Taulant Shabaj kehrt zur Viktoria Gmhütte zurück

18-jähriger Offensivspieler wechselt vom SV Hellern zu seinem Ausbildungsverein und verstärkt den Kader den Bezirksliga-Kader der ersten Herrenmannschaft

Viktoria Gmhütte kann zur neuen Saison auf die Dienste von Taulant Shabaj bauen. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt vom SV Hellern zurück zu seinem Ausbildungsverein und gehört künftig zum Kader der ersten Herrenmannschaft.

Shabaj wurde bei der Viktoria ausgebildet und kehrt nun zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Der Angreifer bringt nach Einschätzung des Vereins vor allem Tempo, Abschlussstärke und einen starken linken Fuß mit. Zudem zeichnet er sich durch ein intensives Pressing sowie die Fähigkeit aus, sich auch in engen Situationen gegen mehrere Gegenspieler durchzusetzen und Torchancen zu kreieren.