Taufkirchen: BSG-Trainer Leininger wirft hin Fußball-Kreisklasse

Vier mitunter brisante Spiele steigen in der Fußball-Kreisklasse bereits heute Abend, auch der TSV Aspis ist gefordert. Unter der Woche präsentierte er einen zweiten Spielertrainer. Währenddessen hat beim Lokalrivalen BSG der Trainer hingeworfen.

Landkreis Erding – Das erste von drei Endspielen gegen die drohende A-Klasse-Relegation steht für die BSG Taufkirchen bei Schlusslicht FC Hörgersdorf an. Punktet man nicht beim bereits abgestiegenen FCH, droht dem Traditionsverein genau das. Am Montag stellte der ohnehin eigentlich zum Saisonende scheidende BSG-Spielertrainer Florian Leininger überraschend sein Amt zur Verfügung und steht auch nicht mehr im Tor. Sportchef und Mittelfeldmotor Tom Götzberger sowie Mittelfeldmann Robert Christofori übernehmen interimsmäßig.

Zwei alte Weggefährten

Sie müssen auch auf Ersatztorwart Julian Korber (Beruf) verzichten. „Auf der Torwartposition müssen wir uns etwas einfallen lassen. Klar ist auch, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen, um uns von den Abstiegsrängen abzusetzen oder zumindest nicht noch weiter hinten reinzurutschen“, stellt Götzberger klar.

Nach dem bereits feststehenden Wechsel von Spielercoach Leonidas Balderanos am Saisonende zu Ligakonkurrent FC Forstern (wir berichteten) präsentierte der TSV Aspis Taufkirchen nun einen neuen Spielertrainer. Daniel Wiskitenski kommt vom zwei Klassen höher notierten Bezirksligisten SpVgg Altenerding. Der Wechsel des Abwehrspielers ist für Aspis-Sportchef Karl Valentin nicht unlogisch: „Daniel Wiskitenski ist ein alter Weggefährte von Julian Schaumaier. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten als Spieler bei der SpVgg Altenerding. Wir bekommen mit Daniel nicht nur den gesuchten zweiten Spielertrainer, sondern auch einen spielstarken Innenverteidiger und können mit seiner Verpflichtung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die beiden sollen als gleichberechtigte Spielertrainer die positive Entwicklung unserer Mannschaft weiter vorantreiben.“

Wiskitenski bringt noch keine Erfahrungen als Übungsleiter mit, doch:. „Für mich war schon länger klar, dass ich wie mein Vater mal als Trainer arbeiten will. Ich bin dankbar dafür, diese Möglichkeit jetzt beim TSV zu erhalten.“

Bleibt der SVE cool?

„Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft an die gezeigten starken Leistungen zuletzt anzuknüpfen. Ich denke, dass ich als Abwehrspieler eine gute Ergänzung zum eher offensiv denkenden Jul Schaumaier bin“, sagt Wiskitenski.

Doch nun zur Partie heute: Gast SV Eichenried kann den Aufstiegsrelegationsplatz mit einem Sieg in Taufkirchen so gut wie fix eintüten, der FC Herzogstadt hätte nur noch theoretische Chancen heranzukommen. Aspis-Spielertrainer Schaumaier sagt deshalb: „Uns erwartet ein spielstarker Gegner. Unser Anspruch ist es aber, zu gewinnen. Wir sind heiß. Der Verlauf des 1:4 im Hinspiel spielt auch noch eine Rolle.“ SVE-Spielertrainer David Müller sagt dagegen: „Gerade jetzt im Endspurt ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Natürlich wollen wir weiterhin unser Spiel durchziehen, am Ende des Tages sind aber die Punkte wichtig. Und wie wir die einfahren, interessiert hinterher keinen mehr.“

Dramatische Partie im Tabellenkeller: Nutzt der FSV Steinkirchen seine letzte Chance auf den Klassenerhalt? Bei einer Niederlage beim FC Forstern dürfte der Abstieg für die Elf von Trainer Björn Kramer kaum noch zu verhindern sein. Der FSV-Coach sagt: „Wir wollen uns sauber präsentieren und nochmal für eine kleine Überraschung sorgen. Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern wollen uns weiterentwickeln. Diesbezüglich waren die letzten drei Spiele fußballerisch gesehen genau der richtige Weg.“ FCF-Pressesprecher Albert Bowinzki meint: „Auf dem Papier müssen wir das Spiel gewinnen. Ich erwarte von unserer Mannschaft, dass sie gegen den FSV den Deckel endgültig draufmacht bezüglich Klassenerhalt. Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende bringen und im Endspurt möglichst jedes Spiel gewinnen.“

Sportlich um nichts mehr geht es bei der Partie des TuS Oberding gegen den FC Türkgücü Erding. Beide stehen im gesicherten Mittelfeld und können weder auf- noch absteigen. Mit einem Heimsieg könnte Oberding allerdings an den Erdingern aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeiziehen.