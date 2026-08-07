Taunussteiner Derby mit DKMS-Registrierungsaktion

Die SG Orlen und der TSV Bleidenstadt stehen sich am Sonntag im Derby gegenüber. – Foto: Rscp (Archiv)

TAUNUSSTEIN. Gleich am zweiten Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Wiesbaden steigt das große Taunussteiner Derby. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) stehen sich auf dem idyllisch gelegenen Kunstrasenplatz am Zugmantel der gastgebende Aufsteiger SG Orlen und der TSV Bleidenstadt gegenüber - mit großem Rahmenprogramm einschließlich einer DKMS-Registrierungsaktion.

Beide Mannschaften sind mit unterschiedlichem Erfolg in die Spielrunde gestartet: Während die Orlener beim SV Erbenheim einen 5:3-Erfolg feierten, quittierten die Bleidenstädter gegen den Aufsteiger aus Wiesbaden, Freie Turnerschaft, eine 0:2-Heimniederlage. Aber Robin Menger aus dem Orlener Trainerteam mit Alexander Stieg, Wadim Arenkov und Volker Schiller relativiert sogleich: „Wir erwarten ein enges Spiel“, sagt der 28-Jährige, der sich am Sonntag aber trotz zweier aus dem Erbenheim-Spiel angeschlagener Spieler auf einen breiten und qualitativ stark besetzten Kader stützen kann. „Bleidenstadt setzt auf Kontinuität, hat aber auch gute Transfers getätigt“, weiß Menger. Die jüngsten Ergebnisse, vermutet er, spielten beim Derby wohl eher eine untergeordnete Rolle. Wichtiger seien vor allem die fußballerischen Grundtugenden wie Leidenschaft, Wille, Biss und Mentalität, betont der Coach. Umso besser natürlich, wenn dann on Top noch die spielerische Klasse oben drauf komme.

Wir haben zum TSV Bleidenstadt ein sehr freundschaftliches Verhältnis und freuen uns natürlich, dass sie die Klasse halten konnten.“ Und lacht: „Sonst hätte es auch dieses Ortsderby nicht gegeben.“ Und Robin Menger schiebt schmunzelnd ein Motto so mancher alteingesessener Orlener Fans nach: „Man kann jedes Spiel verlieren – nur nicht das Taunussteiner Derby!“ Phil Weimer (39), Spielertrainer mit Mirco Paul (31) bei den Bleidenstädtern, sagt zum kommenden Derby: „Wir sehen die Orlener in der Favoritenrolle nach ihrem Aufstieg und dem wiederholten Kreispokalsieg.“ Da werde die Euphorie sicher noch gesteigert, vermutet er. „Es wird für uns eine maximal schwierige Aufgabe nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen“, rechnet er. Aber der Coach, der hofft, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt mit seiner Mannschaft eintüten zu können, freut sich zugleich: „Wir konnten uns im Vergleich zur Vorsaison quantitativ und qualitativ verbessern.“

Morgen, 15:30 Uhr SG Orlen Orlen TSV Bleidenstadt Bleidenstadt 15:30 live PUSH

Das Derby ist gleichzeitig eingebettet in die große Saisoneröffnungsfeier von 9 bis 18 Uhr. Das Programm ist vielfältig: Der U10-Leistungsvergleich mit Eintracht Frankfurt startet um 9 Uhr. Es folgt das A-Ligaspiel zwischen der SG Orlen II und dem FSV Winkel (13 Uhr). Dann folgt als Höhepunkt das Taunussteiner Derby (15.30 Uhr). Schließlich steigt der U19 Test nach dem Trainingslager im österreichischen Flachau gegen die JSG Aarbergen (18 Uhr). Damit sich auch der jüngste Nachwuchs ordentlich austoben kann, baut die SG Orlen eine Hüpfburg auf und bietet für groß und klein auch einen Speed-Radar zur Schussgeschwindigkeitsmessung.





Vor allem aber weisen die Orlener auf eine Herzensangelegenheit mit ernstem Hintergrund hin. „Wir nutzen unsere große Saisoneröffnungsfeier für einen extrem wichtigen Zweck“, sagt Jan Mucke, Vorsitzender der SG Orlen. „Wir veranstalten von 9 bis 18 Uhr eine große DKMS-Registrierungsaktion. Der Hintergrund ist leider ein schwerer Schicksalsschlag: Die erst 16-jährige Schwester eines unserer Jugendspieler ist an Blutkrebs erkrankt. Wir wollen als gesamte SGO-Familie zeigen, was unsere Gemeinschaft leisten kann. Die Aktion ist total schmerzfrei, dauert nur wenige Minuten (Abstrich mit Wattestäbchen an Innenseite der Wangen) und gilt für alle gesunden Menschen von 17 bis 55 Jahren. Und natürlich wäre es schön, hierfür auf den ein oder anderen vor Ort zu haben, der vielleicht nicht nur von der SGO kommt“, führt Mucke weiter aus. Diese Aktion sei vorsorglich, betont er. Denn die 16-Jährige unterzieht sich aktuell einer Chemo-Therapie. So hoffe man, dass sie auch ohne die hoffentlich große Unterstützung möglichst schnell wieder gesund wird, sagt Jan Mucke.