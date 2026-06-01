Die Feierlichkeiten begannen unmittelbar nach dem entscheidenden Erfolg. Trainer Matthias Schniertshauer sagt gegenüber FuPa: „Wie es der Zufall so wollte, hatten wir am Samstag im Anschluss an unser Spiel unseren jährlichen Mannschaftsausflug. Das hat natürlich perfekt gepasst. Die Mannschaft war die ganze Nacht unterwegs und am Sonntag ging es dann direkt weiter.“
Titel war das erklärte Ziel
Anders als bei manchen Überraschungsmeistern war der Aufstieg in Bad Schussenried durchaus eingeplant. „Tatsächlich hatten wir uns genau das zum Ziel gesetzt. Dass die Mannschaft die Qualität dazu hat war mir von Anfang an klar und die Jungs wollten nach der enttäuschenden vorherigen Saison zeigen, was sie können.“ Gleichwohl sei ein Titel nie selbstverständlich: „Aber für einen Meistertitel muss auch immer viel passen, deshalb ist die Freude dann groß wenn man es auch tatsächlich erreicht hat.“
Den Ausschlag gab aus Sicht des Trainers vor allem die Struktur innerhalb des Teams. „Für mich war das ganz klar der Zusammenhalt innerhalb des Teams und die gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Aber auch Dinge wie unser Maskottchen, das Wiesel, und die berüchtigten „Asbach-Sonntage“ haben sicherlich einen Teil zu Stimmung, Zusammenhalt und Spielglück und somit zur Meisterschaft beigetragen.“
Mehr als nur Training
Die Stärke der Mannschaft geht für den Trainer über die reine sportliche Qualität hinaus. „Zu den Stärken des Teams zählt neben der fußballerischen Qualität definitiv der Zusammenhalt. Das Team besteht aus Freunden die nicht nur zum Training zusammen kommen sondern auch in ihrer Freizeit viel miteinander unternehmen und unzählige Stunden im Vereinsheim verbringen.“
Dieser Zusammenhalt wurde zur Grundlage einer Saison, in der Bad Schussenried II nur ein Spiel verlor und sich im engen Rennen mit dem TSV Mägerkingen behauptete.
Malle als Ziel der Abschlussfahrt
Die Meisterschaft soll auch nach Saisonende weiter gefeiert werden. „Für die Jungs wird es für ein paar Tage nach Malle an den Ballermann gehen um dort ausgiebig weiterzufeiern. Der genaue Termin steht noch nicht, da die Spieler erst abwarten wollten, bis der Titel tatsächlich fix ist.“
Neue Spielgemeinschaft, klares Ziel
Mit Blick auf die kommende Saison wird sich die Struktur verändern. Der FV Bad Schussenried II bildet dann eine Spielgemeinschaft mit dem SV Renhardsweiler. Personell stehen ebenfalls Veränderungen an. „Leider werden wir mit Hannes Schmid, Stefan Schmid und Felix Kuhm drei Spieler haben die ihre Karrieren beenden.“ Durch die neue Spielgemeinschaft kommen neue Spieler hinzu: „Daher werden wir einige neue Gesichter zur neuen Saison begrüßen dürfen. Außerdem kommen ein paar vielversprechende Talente aus unserer A-Jugend zu den Aktiven. Sonstige Zugänge sind aktuell nicht geplant.“
Das Marschroute für die Kreisliga A ist klar und bewusst realistisch formuliert. „Unser Ziel wird ganz klar der Klassenerhalt sein. Alles andere wäre wahrscheinlich unrealistisch. Nachdem wir zweimal den direkten Wiederabstieg antreten mussten soll es jetzt im dritten Anlauf endlich mit dem Klassenerhalt klappen.“