Die Feierlichkeiten begannen unmittelbar nach dem entscheidenden Erfolg. Trainer Matthias Schniertshauer sagt gegenüber FuPa: „Wie es der Zufall so wollte, hatten wir am Samstag im Anschluss an unser Spiel unseren jährlichen Mannschaftsausflug. Das hat natürlich perfekt gepasst. Die Mannschaft war die ganze Nacht unterwegs und am Sonntag ging es dann direkt weiter.“ Titel war das erklärte Ziel

Anders als bei manchen Überraschungsmeistern war der Aufstieg in Bad Schussenried durchaus eingeplant. „Tatsächlich hatten wir uns genau das zum Ziel gesetzt. Dass die Mannschaft die Qualität dazu hat war mir von Anfang an klar und die Jungs wollten nach der enttäuschenden vorherigen Saison zeigen, was sie können.“ Gleichwohl sei ein Titel nie selbstverständlich: „Aber für einen Meistertitel muss auch immer viel passen, deshalb ist die Freude dann groß wenn man es auch tatsächlich erreicht hat.“ Den Ausschlag gab aus Sicht des Trainers vor allem die Struktur innerhalb des Teams. „Für mich war das ganz klar der Zusammenhalt innerhalb des Teams und die gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Aber auch Dinge wie unser Maskottchen, das Wiesel, und die berüchtigten „Asbach-Sonntage“ haben sicherlich einen Teil zu Stimmung, Zusammenhalt und Spielglück und somit zur Meisterschaft beigetragen.“