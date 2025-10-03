TASV Hessigheim will unten raus, Germania hat die Spitze im Blick
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags
Am achten Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr stehen die Spitzenteams TSV Münchingen und SV Germania Bietigheim erneut im Fokus, während das Tabellenende mit TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim spannende Begegnungen liefern dürfte. Mittelfeldteams wie FV Löchgau II, TV Aldingen und FC Marbach versuchen, sich im oberen Mittelfeld zu behaupten und den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen empfängt SV Pattonville. Merklingen möchte nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder punkten, während Pattonville auf Zähler hofft, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim trifft auf FC Marbach. Heimsheim will seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Marbach hingegen benötigt dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim spielt gegen FV Löchgau II. Die Gastgeber stehen im unteren Tabellenbereich unter Druck und müssen punkten, Löchgau II will die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und den Aufstiegskampf unterstützen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TV Aldingen empfängt AKV B.G. Ludwigsburg. Beide Teams suchen Punkte, um ihre Platzierungen im Mittelfeld zu festigen und sich für die kommenden Wochen eine gute Ausgangsposition zu sichern.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim trifft auf TSV Schwieberdingen. Besigheim möchte mit einem Heimsieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, Schwieberdingen hingegen auf einen Auswärtserfolg, um nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim empfängt SVS Kornwestheim. Die Gastgeber, bisher ungeschlagen, wollen die Führung in der Tabelle verteidigen, während Kornwestheim Punkte benötigt, um das obere Mittelfeld zu erreichen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen II spielt gegen TV Pflugfelden. Die Gastgeber streben nach einem Heimsieg, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten, Pflugfelden muss jeden Punkt sammeln, um den Tabellenkeller zu verlassen.
So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim empfängt NK Croatia Bietigheim. Phönix möchte in heimischer Umgebung punkten und sich vom unteren Mittelfeld absetzen, während NK Croatia Bietigheim gegen den Abstieg kämpfen muss.
