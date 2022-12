Taufkirchen kassiert entscheidendes Gegentor während Wechselphase U 11-KREISMEISTERSCHAFT

Taufkirchen/Dorfen – Es hat nicht sollen sein. Nach etwas Glück in der Vorrunde standen die Fußballer der BSG Taufkirchen im Halbfinale der U 11-Kreismeisterschaft Donau/Isar. Dort kassierte man aber eine 0:2-Niederlage mit etwas fadem Beigeschmack.

Lange stand es gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt 0:0, und es deutete viel darauf hin, dass nach dem torlosen ersten Halbfinale auch die zweite Partie mit 0:0 ins Sechsmeterschießen gehen würde. Der Ball ging ins Aus, und Taufkirchen hatte Einkick. Das nutzte die Mannschaft zum Wechsel des kompletten Blocks, als die Gegner den Ball ins Spiel brachten und das Tor machten.

Trainer Alois Schöberl war nach dem Spiel noch immer fassungslos, wie dieses entscheidende Tor zustande gekommen war. Das Spiel um den dritten Platz ging dann 1:2 gegen den TSV Eching verloren. Dieser Gegner war die stärkste Mannschaft der Vorrunde, die aber im Halbfinale nach Sechsmeterschießen scheiterte. Taufkirchen machte erst kurz vor Schluss den 1:2-Anschlusstreffer, aber danach gab es keine Ausgleichschance mehr.

Aufregend war der Fußballtag schon von Beginn weg. Im ersten Spiel der Gruppenphase trennten sich die BSG Taufkirchen und der FC Moosburg 1:1. Fortan ging dieses Match im Fernduell weiter. Beide Clubs unterlagen dem Gruppenersten Eching und gewannen gegen die hinteren Teams. Damit ging es am Ende um die Tordifferenz. Taufkirchen legte gegen den TSV Dorfen mit einem 4:0-Sieg vor und musste dann hoffen, dass Moosburg nicht höher als mit drei Toren Differenz gegen Dorfen gewinnt.

Bei dem Wettballern fürs Halbfinale hatte Moosburg dann seine Rechnung ohne Dorfen gemacht. Die junge Mannschaft wehrte sich grandios und hatte mit zunehmender Spieldauer auch Konterchancen für das erste Turniertor und einen Sieg. Mit dem 0:0 holte Dorfen einen Punkt und verhalf dem Landkreis-Nachbarn aus Taufkirchen zum Halbfinale.

Für den TSV Dorfen ging es eigentlich nur darum, sich gut zu verkaufen. Man trat mit der U 10-Mannschaft an, die sich im Freien qualifiziert hatte, und spielte fast ausnahmslos gegen Teams, in denen die Kinder einen Kopf größer waren. Trainer Josef Kressierer kritisierte dann auch die unterschiedlichen Altersklassenabsenkungen im Kreis Donau/Isar, die so für schiefe Verhältnisse sorgen: „Auf einmal sind die Gegner zwei Jahre älter, das ist doch ein einziger Krampf.“ Mit seinem Team war er zufrieden, weil man sich trotz der vier Niederlagen ohne eigenes Tor gut verkauft habe. Kressierer stellte auch fest, dass man nie so richtig ins Turnier gekommen sei.

Die beiden Erdinger Vertreter bei der Kreismeisterschaft Donau/Isar stellten fest, dass dieses Turnier eher ein emotionsloser Fußballtag war. „Es hätte besser organisiert sein können“, sagte Schöberl. Fast alle Vereine waren enttäuscht, dass dieses wichtige Verbandsturnier weit entfernt war vom emotionalen Fußballevent, wenn im Landkreis Erding die Kreismeister ausgespielt werden.

Das Endspiel gewann Taufkirchen-Besieger TSV Ober-/Unterhaunstadt gegen den TSV Kösching. Nach der regulären Spielzeit hieß es 0:0 und nach Sechsmeterschießen 2:0 für den TSV Oberhaunstadt. NICO BAUER

Ergebnisse

Gruppe A

Winden - Oberhaunstadt 0:0

Rohrbach - Geisenfeld 0:0

Köching - Winden 1:0

Oberhaunstadt - Rohrbach 4:0

Geisenfeld - Kösching 1:1

Winden - Rohrbach 1:2

Kösching - Oberhaunstadt 0:1

Geisenfeld - Winden 1:1

Rohrbach - Kösching 0:3

Oberhaunstadt - Geisenfeld 0:1

1. TSV Oberhaunstadt 5: 1 7

2. TSV Kösching 5: 2 7

3. FC Geisenfeld 3: 2 6

4. TSV Rohrbach 2: 8 4