Tauziehen um erfolgreichen Kreisliga-Angreifer

Dass Lars Pöth in Zukunft das Trikot der SG Benrath-Hassels tragen wird, scheint beschlossene Sache zu sein. Jedenfalls bestätigte Hassels’ Trainer Nermin Ramic gegenüber dieser Redaktion die Einigkeit zwischen Klub und Spieler bezüglich eines Wechsels. Offen ist jedoch, wann der beste Spieler des A-Kreisligisten Schwarz-Weiß 06 den Klassensprung wagen darf.

Denn damit Pöth - wie offensichtlich angestrebt - schon in der Rückrunde in der Bezirksliga auf Torejagd gehen kann, müsste auch sein aktueller Verein mitspielen. Doch aufseiten von Schwarz-Weiß zeigt man sich eher irritiert über das Vorgehen des Stadtrivalen. „Wir pflegen eigentlich seit vielen Jahren ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zu den Verantwortlichen der SG Benrath-Hassels. Umso enttäuschter sind wir darüber, dass von offizieller Seite bislang niemand an uns herangetreten ist, sondern stattdessen über die Presse versucht wird, Nägel mit Köpfen zu machen“, sagt Nico Schörnich. Der Geschäftsführer von Schwarz-Weiß 06 lobte in diesem Zusammenhang stattdessen den DSC 99, der vor wenigen Wochen ganz offiziell und transparent wegen Pöth anklopfte.

Der Spieler hat sich nun offenbar aber für die SG Benrath-Hassels entschieden. Nach Informationen unserer Zeitung hat sich der 23-Jährige inzwischen sogar bei Schwarz-Weiß 06 abgemeldet und damit deutlich gemacht, dass er sofort wechseln möchte. Nun liegt der Ball bei Benrath-Hassels. Damit einer der herausragenden Spieler der Kreisliga A in der Rückserie um den Landesliga-Aufstieg spielen darf, muss sich der interessierte Klub bewegen. Denn verscherbeln wird Schwarz-Weiß seinen mit Abstand torgefährlichsten Akteur, der obendrein nicht adäquat zu ersetzen sein wird, nicht. „Wir haben klare Vorstellungen davon, zu welchen Bedingungen ein Wechsel über die Bühne gehen könnte. Unsere Schmerzgrenze liegt allerdings sehr hoch“, betont Nico Schörnich. Der 40-Jährige und seine Kollegen halten die Zügel in dieser Angelegenheit in der Hand.

Sollte keine Einigung über einen Wechsel erzielt werden, droht Lars Pöth sogar eine sechsmonatige Sperre. Ein Szenario, dass letztlich niemandem helfen würde. Daher hält Schörnich die Tür für seinen abwanderungswilligen Kicker auch weiterhin auf. „Wir als Verein schließen Vereinbarungen immer für eine ganze Saison ab und erwarten dementsprechend auch von unseren Spielern, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Von daher würden wir uns freuen, wenn Lars Pöth auch in der Rückrunde noch für uns aufläuft.“