Allgemeines
TASV Hessigheim will unten raus, Germania hat die Spitze im Blick

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Am achten Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr stehen die Spitzenteams TSV Münchingen und SV Germania Bietigheim erneut im Fokus, während das Tabellenende mit TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim spannende Begegnungen liefern dürfte. Mittelfeldteams wie FV Löchgau II, TV Aldingen und FC Marbach versuchen, sich im oberen Mittelfeld zu behaupten und den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
15:00

TSV Merklingen empfängt SV Pattonville. Merklingen möchte nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder punkten, während Pattonville auf Zähler hofft, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
15:00

TSV Heimsheim trifft auf FC Marbach. Heimsheim will seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Marbach hingegen benötigt dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
15:00

TASV Hessigheim spielt gegen FV Löchgau II. Die Gastgeber stehen im unteren Tabellenbereich unter Druck und müssen punkten, Löchgau II will die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und den Aufstiegskampf unterstützen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
15:00

TV Aldingen empfängt AKV B.G. Ludwigsburg. Beide Teams suchen Punkte, um ihre Platzierungen im Mittelfeld zu festigen und sich für die kommenden Wochen eine gute Ausgangsposition zu sichern.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
15:00

Spvgg Besigheim trifft auf TSV Schwieberdingen. Besigheim möchte mit einem Heimsieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, Schwieberdingen hingegen auf einen Auswärtserfolg, um nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
15:00

SV Germania Bietigheim empfängt SVS Kornwestheim. Die Gastgeber, bisher ungeschlagen, wollen die Führung in der Tabelle verteidigen, während Kornwestheim Punkte benötigt, um das obere Mittelfeld zu erreichen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
15:00

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II spielt gegen TV Pflugfelden. Die Gastgeber streben nach einem Heimsieg, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten, Pflugfelden muss jeden Punkt sammeln, um den Tabellenkeller zu verlassen.

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
16:00

TSV Phönix Lomersheim empfängt NK Croatia Bietigheim. Phönix möchte in heimischer Umgebung punkten und sich vom unteren Mittelfeld absetzen, während NK Croatia Bietigheim gegen den Abstieg kämpfen muss.

