieg. Nach einem langen Abend setzte sich der FV Blau-Weiß 90 Briesen II durch und hinterließ im Endspiel einen nachhaltigen Eindruck.

In der Gruppe A entwickelte sich schnell ein klares Bild. Der FSV Preußen Bad Saarow dominierte die Vorrunde und schloss sie mit drei Siegen, 8:0 Toren und neun Punkten auf Platz eins ab. Dahinter folgte die SG Borussia Fürstenwalde mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:4. Die SG Borussia Fürstenwalde schwarz erreichte mit drei Punkten Rang drei, während der FSV Union Fürstenwalde III ohne Punktgewinn blieb. Bereits die Gruppenspiele zeigten, dass Bad Saarow an diesem Abend schwer zu stoppen sein würde.

Am heutigen Samstag wurde der Taverna-Athos-Cup der SG Borussia Fürstenwalde ausgetragen. Gespielt wurde mit acht Teams in zwei Vierergruppen, die Spielzeit betrug jeweils zwölf Minuten. Der straffe Zeitplan ließ keinen Raum für taktisches Abtasten. Jede Partie hatte unmittelbaren Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf, vom ersten Anstoß bis zum Finale.

Gruppe B: Steinhöfel torhungrig, Briesen effizient

Die Gruppe B war geprägt von hoher Intensität und vielen Treffern. Der VfB Steinhöfel sicherte sich mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 16:6 den Gruppensieg. Dahinter folgte der FV Blau-Weiß 90 Briesen II mit vier Punkten und 8:4 Toren. Die SG Borussia Fürstenwalde erreichte ebenfalls vier Punkte, musste sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit Platz drei begnügen. Schlusslicht wurde der SV Waßmannsdorf 1956 II.

Halbfinals: Entscheidungen vom Punkt

Die Halbfinals brachten die ersten echten Dramen des Abends. Bad Saarow und Briesen trennten sich nach regulärer Spielzeit unentschieden, ehe Briesen sich mit 6:4 nach Neunmeterschießen durchsetzte. Im zweiten Halbfinale setzte sich die SG Borussia Fürstenwalde gegen den VfB Steinhöfel mit 4:2 nach Neunmeterschießen durch.

Platzierungsspiele mit klaren Verhältnissen

Im Spiel um Platz sieben setzte sich der SV Waßmannsdorf 1956 II mit 2:1 gegen den FSV Union Fürstenwalde III durch. Platz fünf ging an die SG Borussia Fürstenwalde nach einem 5:2-Erfolg gegen die SG Borussia Fürstenwalde schwarz.

Spiel um Platz drei: Bad Saarow behauptet sich

Im kleinen Finale trafen der FSV Preußen Bad Saarow und der VfB Steinhöfel aufeinander. Nach einem engen Spielverlauf entschied erneut das Neunmeterschießen, das Bad Saarow mit 5:4 für sich entschied. Damit bestätigte das Team seine starke Turnierleistung trotz verpasstem Finale.

Finale: Briesen setzt ein deutliches Zeichen

Das Endspiel zwischen dem FV Blau-Weiß 90 Briesen II und der SG Borussia Fürstenwalde wurde zu einer klaren Angelegenheit. Briesen gewann das Finale mit 6:0 und dominierte die Partie von Beginn an. Nach einem langen Turnierabend zeigte sich das Team körperlich präsent, effizient im Abschluss und defensiv stabil. Der deutliche Finalsieg setzte den Schlusspunkt unter einen überzeugenden Turnierauftritt.