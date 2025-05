Tatort Kreisliga B: Mit Pyro bei Sturm Wissel Spieler verletzt

„Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn der Sprengkörper direkt vor seinen Augen explodiert wäre. Er hätte blind sein können“, sagt DJK-Trainer Thorsten Dorißen (43). Sein Spieler musste ins Krankenhaus und dort stationär behandelt werden. Der Schock sitzt beim Coach noch tief. Das Opfer ist derzeit in einer Krefelder Spezialklinik in Therapie. Hier wird untersucht, welche Folgen die Explosion am Ohr hat. Es könnten auch langfristige Beschwerden sein. „Wir haben nicht sofort wahrgenommen, was passiert ist, als die Rakete aufs Feld flog“, sagt Dorißen. Erst als der 21-Jährige nicht mehr aufstand, habe man gemerkt, was passiert sei, so der Coach. Die Klever Elf ging nach dem Vorfall zur Trainerbank. „Für uns war klar, dass nach dem Vorfall die Partie abgebrochen werden muss“, betont der DJK-Übungsleiter. Genauso hat sich der Schiedsrichter auch entschieden.

Das Opfer hat einen Tag nach dem Vorfall am vergangenen Freitag Anzeige erstattet wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das bestätigt eine Sprecherin der Klever Polizei. Der Geschädigte habe erklärt, dass er von einem Feuerwerkskörper am Kopf getroffen wurde, so die Sprecherin weiter. Von Zeugen gibt es eine erste Beschreibung des Tatverdächtigen. Er soll laut Polizei etwa zwei Meter groß sein und von kräftiger Statur. Es dürfte nicht schwer sein, den Mann zu finden. Schließlich haben etliche Zuschauer ihn bei der Aktion gesehen. Eine weitere Rakete landete zudem unmittelbar vor der Umkleidekabine der Gastgeber. Der Verein hat einem Fan, der für den Vorfall verantwortlich sein soll, ein Betretungsverbot für die Platzanlage ausgesprochen.

Staffelleiter Gilbert Wehmen (28) hat den Sonderbericht, den der Schiedsrichter verfasst hat, gelesen und die weiteren Schritte eingeleitet. Dazu gehört das Verfahren, das beim Kreissportgericht anhängig ist. „Das Sportgericht wird wohl noch in dieser Woche alle an dem Fall Beteiligten zur Stellungnahme auffordern“, sagt Wehmen. Ein mögliches Szenario ist, dass der Verursacher, der für einen anderen Verein eine Spielberechtigung besitzen soll, gesperrt wird. Wie lange ein eventueller Entzug der Spielberechtigung ist, wird das Sportgericht entscheiden. Der Staffelleiter lässt in einem Punkt keine Zweifel aufkommen: „Der Verein, dem die Zuschauer zuzurechnen sind, ist für seine Anhänger auch verantwortlich. Das ist in der Spielordnung so geregelt.“ Dem Verein Sturm Wissel droht eine empfindliche Geldstrafe. Die Rechts- und Verfahrensordnung sieht hier einen Rahmen von bis zu 7500 Euro vor. „Dazu gehört auch das Herbeiführen eines Spielabbruchs“, erklärt der Staffelleiter. Seit sieben Jahren ist Wehmen jetzt dabei, ein ähnlicher Fall ist ihm bislang noch nicht untergekommen. „Es passiert schon einmal, dass ein Rauchtopf gezündet wird. Das führt in der Regel auch nicht zu einem Spielabbruch. Es sind immer mal Kleinigkeiten, die vorkommen“, sagt der 28-Jährige. Am 27. Mai soll es zu der Verhandlung kommen.

Für den Verein und die Spieler war es ein bitterer Schlag nach einer herausragenden Saison. Mit nur einer Niederlage stand die erste Mannschaft des BV Sturm vor dem Duell gegen die DJK Kleve auf Platz eins. Neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Alemannia Pfalzdorf II. Ein Zähler gegen den Absteiger aus Kleve hätte zum Titel gereicht. Bei einer 6:1-Führung war die Fahrt in die Kreisliga A gebucht. Doch war die Party zu früh geplant. Spieler hatten freie Tage genommen, die Meistershirts gedruckt, die Kühlschränke gut gefüllt… bis: „Ein Einzelner dort steht, der alles zunichtemacht“, sagt BV-Geschäftsführer Kevin Deckers (32). Er betont: „Wir als Mannschaft hoffen inständig, dass der Klever Spieler keine bleibenden Schäden davonträgt.“ Das Vorstandsmitglied geht davon aus, dass auf den Verein eine Geldstrafe zukommen wird. Als Vereinsvertreter sei es die Pflicht gegenüber den Mitgliedern, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um dieses Geld vom Verursacher wiederzubekommen, betont Deckers. Auch dem Klever Spieler will man juristische Unterstützung anbieten. Der Geschäftsführer appelliert an Zeugen, sich an die Verantwortlichen des BV zu wenden. Deckers hätte es auch treffen können: „Ich stand nur etwa einen Meter von dem Unfallort entfernt.“

Nicht nur schriftlich entschuldigen

Die Wisseler Akteure wollen es nicht bei der schriftlichen Entschuldigung belassen und wieder zur Tagesordnung übergehen. „Am Sonntag werden wir mit der Mannschaft zum Spiel der DJK Kleve fahren, um so unser Bedauern für den Vorfall zu zeigen“, sagt Deckers.

Der Vorstand von Sturm Wissel äußerte sich am Montag schriftlich zu dem Vorfall. Darin heißt es: „Ein Zuschauer, der nicht dem Verein angehört, zündete Pyrotechnik auf dem Gelände. Dabei wurde ein Pyroeffekt unbeabsichtigt in Richtung Spielfeld abgefeuert und explodierte in unmittelbarer Nähe eines Spielers der Gastmannschaft.“ Es sei nicht die Absicht des Zuschauers, das Spielfeld oder gar eine Person zu gefährden, heißt es. Dennoch führte die Zündung zu einem schwerwiegenden und vermeidbaren Unfall, der uns als Verein tief betroffen macht. Der Schock über dieses unverantwortliche und gefährliche Verhalten ist bei allen Beteiligten groß.

Der Verein wünscht dem verletzten DJK-Spieler eine schnelle und vollständige Genesung. Man stehe ihm und dem Verein für jegliche Unterstützung zur Verfügung.

Der BV Sturm Wissel will mit den zuständigen Behörden kooperieren und steht für die Aufklärung des Vorfalls und mögliche rechtliche Schritte bereit. „Wir werden alles dafür tun, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit aller Spieler, Offiziellen und Zuschauer auf unserem Sportgelände zu gewährleisten“, heißt es zum Abschluss der Stellungnahme.