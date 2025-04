Taubertal/Röttingen, Attenweiler/Oggelsbeuren, FV Rot, Achstetten top

SC Michelbach/Wald – TSV Neuenstein 3:2

Was für ein dramatisches Spiel in Michelbach! Pierre Sahin brachte den TSV Neuenstein in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung. Sven Rimner erhöhte in der 56. Minute auf 0:2. Doch die Gastgeber zeigten beeindruckenden Kampfgeist: Michael Blondowski verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter und traf in der 87. Minute erneut zum viel umjubelten Ausgleich. Doch in der 90. Minute schockte Yanic Colasuonno die Heimfans und sicherte Neuenstein doch noch den Sieg.

SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab – SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 4:2

Ein starker Beginn der Gastgeber legte den Grundstein für den Erfolg. Yannick Vossler (13.) und Lorik Makolli (15.) trafen früh zur 2:0-Führung. Marcel Gotthardt konnte kurz vor der Pause für Apfelbach-Herrenzimmern verkürzen. Doch Jonas Göhner (55.) und Erik Hähnlein (58.) stellten die Weichen endgültig auf Sieg. Ein Eigentor von Robin Kreuzer in der 81. Minute betrübte nur kurz.

TSV Dörzbach/Klepsau – SSV Gaisbach 0:0

Vor 140 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives, aber torloses Duell. Trotz vieler Zweikämpfe und hohem Einsatz fehlte am Ende auf beiden Seiten die letzte Durchschlagskraft.

TSV Kupferzell – FV Künzelsau 1:1

In einem hart umkämpften Spiel brachte Adrian Bartula den FV Künzelsau in der 33. Minute in Führung. Bastian Albert glich nur vier Minuten später per Foulelfmeter aus. In der 90. Minute sah Julian Müller wegen eines harten Fouls noch die Rote Karte – ein hitziges Ende vor 250 Zuschauern.

SV Harthausen 1970 – SG Taubertal/Röttingen 0:7

Ein Debakel für den SV Harthausen: Tom Leforestier eröffnete in der 5. Minute, Bastian Landwehr (23.) und Ben Vogel (27., 29.) schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Andre Fries traf kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Tom Leforestier (68.) nach, bevor Benjamin Breunig (89.) den Schlusspunkt unter eine klare Angelegenheit setzte.

TSV Zweiflingen – VfB Bad Mergentheim 0:6

Eine Machtdemonstration des VfB Bad Mergentheim. Kevin Röckert traf in der 16. Minute per Foulelfmeter, Alessandro Hatzis erhöhte mit einem Doppelschlag (54., 59.). Röckert (68.), Besart Mustafa (88.) und erneut Röckert (90.) sorgten für einen überlegenen Auswärtssieg.

SGM Niedernhall/Weißbach – SG Edelfingen/Löffelstelz 2:2

Christoph Schneider brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute in Führung. Luca Heinle erhöhte nach der Pause in der 49. Minute. Doch Edelfingen zeigte Moral: Jacek Niewiadomski verkürzte in der 63. Minute per Foulelfmeter und traf in der 88. Minute erneut zum späten Ausgleich – ein packendes Spiel vor 150 Zuschauern!

SGM Mulfingen/Hollenbach – TV Niederstetten 3:0

Frühe Freude für die SGM: Mario Beez traf in der 5. Minute. Ein Eigentor von Martin Borawski in der 55. Minute brachte die Vorentscheidung, bevor Nicola Kutirov in der 81. Minute endgültig alles klar machte. Ein klarer Sieg für Mulfingen/Hollenbach.