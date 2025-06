"Tatsächlich hatten wir als Verein im Vorfeld nichts geplant"

Mit einem 2:0-Erfolg beim Oranienburger FC hat die SG Union 1919 Klosterfelde am vorletzten Spieltag der Brandenburgliga alles klargemacht: Der Meistertitel ist unter Dach und Fach, der Aufstieg in die NOFV-Oberliga perfekt. Die spontane Feier nach dem Spiel war nur der Auftakt.

Spontaner Jubel in Oranienburg

„Vielen Dank für die Glückwünsche!“, sagt Trainer Kevin Hetzel gegenüber FuPa. „Tatsächlich hatten wir als Verein im Vorfeld überhaupt nichts geplant, da wir erst einmal die schwere Aufgabe in Oranienburg bewältigen wollten.“ Der Respekt vor dem Gegner war groß – und ebenso die Erleichterung nach dem Abpfiff: „Die Feier am Samstag war eher spontan: Zuerst auf dem Platz in Oranienburg, später dann bei uns in Klosterfelde. Viele der Jungs sind anschließend noch weitergezogen. Ich denke aber, dass wir in der kommenden Woche noch einmal gemeinsam als Verein gebührend feiern werden.“

Vom Top-3-Ziel zum souveränen Titel

Dass die SG Union 1919 Klosterfelde am Ende ganz oben stehen würde, war zu Saisonbeginn keineswegs in Stein gemeißelt. Hetzel erinnert sich: „Für diese Saison war unser Ziel, uns in der Breite und Tiefe zu verbessern und in die Top 3 vorzustoßen.“ Doch nach dem fünften Platz im Vorjahr legte das Team von Beginn an eine bemerkenswerte Konstanz hin – und übernahm ab dem siebten Spieltag die Tabellenführung. „Dass es am Ende zur Meisterschaft gereicht hat, ist natürlich außergewöhnlich – aber aus meiner Sicht auch absolut verdient.“