Tatsächlich Vizemeister !

22.Spieltag SV Hegnach I - Karlsruher SC II 4:0(0:0)

Vizemeister ! Zuhause ungeschlagen, Platz 1+2 der Torschützenliste(Silvana Arcangioli 16 Tore, Eva Werner 15 Tore), beste Abwehr mit nur 21 Gegentoren in 22 Spielen. Die SVH Mädels setzen der ohnehin schon starken Saison noch das Sahnehäubchen oben drauf ! Zu Saisonbeginn hätte das keiner gedacht. Nur die 5 verschenkten Punkte gegen die beiden Absteiger Zell und Gottenheim trüben die Bilanz etwas. Nach ausgeglichener 1.Halbzeit mit wenigen Chancen eröffnete Hedi Klatt in der 54.Minute den Torreigen. Nach schnellem Kurzpaßspiel steht sie goldrichtig und trifft unhaltbar ins obere Eck. Nur wenig später schlug ein Schlenzer von Silvana Arcangioli hoch im langen Eck zum 2:0(57.) im Netz ein. Bereits in der 60. vollendete Eva Werner einen tollen Spielzug über Heidi Klatt und Silvana Arcangioli zum 3:0. Die Gäste gaben nicht auf und die scheidende Laura Pawlowski zeigte bei 2 Paraden nochmal ihre Klasse und wahrte die weiße Weste. Den Schlußpunkt zum 4:0 setzte Tuana Sentürk in der 86. als sie einfach mal abzog aus 20m. Auch die eingewechselte Lena Knieling konnte sich mit toller Doppelparade noch auszeichnen und rettete das zu Null.

SV Hegnach: Pawlowski(88.Knieling), Kili, Hofmann, Koch, Shala, Sentürk(90.Omanovic), Klatt(80.Faith McDonald), Greiner(86.Göktas), Renner(68.Mercy McDonald), Werner, Arcangioli

Pause bis zum Trainingsstart am 6.7. Neu in der Oberliga 26/27: VFL Herrenberg, VFB Stuttgart II, ATSV Mutschelbach. Aus Südbaden gibt es keinen Aufsteiger diesmal.